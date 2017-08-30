Лето для туристической отрасли Петербурга — всегда высокий сезон. И хотя статистики за все три летних месяца 2017 года в Смольном пока нет, эксперты ожидают, что число туристов вырастет на 10—15% в сравнении с прошлым летом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вид на Санкт-Петербург с Исаакиевского собора

Задача — удвоение турпотока

По итогам первого полугодия город посетили 4,1 млн туристов (рост — 4,5%), в том числе 1,9 млн иностранных гостей. Глава городского комитета по туризму Андрей Мушкарев рассказал ИА REGNUM, что в Смольном рассчитывают на «ударные» июль и август. Если в мае и июне, в том числе из-за плохой погоды, количество отечественных туристов снижалось, то в последние два месяца лета оно заметно выросло.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Интернациональная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Если говорить об иностранцах, то в этом году, как и в прошлом, быстрее всего растет «китайская» часть туристического потока. Гостей из этой страны стало почти в два с половиной раза больше — около полумиллиона за первые шесть месяцев. Каждый четвертый иностранный турист Петербурга — китаец. Следующие места в «иностранном» рейтинге занимают финны и американцы.

В конце августа губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о необходимости повысить турпоток в город вдвое — с 7 до 15 млн человек в год. «Это станет дополнительным стимулом для развития сферы услуг и торговли, гостиничной инфраструктуры», — отметил губернатор.

Мнения экспертов и участников рынка о том, будут ли эти слова Полтавченко просто «подстегивать» чиновников и заставлять их не расслабляться, или же удвоение потока реально в обозримом будущем, расходятся.

Плюсы и минусы Петербурга

Главным фактором притяжения туристов, кроме петербургских достопримечательностей, эксперты называют низкие, в сравнении с западными странами, цены (вследствие низкого курса рубля). Непростая экономическая ситуация в стране, с одной стороны, заставляет граждан экономить на своем отдыхе, но с другой — всё больше россиян едут не за границу, а по России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рождественские катания

Что касается иностранных туристов, то в последнее время еще одним фактором притяжения стала безопасность, отметила в комментарии для ИА REGNUM глава «Балтик Трэвел Компани» Людмила Кудрявцева: «В сводках новостей мы чуть ли не еженедельно слышим о тех или иных происшествиях в Европе. А у нас, к счастью, подобного почти не происходит».

Но те же самые факторы оборачиваются и минусами для городского туризма. Петербургские отели, музеи и другие туристические объекты, вместо того чтобы заморозить низкие цены и содействовать дальнейшему росту турпотока в дешевую Россию, этим летом вновь повышают цены, что нивелирует курсовую разницу, отмечает Людмила Кудрявцева.

Санкт-Петербург. Васильевский остров зимой

Сложная экономическая ситуация в стране приводит к тому, что всё больше людей отказываются вообще от каких-либо поездок, отметил в комментарии для ИА REGNUM глава петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

В числе других, традиционных уже препятствий для роста числа иностранных туристов — сложности в получении российских виз. В свое время пассажирам круизных судов предоставили право на безвизовое 3-дневное пребывание в Петербурге, но аналогичный режим для тех, кто прилетает самолетами, не согласовывается уже много лет.

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Еще одна сложность — сокращение объема международных деловых контактов и отсутствие роста деловых контактов внутри страны, отмечает Алексей Мусакин. Это ограничивает деловой туризм (конгрессы, форумы, выставки), на который Петербург тоже собирался делать ставку.

Что же касается ресурса внутреннего туризма, то серьезным препятствием остается невысокое число прямых авиарейсов в Петербург (почти всем приходится летать через Москву) и довольно высокие, если сравнивать с доходами населения, цены на авиабилеты. Возможности автобусного туризма сокращаются из-за достаточной удаленности Петербурга от центральной России: тратить двое, а то и больше суток на дорогу хочется не всем.

Другими словами, городу можно рассчитывать на дальнейший рост туристического потока, но этот рост скорее будет плавным, нежели взрывным.

Юлия Карнаева REGNUM Внутри Исаакиевского собора

Инфраструктура: не поспевает или простаивает?

Основная часть туристов попадает в Петербург через аэропорт «Пулково». И если в прошлом году его пассажиропоток несколько снижался, то в этом наблюдается быстрый рост. В первые семь месяцев года аэропорт обслужил чуть более 9 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее. По итогам 2017 года ожидается рекорд — 16 миллионов человек. Но это уже сравнимо с проектной пропускной способностью аэропорта (17 млн), то есть дальнейший рост с той же скоростью будет затруднен.

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В свою очередь, в городских гостиницах, где в высокий сезон загруженность приближается к 100-процентной, а в остальное время года падает в два раза и более, не замечают увеличения туристического потока. Загруженность отелей осталась на прошлогоднем уровне, а выручка — снизилась, рассказал ИА REGNUM Алексей Мусакин.

Возможно, это связано и с тем, что всё больше отечественных туристов едут самостоятельно и бронируют квартиры, а не номера в отелях. То есть городу этот рост посещаемости, несомненно, идет на пользу, но участники рынка не получают от него никаких выгод, и по итогам года никто из них не выйдет на серьезную прибыль, уверена Людмила Кудрявцева.

Что же касается городской инфраструктуры, то такие традиционные проблемы высокого сезона, как длинные очереди в музеи и пробки из экскурсионных автобусов, пока никуда не делись.

Санкт-Петербург. Зимний дворец

Приезжайте зимой!

Чтобы достичь поставленной губернатором задачи и удвоить число туристов, нужно делать ставку на рост посещаемости с октября по апрель, уверены участники рынка. В мае — сентябре нынешняя инфраструктура просто не переварит значительно большее количество гостей, даже несмотря на то, что в следующие два года номерной фонд городских гостиниц увеличится на 10%.

Именно такие планы — рост в «несезон» — и стоят перед комитетом по развитию туризма и всеми участниками рынка, подтвердил ИА REGNUM Андрей Мушкарев. Чиновники и туроператоры совместными силами разрабатывают план действий, ставка будет сделана на зимние мероприятия, например, Культурный форум, который в этом году пройдет 16—18 ноября. Планируется продвигать тезис о том, что в Петербурге хорошо и интересно в любое время года. В российских регионах уже началась соответствующая кампания: «Петербург — город вдохновения».

Ключевые городские мероприятия прошедшего и следующего лета связаны с футболом: в этом году Петербург принял несколько матчей Кубка конфедераций, через год здесь пройдут игры Чемпионата мира. Как ни парадоксально, сами по себе турниры не приводят к росту туристического потока: приезд фанатов нивелируется отказом от поездок со стороны тех, кто не хочет находиться в одном городе с болельщиками.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пряники

Но главное мировое спортивное событие, которое пройдет в следующем году, несомненно, прибавит Петербургу узнаваемости. К тому же на время его проведения обладатели билетов на матчи смогут въезжать в Россию без виз. Участники туристического рынка очень надеются, что всё пройдет спокойно, а органы безопасности поймут, что туристов не нужно бояться, и перестанут блокировать безвизовый режим для пассажиров «Пулково».