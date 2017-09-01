Дороги

Обзор инфраструктуры Украины

Советник председателя «Укравтодора» Александр Кава в эфире телеканала «Украина» рассказал о подробностях пользования платной трассой Киев — Белая Церковь, строительство которой начнётся в 2019 году. «Максимальная скорость там будет составлять 130 или 140 км/ч. Средняя стоимость разового проезда составляет 9 евроцентов за км, то есть в случае дороги Киев — Белая Церковь это будет сумма около 4,5 евро», — объясняет он. Как раз скорость должна стимулировать водителей платить за дорогу. Дело в том, что действующая трасса проходит сразу через несколько населённых пунктов, а в Верховную раду уже внесён законопроект об ограничении максимальной скорости в пределах населённых пунктов 50 км/ч.

Директор программы «Инфраструктура» аналитического центра «Украинский институт будущего» Владимир Шульмейстер озвучил сумму, необходимую для качественного ремонта всех украинских дорог: «Это накопившаяся проблема. Для того чтобы взять и сделать все дороги Украины, нужно около 2 трлн грн.», — заявил он в интервью интернет-сайту Politeka. Это составляет около 78 млрд долл. по текущему курсу. Иными словами, если ориентироваться на запросы «Укравтодора» (50 млрд грн. в год), то приводить дороги в порядок нужно будет около 40 лет.

В начале августа директор госпредприятия «Укрдоринвест» Елена Криворучко в эфире «5 канала» посетовала на то, что чиновники крайне медленно осваивают кредитные и даже грантовые средства, выделяемые международными донорами на строительство и ремонт дорог. Эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов пояснил, в чём тут дело: «Проблема в чём — наши чиновники слишком много хотят откатов. А у европейских процедур варианты откатов если и есть, то это — маркетинговые услуги (2−3% максимум), governmental relations тоже пару процентов. Соответственно, все эти тендеры, которые Всемирный банк, ЕБРР проводят, — они очень сильно тормозятся. Например, проект реконструкции дорог при въезде в Киев запускался еще в 2007 году. И только сейчас более или менее эти дороги реализовывают… Когда премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что в этом году мы получим миллиард долларов от международных финансовых организаций на дороги, — было смешно, потому что до сих пор эти тендеры даже не запускались. Обсуждаются — да, но пока не реализуются», — рассказал он в комментарии «Голос.UA».

Шульмейстер также отметил, что нужно эффективно привлекать инфраструктурные кредиты: «Окупаемость дорог, например, в Европе — 30 лет. Средний срок окупаемости инвестиций в аэропорты — 10−15 лет. Если примерять эти сроки к Украине, то мы не знаем, что будет через два года».

Согласно статистике «Укравтодора», в 2014—2016 гг. на строительство и/или реконструкцию автодорог денег не выделялось вообще (либо же по ходу дела планы пересматривались и целевое назначение изменялось). Во всяком случае в указанный период не было построено/реконструировано ни одного километра дорог, все средства шли на текущие и средние ремонты. В последний раз новую дорогу на Украине строили ещё в 2013 году (и это был отрезок протяжённостью 5 км).

Autocentre.ua Дороги на Украине

Поэтому 2017 год станет первым после долгого перерыва. В правительстве объявили о начале строительства трассы Львов — Одесса, которая, в свою очередь, является отрезком транспортного коридора GO Highway. Предполагается, что к 2020−2021 годам он свяжет Гданьск и Одессу, а значит, и порты Балтийского и Чёрного морей.

Кстати говоря, качество украинских дорог в очередной раз стало одной из причин попадания Украины в десятку стран — лидеров по числу смертей на дорогах.

Железная дорога

Компания «Укрзализниця» приняла решение отказаться от закупки шести дизель-поездов, которые планировалось использовать для новых маршрутов в ЕС. Официальная причина — несоответствие тендерной документации, однако более вероятно, что в условиях жестокого дефицита локомотивов (а значит, и замедления оборачиваемости вагонов) было принято решение финансировать более насущные потребности. Такая версия косвенно подтверждается и словами и.о. главы УЗ Евгения Кравцова. «До конца сентября собираемся увеличить количество рабочих локомотивов еще как минимум на 60 единиц», — заявил он в интервью порталу Mind. Между тем в начале года денег на эти локомотивы не закладывали, а значит единственный возможный источник финансирования — перераспределение средств и пересмотр статей расходов. Как уточняют журналисты «УкрАгроКонсалт», вряд ли УЗ закупит такое количество локомотивов. Скорее всего, они будут арендованы у республик Прибалтики или у Грузии.

Что касается коррупции при удовлетворении заявок на поставку вагонов (в частности, зерновозов), то Евгений Кравцов анонсировал запуск электронной системы распределения вагонов. Её задача — убрать человеческий фактор в процессе распределения и минимизировать коррупционные риски.

Планируется не только отложить введение новых направлений, но и сократить действующие. Это предусматривается финпланом работы предприятия на 2017 год, рассмотренным на одном из последних заседаний украинского правительства. Предполагается, что УЗ в этом году перевезёт всего 199,5 млн пассажиров (-4% к аналогичному периоду прошлого года). Судя по тому, что этим же финпланом предусматривается увеличение грузооборота УЗ на 2,5%, действующее руководство компании решило спасать грузовые перевозки за счёт пассажирских.

Ещё одной причиной такого решения может быть стремление свести баланс и сократить затраты. Известно, что пассажирские перевозки дотируются за счёт тарифа грузовых. В условиях, когда объём грузовых перевозок падает, необходимо сокращать и пассажирские.

Сократят не только планировавшиеся маршруты, но и действующие (временно). Причина — ремонт ж/д полотна в Польше, из-за чего поезда Киев — Перемышль и Львов — Перемышль в октябре будут следовать только до предпоследней станции, откуда доставка пассажиров будет производиться автобусами.

Mr.kombrig Вагон поезда «Дніпро»

Урежут не только перевозки, но и штат. Финплан предусматривает среднеучётное количество работников УЗ в количестве 266 тыс. работников (-9 тыс к аппг). А вот на руководстве железнодорожная компания экономить не собирается. Расходы на административно-управленческий персонал выросли до 1,5 млрд грн. (+123% к аппг). Зарплата простых работников куда скромнее, в среднем около 7200 грн, что приводит к локальным «сенсациям». И.о. главы УЗ пожаловался, что компания столкнулась с теми же проблемами, что и автопарки в крупных городах Украины: работники массово перебираются в Европу.

«Для меня стало открытием, что в УЗ серьезная кадровая проблема. В течение последних двух лет, а особенно в этом году, после введения безвизового режима с ЕС, у нас большой отток кадров. Опытные работники, иногда целыми бригадами, едут работать на европейские дороги. У наших железнодорожников высокая квалификация, и там на них большой спрос. Причины понятны — они едут туда за более высокими зарплатами. Наиболее дефицитные профессии: машинисты, станционные смотрители, составители поездов. Самая проблемная в этом плане Львовская железная дорога. Молодые специалисты к нам не особо идут, потому что зарплата на железной дороге зависит от стажа работы здесь», — комментирует чиновник.

Директор консалтинговой компании «Уильям-Инвест-Эксперт» Виктор Медведь прогнозирует, что в ближайшее время Европа и Россия сойдутся в битве за украинскую «железку». Об этом он рассказал в эфире радио «Голос Столицы». По мнению эксперта, Россия будет использовать экономические рычаги, чтобы заставить Украину остаться на «российском» стандарте ширины ж/д колеи (1520 мм), в частности — угрозой блокады того немногого транзита, который ещё осуществляется через Украину.

Впрочем, есть и другие планы. Так, в Австрии предлагают проект ж/д магистрали Вена — РФ, которая частично пройдёт по территории Украины. Стоимость проекта — 15,5 млрд евро, но самое удивительное, что полотно — российского образца.

После смены менеджмента в УЗ «разморозилась» проблема повышения тарифа за грузоперевозки. Как сообщалось ранее, в «Укрзализнице» выступили с предложением повысить его сразу на 22,8%. Бизнес такой постановке вопроса откровенно не рад.

«Узнал о проекте приказа МИУ (Мининфраструктуры — ИФ) об очередном увеличении ж/д тарифов на грузовые перевозки, в этот раз сразу на 22,5%!!! Такой огромный уровень повышения тарифов монополиста вызывает удивление и целый ряд вопросов. В частности, для чего УЗ так агрессивно повышать тарифы, если на сегодняшний день, даже при наличии достаточного количества средств, существующие проблемы в УЗ не решаются?!» — задается вопросом генеральный директор Авдеевского коксохима (корпорация СКМ) Муса Магомедов.

Аэропорты

Лоукостер Ryanair в этом году не будет летать с Украины, министр инфраструктуры Владимир Омелян уже признал это. «Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года полететь из международных аэропортов «Борисполь» и «Львов». Это искусственные преграды, это специально сорванный переговорный процесс, отложенный «на потом» в надежде, что этого никогда не произойдет. Но должен разочаровать всех, кто хотел этого, — Ryanair полетят. В следующем году точно, и из «Борисполя» также», — приводит его слова «Укринформ».

Нет Ryanair, зато есть Qatar Airways — с 28 августа компания присутствует на Украине с ежедневным рейсом Киев — Доха. В случае стабильного спроса в компании готовы увеличить количество рейсов до двух в сутки.

Примерно в это же время (25−27 августа) Wizz Air представила сразу пять новых направлений в аэропорту «Киев»: Копенгаген, Люблин, Познань, Нюрнберг, Франкфурт-Хан.

Владимир Омелян во время брифинга опроверг информацию о скорой передаче в концессию главного аэропорта страны — «Борисполь». Министр отметил, что «…в данный момент такой шаг не является целесообразным», а концессия аэропорта — дело будущего и потребует нескольких лет подготовки. Напомним, информация появилась после того, как в Турции состоялась встреча Омеляна с представителями турецких авиакомпаний, а также TAV Airports.

Согласно данным Госавиаслужбы Украины, в январе — июле пассажиропоток на Украине вырос до 9 млн человек (+32,6% к аппг). Суммарное количество коммерческих рейсов украинских авиакомпаний за этот же период выросло до 52,2 тыс (+22,8%).

Украинской инфраструктурой, в частности аэропортами и портами, заинтересовался Фернандо Ромеро — глобальный инвестор и представитель семьи миллиардеров Ромеро-Слим. В конце августа он посетил Украину, побывал в Одессе и Киеве, успел даже осмотреть аэропорт в Гостомеле, который Владимир Гройсман хочет превратить в базу для Ryanair. Впрочем, визит носил скорее ознакомительный характер, иначе бы премьер-министр Украины не преминул похвастаться хоть каким-то результатом.

Порты

«Выходные» у азовских портов Украины затянутся из-за плохой погоды на море как минимум до октября. Скорость ветра не позволяет строителям монтировать арочные пролёты Крымского моста, а значит, Администрации морских портов Украины предстоит скорректировать оценку убытков. Ранее в АМПУ заявляли, что 23 дня простоя обойдутся портам в 500 млн грн., следовательно, новая оценка убытков будет в пределах как минимум 800 млн грн.

Бороться с проблемой предлагают оригинально. На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, в которой излагается план рытья канала длиной 4−5 км из Азовского моря в Чёрное в районе Чонгара, что по сути полностью отрежет Крым от украинской территории. «Керченский мост стал преградой для судоходства Украины. Россия будет использовать его для шантажа Украины, также не смогут пройти наши военные корабли в Мариуполь. А этим каналом мы развяжем себе руки, восстановятся пассажирские перевозки, грузовые, военные», — считает автор инициативы. Отдельно отмечается, что данный проект создаст в стране десятки тысяч рабочих мест.

Oleg Zima Мариупольский морской порт

Зерновые терминалы выходят из моды: все, кто мог, либо уже их построили, либо строят. «Мы подсчитали, что сегодня на разных стадиях — 36 проектов строительства зерновых терминалов, из которых 10−12 реализуются. Их мощность — 100 млн тонн. Сегодня перевалкой зерна занимаются все, поэтому мы видим почти +20% прироста. Но цена перевалки уменьшается. То есть, с одной стороны, конкуренция растет, а с другой — стоимость и дальше будет уменьшаться — до 8−9 долларов за тонну», — рассказал в интервью Agropolit и.о. руководителя АМПУ Райвис Вецкаганс.

Поэтому украинские порты переключаются на строительство мощностей по хранению масла. Американская компания Bunge инвестирует 30 млн долл. в такой терминал в Николаевском порту. «Мы собираемся расширить мощности по хранению масла в порту, ориентировочно на 20 000 тонн, расширить свои мощности по хранению шротов и шелухи, что позволит нам лучше обслуживать свой собственный поток, привлечь дополнительный в размере 400 000 тонн», — заявил генеральный директор Bunge Украина Дмитрий Горшунов во время подписания меморандума о сотрудничестве с Администрацией морских портов Украины и Николаевским морским портом. Это уже не первая инвестиция Bunge в Николаевский порт, в прошлом году тут был открыт производственно-перегрузочный комплекс, в который компания вложила 180 млн долл. В прошлом году компания поставила цель нарастить ежегодный экспорт с/х продукции с Украины до 5 млн т, и увеличение перевалочных мощностей происходит как раз в исполнение этих планов.

Чуть более мощный комплекс ввели в эксплуатацию в порту НИКА-ТЕРА (небольшой частный порт, также расположенный в Николаеве). На сегодня он может обеспечить перевалку 500 тыс. тонн наливных грузов в год, однако пресс-служба Group DF (Холдинговая компания Дмитрия Фирташа, ей и принадлежит порт) уже заявила о том, что намерена строить вторую очередь.

Райвис Вецкаганс высказал в общем-то очевидное наблюдение: в течение 10−15 лет ряд украинских портов могут перейти полностью в разряд зерновых, т. е. произойдёт специализация по типам грузов. При этом совсем не факт, что такими портами станут те, кто и сегодня имеет высокие показатели по перевалке зерна. Скорее такая судьба ждёт порты вроде «Ольвии», где на сегодняшний день грузооборот зерновых составляет примерно 3 млн тонн в год, однако запланировано строительство терминалов мощностью 7,6 млн тонн.

Владимир Омелян поручил до конца года завести Hutchinson Ports в МТП «Черноморск». Вернее, профильный министр, конечно же, поручил провести конкурс на сдачу причалов №№1−6 в аренду. Однако фаворитом этого конкурса негласно считается именно этот портовый оператор, поскольку министр инфраструктуры ещё в прошлом году обнаружил стремление завести Hutchinson Ports в «Черноморск», что и было зафиксировано в меморандуме (декабрь 2016). Выбор именно «Черноморска» легко объясним: это второй после Одесского МТП порт, имеющий контейнерную специализацию. Его мощности даже без модернизации позволяют переваливать 1,15 млн TEU в год, т. е. на 40% больше, чем Украина обработала в 2015 году (680 тыс TEU).

Перевозки

В январе — июле транспортные предприятия Украины перевезли 359 млн тонн грузов (+4,5% к аппг). При этом на ж/д перевозки пришлось 194 млн тонн (+1%), автомобильные — 97 млн т (+6,5%), на водные — 3 млн тонн (-7,1%), авиационные — 40 тыс. тонн (-2,4%).