В 2018 году в России пройдут выборы президента страны. К началу предвыборного года регионы должны выполнить ряд ключевых индикаторов, обозначенных в 2012 году в майских указах главы государства Владимира Путина. В их числе — повышение зарплаты отдельным категориям бюджетников. К 2018 году до 200% от средней региональной заработной платы должна вырасти средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников, а также работников медицинских организаций, имеющих высшее образование. Оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения, работников учреждений культуры, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должна достичь уровня средней заработной платы по региону. О том, как регионы Поволжья выполняют президентский указ, могут свидетельствовать данные статистики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Васили Григорьевич Перов. Учитель рисования

Показателей, обозначенных в майских указах президента страны, гораздо больше, но именно зарплатные индикаторы приходятся на 2018 год. От их достижения зависят ориентиры на будущее, о которых будут говорить претенденты на должность президента России в своих предвыборных обещаниях.

Какова же ситуация с выполнением данных индикаторов в Поволжье? Согласно приказу Росстата, в качестве средней зарплаты в регионе используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. По данным федерального ведомства за январь — июнь 2017 года данный показатель в Поволжье составил 25 303 рубля (в РФ — 34 382 рубля). То есть такая зарплата должна быть в среднем у культработников, преподавателей и мастеров учреждений профобразования, а средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна быть доведена до 50 606 рублей.

По данным Росстата за январь — июнь 2017 года, все регионы ПФО досрочно выполнили только один показатель — в части доведения средней зарплаты педагогов и мастеров системы СПО до средней по региону. Три региона (Пермский край, Чувашия, Кировская область) смогли выполнить президентский указ в части повышения зарплаты вузовских педагогов до требуемого уровня. И это — всё. По всем остальным категориям бюджетников требуемый зарплатный показатель пока не достигнут.

ИА REGNUM Таблица составлена на основе данных Росстата

Врачи

Ни один из регионов Поволжья пока не довёл зарплату врачей до 200% от средней по региону. К настоящему времени лучше всего исполняют указ президента Пензенская область, Кировская область и Башкирия, где зарплата врачей соответственно составила 194,2%, 190,7% и 178,5% от средней по субъекту. На последних местах — Татария (140,3%), Самарская область (145,9%) и Ульяновская область (145,9%).

Отметим, что в I полугодии в Приволжском федеральном округе средняя зарплата врачебного персонала составила 40 581 рубль, или 160,4% от среднеокружного показателя по средней зарплате (25 303 рубля). Больше всего получают врачи в Башкирии (46 590 рублей) и Пензенской области (43 772 рубля). Меньше всего зарплата врачей в Ульяновской области (33 540 рублей) и Марий Эл (33 800 рублей).

По данным статистики, в России средняя зарплата врачей составила 52 953 рубля (154% от среднемесячной зарплаты в стране).

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Научные сотрудники

Среднюю зарплату научных сотрудников (в учреждениях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания) в Поволжье удалось довести до целевого индикатора (200% от средней по региону) двум субъектам: Ульяновской области и Пермскому краю, где к тому же у учёных самые высокие зарплаты в округе. Далее идут Мордовия (177,7%) и Саратовская область (170%).

Критическая ситуация складывается в Пензенской области, где средняя зарплата научных работников ниже, чем в среднем по региону (91,5%), в тройке аутсайдеров также Оренбургская область и Марий Эл (109%).

Отметим, что в ПФО зарплата учёных составила в I полугодии текущего года 39 542 рубля, или 156,3% от среднеокружного уровня. Лучше всего труд научных работников оплачивается в Пермском крае (в среднем 56 860 рублей) и Ульяновской области (45 480 рублей). Минимальная зарплата — в Марий Эл (24 121 рубль).

В России средняя зарплата научных сотрудников по итогам января — июня достигла 47 135 рублей, что составляет 137,1% от среднемесячной зарплаты по стране.

Преподаватели вузов

Три региона Поволжья смогли довести среднюю зарплату преподавателей учреждений высшего профессионального образования до требуемого «президентского» индикатора (200% от средней зарплаты по субъекту). Это Кировская область (в 2,2 раза выше, чем в среднем по региону), Чувашия (в 2,1 раза) и Пермский край (в 2 раза). Близки к целевому показателю Башкирия (198,4%) и Татария (196%). Худшие результаты — в Ульяновской области (164,4%) и Пензенской области (167,7%).

В целом в Поволжье средняя зарплата преподавателей вузов составила 48 008 рублей (в РФ — 61 006 рублей), или 189,7% от среднеокружной зарплаты (в РФ — 177,4%). В абсолютных цифрах максимальный показатель зарегистрирован в Татарии, где вузовские преподаватели получают в среднем 56 223 рубля, минимальный — в Ульяновской области: 36 687 рублей.

Преподаватели и мастера СПО и НПО

В Поволжье все регионы досрочно выполнили и перевыполнили указ президента в части доведения зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профобразования до средней по региону. Рекорд установила Нижегородская область, где зарплата данной категории бюджетников на 24,3% выше, чем в среднем по региону.

В целом в ПФО преподаватели и мастера системы среднего профобразования получают 28 044 рубля (в РФ — 35 377 рублей), или 110,8% от среднеокружного уровня (в РФ — 102,9%). Самая высокая средняя зарплата отмечена в Пермском крае (33 699 рублей) и Нижегородской области (32 893 рубля), минимальная — в Мордовии (21 488 рублей).

Работники культуры

Средняя зарплата работников культуры в первом полугодии в Поволжье составила 20 298 рублей (в РФ — 28 866 рублей), или 80,2% от среднеокружного. Пока ни один субъект ПФО не смог довести среднюю зарплату культработников до средней по региону. Наиболее близки к выполнению установленного президентским указом индикатора — Саратовская область (91,4%) и Пермский край (91,1%). Аутсайдеры — Башкирия (71,4%) и Оренбургская область (72,7%).

Прикамье также лидирует по уровню средней зарплаты, которая достигла 25 147 рублей. Самые бедные работники культуры — в Чувашии, где им платят в среднем 16 143 рубля.

Социальные работники

Хуже, чем с культработниками, обстоит ситуация с оплатой труда социальных работников. В Приволжском федеральном округе у данной категории бюджетников зарплата составляет в среднем 19 778 рублей, или 78,2% от средней по округу (согласно президентскому указу, она должна достичь в 2018 году 100%). Лучшие показатели удалось достичь Мордовии (82,3% от средней по региону), на последнем месте — Удмуртия (56,7%).

Отметим, что в России социальные работники получают в среднем 23 453 рубля, что составляет 68,2% от средней по стране.

Медицинские работники

В Поволжье средний и младший медицинский персонал получает соответственно 22 521 и 15 532 рубля, что составляет 89% и 61,4% от среднеокружного уровня зарплаты.

Уровень оплаты труда среднего медперсонала приближается к средней по региону в Кировской области (97,5%) и Пензенской области (97,6%), более всех отстают Татария (82,8%) и Самарская область (84,4%). Самая высокая оплата труда установлена в Башкирии (24 986 рублей) и Нижегородской области (24 173 рубля), минимальная — в Марий Эл (18 755 рублей) и Мордовии (18 976 рублей).

По уровню оплаты младшего медицинского персонала, которая, согласно президентскому указу, должна достичь средней по региону, лидерами в Поволжье являются Пензенская область (79,5%), Чувашия (70,4%) и Башкирия (70,2%), аутсайдерами — Ульяновская область (55,1%) и Самарская область (55,5%). Максимальная оплата труда отмечена в Пензенской области (17 922 рубля) и Татарии (17 264 рубля).