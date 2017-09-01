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Официальный представитель МИД России Мария Захарова закольцевала интригу, которая стала раскручиваться буквально на пустом месте в Азербайджане и со стороны некоторых оппозиционных кругов в Армении. Она заявила, что заявления Ричарда Хогланда по проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сделанные накануне ухода в отставку с поста американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, «не являются новыми, на них неоднократно ссылались президенты США, Франции и России в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию».

Напомним, что Хогланд в интервью «Голосу Америки» озвучил основные шесть пунктов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые по сути стали пересказом так называемых обновленных Мадридских принципов. Правда, с ранее неизвестными нюансами. Один из них прозвучал в следующей редакции: «Территория в рамках бывшей Нагорно-карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, который, по крайней мере, будет обеспечивать гарантии безопасности и самоуправления. Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана».

Элемент интриги заключался в том, что по случайному совпадению заявление Хогланда прозвучало именно во время встречи в Сочи президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна, отчего стало восприниматься — прежде всего, в Баку — как вариант какой-то контригры со стороны США, одного из сопредседателей МГ ОБСЕ, что предполагало наличие у Москвы и Еревана некоего совместного сценария по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Но позже наступила ясность, когда сам президент Армении решил прокомментировать свои переговоры с лидером России:

«У нас сформировалась традиция встреч с Владимиром Путиным в более свободном режиме, которые проходят в год несколько раз. В ходе этих встреч обсуждается многосторонняя повестка армяно-российских отношений. Встреча в Сочи была одной из них. Мы не только не обсуждали вопрос размещения миротворческих сил, но и вообще не проводили обсуждений по Карабаху как таковых. Я лишь в двух словах представил ситуацию, которая царит сегодня на линии соприкосновения, и представил свое видение относительно намерений нашего соседа. Не более того».

Отметим важный нюанс. Саргсян, говоря о заявлении Хогланда, отметил, что он «излагал свою точку зрения насчет механизмов урегулирования конфликта», что, кстати, стало придавать еще больше силы политическому тайфуну «Хогланд». Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров стал выстраивать остроумный сюжет. «Хогланд сделал важное заявление, которое познакомило общественность Азербайджана и Армении с принципами и структурой позиции США, а значит всего Запада в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта», — заявил Зульфугаров. И далее:

«Его прощальное заявление можно расценивать как официальное окончание эпохи проармянского госсекретаря США Джона Керри, который либо молчал, либо поддакивал в вопросах, связанных с урегулированием конфликта, Сергею Лаврову. После недавних встреч президента России Владимира Путина с президентами Азербайджана и Армении в Сочи, которые проходили без участия министров иностранных дел как гостей, так и хозяина встречи, было бы логичным ожидать развернутого и конкретного заявления российского сопредседателя. Если оно не последует, то будет ясно, что не озвученный «план Лаврова» и озвученная Хогландом позиция США не совпадают».

Зульфугаров напомнил при этом, что понятие «временный статус» возникло в самом конце 1990-х по инициативе азербайджанской стороны с целью примирить два подхода — поэтапный и пакетный и создать взаимоприемлемую конфигурацию интересов». Так Баку в публичном политическом пространстве начал фиксировать ситуацию, согласно которой позиции США и России в Минской группе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта расходятся. И эту байку быстро подхватила бакинская аналитика.

Так, политолог Фикрет Садыхов уверяет, что «официальный Вашингтон выстраивает новые внешнеполитические приоритеты по отношению к карабахскому конфликту». Только в этом контексте можно воспринимать и заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова: «Если Армения примет, что принципы, отмеченные американским сопредседателем Минской группы Ричардом Хогландом, не новы, она принимает их, то необходимо начать предметные переговоры для обсуждения деталей».

Главный смысл этих заявлений заключается в следующем. После апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе усилиями российской и американской дипломатии в Вене и в Санкт-Петербурге были достигнуты соглашения о необходимости введения на линию соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. Именно этот вопрос остается главным, который пытается на данном этапе решить МГ ОБСЕ. Баку блокирует такой ход событий, считая, что это не только «замораживает» конфликт, но и лишает его возможностей для маневрирования в ситуации размывания значения военного фактора.

Более того, Азербайджан воспринимает Венские и Санкт-Петербургские соглашения как если не результат победы российской дипломатии, то как плоды определенных «договоренностей» Кремля с командой прежнего президента США Барка Обамы. Отсюда обвинения в адрес Минской группы в «безрезультатной деятельности». При этом не делается секрета из того, что многие надежды Баку связываются с политикой нового президента США Дональда Трампа, который, если судить по некоторым азербайджанским аналитическим выкладкам, «будет ориентироваться на размывание влияния Москвы в Закавказье, чтобы сделать Вашингтон более активным игроком в регионе».

Заметим, что этот тезис уже давно вошел в политическую ментальность правящего класса Азербайджана, который мыслит по формуле «Россия поддерживает Армению, Запад поддерживает Азербайджан, когда Россия начинает поддерживать Азербайджан, Армения уходит на Запад». Принять другую схему, согласно которой Запад и Россия имеют общие подходы к проблеме урегулирования нагорно-карабахского конфликта, для Баку болезненно, так как это ассоциируется с его политико-дипломатическим поражением на карабахском направлении.

Добавим к сказанному еще один тезис. Азербайджан пытался до последнего времени переформатировать переговорную повестку в формате МГ ОБСЕ, заявляя, что группа прежде всего должна работать над реализацией четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН, а не заниматься Мадридскими принципами, которые лежали и лежат в основе всего переговорного процесса. Поэтому разворот Азербайджана в сторону Хогланда воспринимается как возможный возврат к этим принципам в ином политическом и геополитическом контексте. Но посол США в Армении Ричард Миллз в интервью «Радио Свобода» решил еще раз расставить главные акценты.

По его словам, «Хогланд всего лишь подтвердил существующие долгое время принципы, которые США как страна-сопредседатель Минской группы считают основой для урегулирования карабахского конфликта». По словам Миллза, «эти принципы являются предметом переговоров, один не важнее другого, нет какого-либо знака, что один должен воплотиться в жизнь раньше другого, все являются частью единого пакета». Что это значит?

Азербайджан предлагает Армении первоначально освободить районы, решить вопрос беженцев и только затем начать рассматривать вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Но ведь может быть все наоборот: сначала статус Нагорного Карабаха, а потом все остальное. В то же время в любом случае, как ни крути, но рано или поздно необходимо будет возвращать Степанакерт за стол переговоров, к чему явно Баку пока политически не готов. Но как бы то ни было, и в Азербайджане, и в Армении прошла волна дискуссий, в ходе которых высказывались самые невероятные версии происходящего и прогнозы на будущее.

Итог же подвела официальный представитель МИД России, заявляя, что «в обновленном составе сопредседатели продолжат усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта», а Москва «рассчитывает, что командный дух, который был присущ тройке, будет сохранен». Это как раз то, что изначально было очевидно, но потребовало новых доказательств. Правда, неизвестно, о чем будут говорить в Нью-Йорке главы МИД Азербайджана и Армении, если они, конечно, встретятся.