С каждым днем нахождения Дональда Трампа на посту президента США все отчетливей становятся параллели между ним и его предшественником Ричардом Никсоном. Поэтому неминуем вопрос, постигнет ли бывшего телеведущего и застройщика такая же печальная судьба, как и организатора «субботней резни», пишут Лен Колодни и Рей Локер в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Авторы подчеркивают, что проблемы, терзающие нынешнего президента-республиканца, столь похожи на все то, с чем столкнулась администрации Никсона, что можно даже предугадать, как будут развиваться события.

В частности, и Трампа, и Никсона с самых предвыборных кампаний преследовал целый вал проблем. Так, Никсон вмешался в переговоры по окончанию войны во Вьетнаме, проходившие в Париже, и остаток жизни пытался это скрыть. В 1972 году члены его предвыборного штаба проникли в штаб-квартиру Национальный комитета Демократической партии США в комплексе «Уотергейт». И хотя Никсон и не знал об этом заранее, все равно скрыл это. Трамп же отбивается от всё новых указаний на «российскую помощь» его предвыборной кампании, которые могут пустить его президентство на дно.

Никсон и Трамп уволили официальных лиц, ведших против них расследования. Так, Никсон лишил поста специального прокурора Арчибалда Кокса, тогда как Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, чье ведомство ведет российский дело. За обоими шагами последовала буря политического негодования. Оба главы Белого дома вызывали жгучую неприязнь со стороны своих политических противников. Демократы ненавидели Никсона еще с его выборов в Конгресс в 1946 году. Эта ненависть лишь обострилась после осуждения Элгара Хисса, его избирательной кампании в Сенат в 1950 году и службы на посту вице-президента при президенте Эйзенхауэре. Теперь же демократы ненавидят Трампа за то, что он составил конкуренцию бывшей первой леди Хиллари Клинтон, и не могут забыть ему все, что он сказал или сделал с тех пор.

Наконец, и 37-й, и 45-й президенты США пошли войной против разведывательного сообщества страны. В частности, Никсон ненавидел ЦРУ за то, что оно, как он полагал, не дало ему одержать победу над Джоном Кеннеди в 1960 году. И руководство ЦРУ ответило ему взаимностью. Трамп же уверен, что именно официальные лица в разведке сливают секретную информацию для подрыва его президентства. Сотрудники спецслужб знали, как Никсон пытался подкорректировать разведданные, чтобы они соответствовали его предложениям. Теперь же они подозревают, что у Трампа имеются связи с Россией. И часть компрометирующих сливов о Трампе исходит от разведывательных служб США.

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Тем не менее, несмотря на все схожие черты, есть между Трампом и Никсоном и различия. Так, 37-й президент США делал свои вопиющие заявления за закрытыми дверьми, тогда как Трамп, как отмечает автор, открыто выражает свою симпатию «белым националистам». Никсон сдерживал военных, что и сказалось негативно на его президентстве, тогда как Трамп поставил их на ключевые посты в своей администрации. Первый действовал тайно, второй же делает все открыто. Бывший конгрессмен страдал паранойей, управляя страной так, как будто был уверен, что все против него. Сказать это о бывшем телеведущем нельзя, поскольку Трампу как будто все равно.

Самым же важным различием между Никсоном и Трампом стало то, что первый добился определенных результатов. Он восстановил отношения с Китаем, подписал стратегическое соглашение с Советским Союзом, а также помог закончить войну во Вьетнаме. Трампу же удалось мало что, за исключением назначения судьи Верховного суда.

Противники обоих президентов страстно хотели добиться их отставки. И в случае с Никсоном, вынужденным уйти прежде, чем была бы открыта информация о его очевидных преступлениях, это им удалось. Поддержка Трампа с каждым днем ослабевает, однако республиканский Конгресс по-прежнему не стремится выдворять из Белого дома одного из своих.

Враги Трампа повсюду и даже не пытаются скрываться: от демократов до его противников среди республиканцев и международного сообщества, прежде всего канцлера Германии Ангелы Меркель и членов британского парламента. Очевидными же противниками Никсона был демократы, но наиболее серьезную опасность представляли члены его внутреннего круга, начиная с главы администрации президента США Александра Хейга.

Широкой общественности, отмечают авторы, практически неизвестно, что военные США испытывали некоторые сомнения относительно Никсона с самого начала его пребывания в Белом доме, а недалекий республиканец считал, что Хейг этими сомнениями не страдает. Это было не так. Помимо прочего, Хейг воспользовался Уотергейтским скандалом для выдавливания Никсона с его поста. Именно он стоял за увольнением специального прокурора Кокса и отставкой генерального прокурора Элиота Ричардсона и его заместителя Уильяма Ракелшауса.

Этот судьбоносный момент, прозванный позднее субботней резней, и стал причиной вала требований отставки Никсона. Хейг также устроил слив информации о проблемах с законом вице-президента Спиро Агню, вынуждая того уйти в отставку и тем самым упрощая себе задачу избавления от Никсона.