Выборы-2018 и обязательства власти: ситуация в Поволжье
В 2018 году в России пройдут выборы президента страны. К началу предвыборного года регионы должны выполнить ряд ключевых индикаторов, обозначенных в 2012 году в майских указах главы государства Владимира Путина. В их числе — повышение зарплаты отдельным категориям бюджетников. К 2018 году до 200% от средней региональной заработной платы должна вырасти средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников, а также работников медицинских организаций, имеющих высшее образование. Оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения, работников учреждений культуры, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должна достичь уровня средней заработной платы по региону. О том, как регионы Поволжья выполняют президентский указ, могут свидетельствовать данные статистики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Показателей, обозначенных в майских указах президента страны, гораздо больше, но именно зарплатные индикаторы приходятся на 2018 год. От их достижения зависят ориентиры на будущее, о которых будут говорить претенденты на должность президента России в своих предвыборных обещаниях.
Какова же ситуация с выполнением данных индикаторов в Поволжье? Согласно приказу Росстата, в качестве средней зарплаты в регионе используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. По данным федерального ведомства за январь — июнь 2017 года данный показатель в Поволжье составил 25 303 рубля (в РФ — 34 382 рубля). То есть такая зарплата должна быть в среднем у культработников, преподавателей и мастеров учреждений профобразования, а средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна быть доведена до 50 606 рублей.
По данным Росстата за январь — июнь 2017 года, все регионы ПФО досрочно выполнили только один показатель — в части доведения средней зарплаты педагогов и мастеров системы СПО до средней по региону. Три региона (Пермский край, Чувашия, Кировская область) смогли выполнить президентский указ в части повышения зарплаты вузовских педагогов до требуемого уровня. И это — всё. По всем остальным категориям бюджетников требуемый зарплатный показатель пока не достигнут.
Врачи
Ни один из регионов Поволжья пока не довёл зарплату врачей до 200% от средней по региону. К настоящему времени лучше всего исполняют указ президента Пензенская область, Кировская область и Башкирия, где зарплата врачей соответственно составила 194,2%, 190,7% и 178,5% от средней по субъекту. На последних местах — Татария (140,3%), Самарская область (145,9%) и Ульяновская область (145,9%).
Отметим, что в I полугодии в Приволжском федеральном округе средняя зарплата врачебного персонала составила 40 581 рубль, или 160,4% от среднеокружного показателя по средней зарплате (25 303 рубля). Больше всего получают врачи в Башкирии (46 590 рублей) и Пензенской области (43 772 рубля). Меньше всего зарплата врачей в Ульяновской области (33 540 рублей) и Марий Эл (33 800 рублей).
По данным статистики, в России средняя зарплата врачей составила 52 953 рубля (154% от среднемесячной зарплаты в стране).
Научные сотрудники
Среднюю зарплату научных сотрудников (в учреждениях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания) в Поволжье удалось довести до целевого индикатора (200% от средней по региону) двум субъектам: Ульяновской области и Пермскому краю, где к тому же у учёных самые высокие зарплаты в округе. Далее идут Мордовия (177,7%) и Саратовская область (170%).
Критическая ситуация складывается в Пензенской области, где средняя зарплата научных работников ниже, чем в среднем по региону (91,5%), в тройке аутсайдеров также Оренбургская область и Марий Эл (109%).
Отметим, что в ПФО зарплата учёных составила в I полугодии текущего года 39 542 рубля, или 156,3% от среднеокружного уровня. Лучше всего труд научных работников оплачивается в Пермском крае (в среднем 56 860 рублей) и Ульяновской области (45 480 рублей). Минимальная зарплата — в Марий Эл (24 121 рубль).
В России средняя зарплата научных сотрудников по итогам января — июня достигла 47 135 рублей, что составляет 137,1% от среднемесячной зарплаты по стране.
Преподаватели вузов
Три региона Поволжья смогли довести среднюю зарплату преподавателей учреждений высшего профессионального образования до требуемого «президентского» индикатора (200% от средней зарплаты по субъекту). Это Кировская область (в 2,2 раза выше, чем в среднем по региону), Чувашия (в 2,1 раза) и Пермский край (в 2 раза). Близки к целевому показателю Башкирия (198,4%) и Татария (196%). Худшие результаты — в Ульяновской области (164,4%) и Пензенской области (167,7%).
В целом в Поволжье средняя зарплата преподавателей вузов составила 48 008 рублей (в РФ — 61 006 рублей), или 189,7% от среднеокружной зарплаты (в РФ — 177,4%). В абсолютных цифрах максимальный показатель зарегистрирован в Татарии, где вузовские преподаватели получают в среднем 56 223 рубля, минимальный — в Ульяновской области: 36 687 рублей.
Преподаватели и мастера СПО и НПО
В Поволжье все регионы досрочно выполнили и перевыполнили указ президента в части доведения зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профобразования до средней по региону. Рекорд установила Нижегородская область, где зарплата данной категории бюджетников на 24,3% выше, чем в среднем по региону.
В целом в ПФО преподаватели и мастера системы среднего профобразования получают 28 044 рубля (в РФ — 35 377 рублей), или 110,8% от среднеокружного уровня (в РФ — 102,9%). Самая высокая средняя зарплата отмечена в Пермском крае (33 699 рублей) и Нижегородской области (32 893 рубля), минимальная — в Мордовии (21 488 рублей).
Работники культуры
Средняя зарплата работников культуры в первом полугодии в Поволжье составила 20 298 рублей (в РФ — 28 866 рублей), или 80,2% от среднеокружного. Пока ни один субъект ПФО не смог довести среднюю зарплату культработников до средней по региону. Наиболее близки к выполнению установленного президентским указом индикатора — Саратовская область (91,4%) и Пермский край (91,1%). Аутсайдеры — Башкирия (71,4%) и Оренбургская область (72,7%).
Прикамье также лидирует по уровню средней зарплаты, которая достигла 25 147 рублей. Самые бедные работники культуры — в Чувашии, где им платят в среднем 16 143 рубля.
Социальные работники
Хуже, чем с культработниками, обстоит ситуация с оплатой труда социальных работников. В Приволжском федеральном округе у данной категории бюджетников зарплата составляет в среднем 19 778 рублей, или 78,2% от средней по округу (согласно президентскому указу, она должна достичь в 2018 году 100%). Лучшие показатели удалось достичь Мордовии (82,3% от средней по региону), на последнем месте — Удмуртия (56,7%).
Отметим, что в России социальные работники получают в среднем 23 453 рубля, что составляет 68,2% от средней по стране.
Медицинские работники
В Поволжье средний и младший медицинский персонал получает соответственно 22 521 и 15 532 рубля, что составляет 89% и 61,4% от среднеокружного уровня зарплаты.
Уровень оплаты труда среднего медперсонала приближается к средней по региону в Кировской области (97,5%) и Пензенской области (97,6%), более всех отстают Татария (82,8%) и Самарская область (84,4%). Самая высокая оплата труда установлена в Башкирии (24 986 рублей) и Нижегородской области (24 173 рубля), минимальная — в Марий Эл (18 755 рублей) и Мордовии (18 976 рублей).
По уровню оплаты младшего медицинского персонала, которая, согласно президентскому указу, должна достичь средней по региону, лидерами в Поволжье являются Пензенская область (79,5%), Чувашия (70,4%) и Башкирия (70,2%), аутсайдерами — Ульяновская область (55,1%) и Самарская область (55,5%). Максимальная оплата труда отмечена в Пензенской области (17 922 рубля) и Татарии (17 264 рубля).