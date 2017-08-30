



Лев Троцкий

Период с 1921 года, когда Мир Джафар Багиров занял пост председателя АЗЧК, до момента его избрания в 1933 году на пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана считается очень сложным, но знаковым в истории республики. Прежде всего потому, что Багиров стал первым азербайджанцем, которому достался такой высокий пост, если не считать начало 1920-х годов, когда во главе Азербайджана непродолжительное время стоял М. Гусейнов. Это было завершением определенного этапа политической борьбы в высших эшелонах партийного и государственного аппарата Азербайджанской ССР, связанной в первую очередь с процессом так называемой коренизации кадров.

Как писала в своих воспоминаниях бывший секретарь главы Бакинской Коммуны Ольга Шатуновская, в 1920-е годы среди азербайджанских коммунистов шла ожесточенная борьба между национально-ориентированными коммунистами во главе с Наримановым и так называемыми интернационалистами. Но по мере развития событий на этот процесс стала в огромной степени влиять и разворачивающаяся в центре борьба с так называемом национал-уклонизмом, которая потом перетекла в борьбу с троцкизмом. К сожалению, отсутствие достоверных исторических документов не позволяет четко определить позицию Багирова в этих сражениях.

Кстати, ранее Нариманов, ратовавший за независимость социалистического Азербайджана, смог добиться отстранения от должности председателя ЧК АзССР Э.Ю. Ханбудагова. Но политическая судьба Нариманова, как пишет доктор филологических наук, доцент Институт литературы имени Низами НАНА Салида Шарифова, была предрешена, «когда коммунистическое руководство в Москве отказалось от экспорта коммунистической революции». Точнее, когда Москва поняла, что проект по созданию общетюркской федерации (авторство которого приписывается Льву Троцкому) провалился. Напомним и то, что Нариманов выступал против договора 1921 года, согласно которому объединялись железные дороги РСФСР и АзССР, а азербайджанская нефть передавалась в ведение РСФСР.

Курды

Было ясно, что он имел своих многочисленных сторонников в Азербайджане, которые не поддерживали создание Закавказской федерации с участием Азербайджана, Грузии и Армении. Когда такая федерация была все же образована и 16 июля 1923 года указом президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Азербайджанской ССР (председатель — С. Киров) был образован Курдистанский уезд (Красный Курдистан), о чем подробно писал Сталин в газете «Жизнь национальностей», стало ясно, что в Закавказье резко меняется геополитическая ситуация с выходом на геополитический эксперимент с захватом соседних Ирана и Турции, где также проживают курды. Это был единственный уезд Азербайджанской ССР, название которого указывало на национальную принадлежность.

Но не только. Как пишет армянский историк Давид Бабаян, «создав курдскую административно-территориальную единицу, Кремль оказывал очень действенное влияние на Азербайджан, который в то время был основным нефтедобывающим районом не только советского государства, но и региона в целом». Более того, наличие в Азербайджане, помимо Красного Курдистана, еще двух национально-территориальных автономных образований — Нагорно-Карабахской автономной области и Нахичеванской АССР — оказывало болезненное воздействие на политическое сознание азербайджанцев. В его отдельных регионах стали учащаться антисоветские выступления, чем пытались воспользоваться не только местные националисты.

Троцкий, вступив в жесткую схватку со Сталиным, особое внимание уделял Закавказью в целом и Азербайджану в частности. Он пытался лишить Сталина его главной кавказской политической опоры. В первую очередь Троцкий и его соратники стали собирать компромат на Сталина и его сторонников в Закавказье, подвергая тщательному изучению и проверке факты их дореволюционной биографии. Тем более что сам Троцкий, в отличие от таких большевиков, как Сталин, Орджоникидзе, Енукидзе, Красин, Молотов, Ворошилов, Берия и других, в Баку никогда не работал. В апреле 1927 года троцкисты создали свой центр в Азербайджане (Али Мамедлинский, Владимир Хуталашвили и прочие). Троцкий прислал им в помощь Саркиса и В. Тер-Ваганяна.

Баку 1930-х

Троцкисты обходили заводы и промыслы, выступали, отстаивая свою платформу и читая завещание Ленина, в котором Владимир Ильич предлагал сместить Сталина с поста генсека. Также ставка делалась на раскол Азербайджанской компартии, состоявшей, как указывалось, из трех разнородных организаций. При этом важное значение уделялось тому фактору, что вплоть до 1933 года первыми секретарями ЦК Компартии Азербайджана являлись «нетитульные» Киров, Мирзоян, Гикало, Полонский. В феврале 1928 года ОГПУ сообщало о троцкистских выступлениях на собраниях рабочих нефтепромыслов Азербайджана. Как вел себя в этой ситуации Багиров, ведь борьба с внутрипартийной оппозицией становилась чуть не главным делом АзЧК и Азербайджанского Главного Политического Управления (АзГПУ)?

К сожалению, отсутствие необходимых исторических документов затрудняет исследование этой проблемы. Известно только нашумевшее на всю страну «бакинское дело» 1926 года, когда несколько агентов АзЧК были внедрены в группу «Бакинской Рабочей Оппозиции» и принимали активное участие в ее работе целый год. После этого под видом «сознательных большевиков» они сделали официальные заявления в ЦКК, маскируя работу чекистов. Но азербайджанские троцкисты продолжали активную деятельность, получали из Москвы даже секретные документы ЦК, объявили о создании параллельного троцкистского Бакинского Комитета партии большевиков, связанного с Московским и Тифлисским центрами оппозиции. Изучение этой темы применительно к конкретным условиям Азербайджана еще предстоит: массовые аресты в Азербайджане стали проводиться позже с середины 1936 года до середины 1938 года.

Молотов, Сталин и Ежов

И, конечно, за всеми этим процессами очень внимательно наблюдал Сталин, который хорошо знал местных работников, в том числе Багирова. Он был информирован о том, что борьбу внутри Компартии Азербайджана разбирали даже в ЦК ВКП (б). 3 августа 1930 года появилось постановление «Об азербайджанских делах», в котором отмечалось: «Беспринципная группировочная борьба приняла совершенно недопустимый в большевистской партии характер». В результате Багиров вместе с некоторыми другими соратниками был снят с работы. Но 21 августа Сталин в письме к Молотову отметит следующее: «Багирова (несмотря на его грехи в прошлом) придется утвердить предчека Азер[байджана]: сейчас он единственный человек, который сумеет справиться с поднявшими голову мусаватистами и иттихадистами в азербайджанской деревне. Дело это серьезное, и здесь шутить нельзя».

Существуют сведения о том, что в данном случае огромную роль сыграл Берия. Вскоре с поста первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана был уволен Полонский и руководство органами государственной власти и партии фактически перешло к Багирову. В октябре 1932 года он возглавил Совет Народных Комиссаров Азербайджанской ССР, а в декабре 1933 года стал первым секретарем Бакинского городского комитета КП (б) Азербайджана. В перспективе он вместе с Берией мог войти в ближний круг Сталина в Москве. Но не получилось. Об этом в следующем очерке.

(Продолжение следует)