Три человека играют важную роль в этой исторической драме — жадный и красивый король Филипп IV, не очень дипломатичный магистр Ордена бедных рыцарей Христа Жак де Моле и первый «авиньонский» папа римский Климент V.

Сожжение двух тамплиеров

Все они умерли в 1314 году — через семь лет после тайного заседания Королевского совета в Париже, состоявшегося 22 сентября 1307 года. Принятые на совете решения повлияли не только на перераспределение экономических и властных ресурсов во Франции и в соседних странах, но и серьезно сказались на политическом раскладе в средневековой Европе. Принятые решения сказались и на личных судьбах трех вышеназванных людей, обусловили их дальнейшую судьбу…

Есть несколько версий того, почему король Филипп невзлюбил тамплиеров. Некоторые полагают, что монарх всерьез опасался заговора, в результате которого он мог лишиться трона. Впрочем, это маловероятно — Филипп долго и весьма успешно боролся даже с таким могущественным институтом, как Папский престол, и в конце концов одержал победу: именно при нем начался период «авиньонского пленения пап». С 1309 по 1378 год резиденция пап находилась во французском Авиньоне, а папы того периода были французами.

Конфликт с Римским престолом у Филиппа Красивого начался, как бы ни банально это звучало, из-за денег. Ему хронически не хватало денег, казна испытывала сильный дефицит. При этом церковь обладала не только политической независимостью, но и серьезными финансовыми ресурсами, делиться которыми с мирянами она, естественно, не желала. Более того, папа Бонифаций в специальной булле в 1296 году категорически запретил духовенству в какой бы то ни было форме платить местным властям. Это стало отправной точкой конфликта между Францией и Папским престолом, который тянулся много лет и завершился «пленением пап».

Оммаж Эдуарда I королю Филиппу

Исход противостояния в начале XIV века был не очевиден. Папа обладал большой «властью над душами», а король Франции — властью административной. Борьба шла с переменным успехом, а деньги казне были нужны всегда. В этой связи, вероятно, Филипп и обратил внимание на тамплиеров — католический орден, созданный почти за 200 лет до описываемых событий.

Основан он был нищими рыцарями, которые участвовали в Первом крестовом походе. Отцы-основатели были настолько бедны, что, по легенде, передвигались вдвоем на одной лошади. Многие десятилетия деятельность ордена была посвящена защите паломников, путешествующих в Святую землю. С годами влиятельность ордена росла. Этому способствовали хорошая репутация рыцарей, наличие «подразделений» в разных странах, многочисленные экономические льготы, которые получил орден от Римского престола. В результате организация стала одним из крупнейших экономических игроков средневековой Европы, фактически стала выполнять функции банка. Тамплиерам даже доверилихранить французскую казну.

Кстати сказать, именно тамплиеров называют авторами такого финансового инструмента, как чек. Имея разветвленную региональную сеть, орден мог принимать от паломников деньги в пункте отправления, выдавать им бумажный «сертификат», а по мере путешествия вкладчик мог получать требуемое количество наличных в филиалах организации. Эта система эффективно защищала деньги от бандитов с большой дороги. Только представьте: путешествие могло продлиться целый год, и паломник должен был везти с собой довольно много денег, что делало его привлекательной добычей для разбойников. Система чеков решала эту проблему. Услуги тамплиеров в этом вопросе стоили не очень дорого по тем временам — около 10% от суммы. Владея большими запасами денег, орден охотно давал их в рост и в итоге стал этаким средневековым Сбербанком, который в счет погашения долгов забирал имущество и стал крупным владельцем недвижимости на всем европейском континенте.

В общем, к началу XIV века Орден бедных рыцарей Христа стал богатым хозяйствующим субъектом. Я не склонен думать, что в деятельности ордена было много мистических практик. Скорее всего, существовали некоторые ритуалы при посвящении, а также система тайных знаков, имеющих весьма прикладное значение, но не более.

Филипп IV Красивый из книги Жана де Тилле «Короли Франции»

Миф о мистических ритуалах возник на показаниях, которые давали под пытками сами «храмовники». Просто так забрать себе богатства ордена Филипп, конечно, не мог. Именно поэтому их обвинили в преступлениях, которые исключали возможность широкой общественной поддержки поверженных — святотатство, связь с дьяволом, отречение от Христа. Эти обвинения также затрудняли поддержку тамплиеров со стороны папы римского.

В общем, Филипп разработал кампанию, результатом которой должно было стать решение «спора хозяйствующих субъектов» в пользу французского престола. Подготовлена она была на заседании Королевского совета, о котором уже было сказано выше. Именно тогда был разработан и одобрен план, в соответствии с которым ранним утром 13 октября 1307 года (кстати, это 13 октября было пятницей, и, видимо, легенда о проклятом сочетании пятницы 13-го происходит отсюда) во Франции были арестованы все тамплиеры, в том числе Великий магистр Жак де Моле и генеральный визитатор Гуго де Пейро. Король Филипп обратился к другим монархам с настоятельной просьбой последовать его примеру. Кто-то внял просьбам французского коллеги, кто-то тамплиеров фактически не преследовал и даже приютил беглецов из других стран.

Жак де Моле

22 ноября 1307 года, издав буллу Pastoralis praeeminentiae, папа Климент V фактически присоединился к травле тамплиеров, приказав всем христианским монархам произвести аресты «храмовников» и конфискацию их земель и имущества. Основываясь на этом документе, судебные процессы и изъятия имущества прошли в Англии, Испании, Германии, Италии и на Кипре.

Членов ордена обвиняли в тягчайшей ереси — в отречении от Иисуса Христа, плевании на распятие, гомосексуализме, поклонении Сатане, кремации умерших братьев и подмешивании пепла в общую трапезу, «личном посещении Сатаной их собраний и целовании его в непристойные места». Ко многим заключенным применялись тяжелейшие пытки, после которых они признавались в этих деяниях. Многие тамплиеры были сожжены.

Казнь тамплиеров, фрагмент средневековой миниатюры

На современников все это произвело большое впечатление. Дело не в том, что обвинения в сатанизме и последующие аутодафе были редкостью. Нет, костры пылали часто, но горели в них безродные крестьяне, лекари, ремесленники. А здесь били своих (можно провести аналогию с «большим террором в СССР» — и до 1937-го, и после него НКВД репрессировал сограждан, но в 37-м «вычищали» тогдашнюю элиту, «своих»).

22-е, как и 13-е, роковое для тамплиеров число. 22 марта 1312 года папа издал буллу Vox in excelso, которой распустил Орден бедных рыцарей Христа. Чуть позже была решена судьба весьма к тому времени оскудевшего после расхищения монархами имущества тамплиеров — его получил соперничающий с ними орден госпитальеров.

Жак де Моле несколько раз менял свои показания — то признавался в служении дьяволу, то заявлял, что является верным христианином и оговорил себя под влиянием пыток. Он долгие годы провел в заточении и на последнем своем допросе сказал, что тамплиеры ни в чем не виновны. Тем не менее суд приговорил его к сожжению на костре.

Казнь состоялась 18 марта 1314 года в Париже. Существует легенда, что, уже объятый пламенем, де Моле крикнул, что менее чем через год умрут и его злейшие недруги — король Филипп, его советник Гийом де Ногарэ и папа Климент V. И действительно, папа умер через месяц после казни магистра тамплиеров, а Филипп — 29 ноября 1314 года.

Видимо, легенда эта была выдумана значительно позже, и ее автор не был очевидцем и даже современником этих событий, поскольку известно, что третий «проклятый» — Гийом де Ногарэ — умер за год до смерти де Моле.

Тем не менее легенда как нельзя кстати пришлась в связи с модой на мистицизм и всевозможные «тайные ордена», захлестнувшей европейскую элиту в эпоху Возрождения. Именно тогда произошла романтизация ордена тамплиеров. «Хозяйствующий субъект» — это скучно. А вот «мировая закулиса», «огромные богатства», «тайные сокровенные знания» — куда интересней для пресыщенной и скучающей публики.