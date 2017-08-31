Сегодня Киргизия отмечает день независимости. Президент страны Алмазбек Атамбаев на официальной церемонии по этому поводу заявил, что «мир, согласие, стабильность — вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняются на глазах. Мы заложили фундамент для экономического процветания. Кыргызстан состоялся как суверенное государство! И это, я считаю, и была моя главная задача, моя миссия как президента».

President.kg Празднование Дня независимости Киргизии. 31 августа 2017 года

Мемуарные интонации в речи Атамбаева неслучайны — ровно через полтора месяца, 15 октября, в Киргизии должны состояться выборы президента. У нового главы государства есть все шансы стать первым за последние 12 лет президентом, сменившим своего предшественника не вследствие переворота. С момента провозглашения в 1991-м году независимости до 2005-го года главное кресло страны занимал Аскар Акаев. В марте 2005 года, в результате так называемой Тюльпановой революции, Акаева сменил Курманбек Бакиев. Через 5 лет, в апреле 2010 года, на волне очередной революции к власти пришёл нынешний президент Алмазбек Атамбаев. В своей сегодняшней «прощальной» речи он также заявил: «Роль нового президента будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Это потребует, конечно же, и общественного согласия, и постоянного совместного труда, а также дисциплины и ответственности от каждого из нас». Уверенный императив в словах уходящего главы государства по логике должен дать понять даже неискушённому в хитросплетениях властной киргизской «Византии», что Атамбаев точно знает: избиратель проголосует за того, кто обеспечит преемственность его курса — преемника по определению и заготовленному сценарию «управляемой демократии». Основная интрига в том — кто преемник и станет ли? Не выдают ли Атамбаев и стоящие за ним элитарии желаемое за действительное?

President.kg Ветераны

Намерение соответствует результату только при условии компетентного управления процессом и его полного контроля. Предвыборная ситуация в стране свидетельствует об обратном. В преддверии «дня Х» налицо признаки назревающей дестабилизации. Информационное поле наэлектризовано лихорадочными действиями властей по «фиксации» внеконкурентных лидерских позиций вероятного преемника. На его роль прочат Сооронбая Жээнбекова, которого за глаза называют тенью президента. Первый признак — Жээнбеков ради участия в выборах подал в отставку с поста премьер-министра. Пожалуй, главный козырь этого политика для сохранения статус кво — его невзрачность. На вакантное место в нехарактерном для глубоко просчитанной комбинации в спешном порядке утвердили Сапара Исакова. Это — более чем интересная фигура. Карьерный рост этого молодого (39 лет) политика сопряжен со странностями за рамками действующего законодательства. К примеру, после скандала с приобретённой на недекларированные доходы недвижимостью, Исаков с должности заместителя руководителя аппарата президента берет высоту главы президентской администрации. Местные наблюдатели объясняют этот феномен данными об информационной работе Исакова на посольство США в Бишкеке c момента, когда он 8 лет назад возглавил отдел внешних связей аппарата правительства. Со слов бывшего премьер-министра Киргизии Игоря Чудинова, американское посольство узнавало о планах правительства раньше самого премьера. Одним из таких стратегических «сливов» стала упреждающая информация о планах денонсации соглашения с США об иммунитете сотрудников американских неправительственных миссий в республике. В 2009-м году Сапар Исаков открыто выступил против закрытия американской авиабазы Манас в Киргизии, параллельно обрушившись с нападками на Россию, которая «не выполняет в полной мере своих финансовых обязательств» после закрытия этой базы стратегического подскока. Не исключено, что эта «открытость» объясняется опубликованной WikiLeaks депешей американского посла Татианы Гфеллер, где против фамилии Исакова стоит статус «strictly protected» (особо охраняемый). Не противоречит этому статусу и лоббирование Исаковым турецких лицеев, инспирированных одиозным исламистом Фетуллахом Гюленом. Исаков поспособствовал отмыванию террористического имиджа с этих медресе, переведя их под эгиду министерства образования.

President.kg Празднование Дня независимости Киргизии. 31 августа 2017 года

Однако в условиях глобальной многовекторности было бы ошибкой свести всё к «проискам вашингтонского обкома» в странах со слабо выраженной международной субъектностью. Несомненно, назначение Исакова могло бы открыть США возможность торпедировать «стабильный» курс Киргизии на углубление сотрудничества с Таможенным Союзом и ОДКБ, а заодно и накалить обстановку в стране. Но по законодательству после президентских выборов правительство обязано уйти в отставку, и интрига, а с ней и политическая нестабильность, сохранится. И участвовать в киргизском политическом альянсе будут не только американские ресурсы. Тот же Исаков активно лоббировал китайские компании, занятые в строительстве дорог в Киргизии. Не стоит упускать из виду, что в структуре внешнего долга страны обязательства перед Китаем составляют почти пятьдесят процентов. А официальный преемник действующего президента Жээнбеков через своих братьев в должности послов поддерживает активные контакты с шейхами нефтяных ближневосточных монархий, исповедующих ваххабизм, и лоббирует широкомасштабное возведение ими в республике мечетей соответствующего толка. На их средства в республике построено 30% из более двух с половиной тысяч мечетей, не считая подпольных молельных домов ваххабитского толка.

President.kg Празднование Дня независимости Киргизии. 31 августа 2017 года

Местное аналитическое сообщество, учитывая склонность действующего президента Атамбаева к неожиданным импровизациям, рассматривает и соответствующие его непредсказуемости «экзотические» сценарии. Один из них — официальный ставленник — отвлекающий манёвр. На чём, кроме политического стиля действующего президента, основано заключение, что Жээнбеков может быть частью игры и не единственным, на кого ставит Атамбаев? По законодательству, премьеру было достаточно просто уйти в отпуск на время участия в избирательной кампании, но президент заставил его сложить полномочия. Теперь если Жээнбеков проигрывает, он остаётся за бортом реальной политики. В дополнение к ряду косвенных признаков властной ставки на нескольких кандидатов — административный ресурс использует классический набор рычагов предвыборного давления на оппозицию, делая подчёркнутое исключение в отношении одного её представителя — предпринимателя Омурбека Бабанова. Несмотря на то, что строка в его политической биографии — вице-премьер правительства в сочетании с «заработанными непосильным трудом» миллиардами — слабо рифмуется с активно продвигаемой предвыборной повесткой борьбы с коррупцией. Для усмирения раздражения элит «предсказуемой непредсказуемостью» высшей власти такой подход напоминает тушение пожара бензином. Действующие политики и кандидаты уже открыто и на повышенных тонах обмениваются угрозами и обвинениями. Кандидат в президенты Темир Сариев в интервью информационному агентству 24. KG обвиняет власти: «Использование административного ресурса наблюдается повсеместно. Чиновников принуждают работать на штаб одного кандидата. Это недопустимо, и мы требуем, чтобы использованию адмресурса был поставлен заслон».

На этом фоне благостная картина торжества демократии с равными возможностями всех кандидатов от оппозиции превращается в бутафорский конфликт правой и левой руки. По сценарию этой постановки все альтернативные кандидаты становятся статистами. По сути, борясь с предложенной мишенью в лице официального ставленника, они наигрывают ситуацию назначенному властью сопернику, а конкурируя с ним, тратят свой ресурс на усиление официального наследника.

President.kg Празднование Дня независимости Киргизии. 31 августа 2017 года

Поэтому не исключено, что на самом деле, допуская информационный хаос в СМИ, Атамбаев по меньшей мере не исключает варианта победы (если не потворствует ей) наиболее «проходного» оппозиционера Омурбека Бабанова. И на слуху у массового избирателя остаётся официально самый богатый человек республики, который связан с российско-киргизским инвестиционным фондом и сугубо формально представляет российские интересы. Но и этот позитивный для значительного сегмента киргизского электората фактор более чем условен. В бытность вице-премьером в 2009-м году Бабанов, по неподтверждённой информации, небескорыстно принялся лоббировать китайские интересы в проекте строительства стратегической железной дороги. Ситуацию тогда сгладило только непосредственное жёсткое предупреждение от тогдашнего главы РАО РЖД Якунина. Этим влияние России на предвыборный пасьянс в Киргизии и ограничивается.

Это означает, что на киргизском стратегическом плацдарме столкнутся не конкретные имяреки, а прежде всего интересы крупных международных игроков — США, Саудовской Аравии и Китая. Именно это, в условиях пассивности российского МИДа, и будет определять суммарный вектор внутренней и внешней политики Киргизии на ближайший президентский срок. Отсутствие выраженной субъектности в текущем политическом раскладе у России и самой Киргизии, с одной стороны, и наличие прагматических стратегических интересов у более мощных и активных игроков может в любой момент перевести нынешний искусственный и управляемый политический предвыборный кризис и «стабильную нестабильность» в уже знакомое стране состояние революционного хаоса. И на фоне углубляющихся глобальных противоречий простой сменой президента такой процесс может не ограничиться, создавая угрозу не только региону, но и российским национальным интересам.