



Вот уже на протяжении нескольких десятилетий российское общество разделено крахом СССР и перестройкой на тех, кто получил выгоду от этих процессов, и тех, кто остался с носом. Как видно из опубликованного в 2002 году доклада ООН, в Восточной Европе, включая соцлагерь и европейскую часть СССР, в 1989 году за чертой бедности жили 14 миллионов человек. А в 1996 году за чертой бедности на этой же территории оказалось более 150 миллионов человек. Возможно, с того времени обнищавшее население слегка поправило свое положение, однако свежие данные говорят о том, что богатеют как раз богатые: только за последний год состояние 10 богатейших семей России выросло на 2 миллиарда долларов.

На фоне заявленного в Конституции отсутствия официальной идеологии фактическим согласием богатой верхушки российского общества является антисоветизм. Оно и понятно: именно крушение СССР дало им возможность подняться, а возрождение просоветских настроений в последнее время не может не восприниматься ими как прямая угроза благосостоянию. Даже не только в том смысле, что будут национализировать и отнимать (хотя и это не исключено, кто знает), но и в том, что будут потеряны последние крохи уважения к «новой элите», которые так активно пытались прививать «этому народу» в «святые 90-е».

А что же, собственно, свято?

Либероидная идея, что святы деньги, последний раз выступила на Болотной площади зимой 2011—2012. Практически это был прощальный поклон российских либералов, и так растранжиривших политический капитал в ельцинскую эпоху. Теперь антисоветской консолидации срочно требуется новая идея. Образ собирательного Николая Сванидзе не сработал: либералов, даже с претензией на интеллект, народ в массе как не любил, так и не любит, считая идеологической обслугой той самой ограбивший его верхушки. А без народной любви (сиречь политической энергии) противостоять какому-либо процессу в современном обществе невозможно, и для того, чтобы выбить почву из-под ног просоветских настроений народа, участие самого народа необходимо.

Просоветские настроения в данном случае понимаются широко, не как поголовный коммунизм ленинского толка, а как в принципе стремление к обществу социальной справедливости и исторической перспективы.

Согласно социологическому исследованию АКСИО, программа десоветизации, предполагающая признание СССР преступным государством, вызывает негативное отношение у почти 90% россиян. По данным «Левада-центра» в марте 2016 года о распаде СССР сожалели 56% — больше половины населения.

Сторонникам же начатого в перестройку развала страны, который мыслится ими как основной источник жизненных благ, просоветские настроения — как осиновый кол для вурдалака, а самое худшее, что может произойти в этом процессе, — это реальное, а не кукольное примирение всего прогрессивного, что есть в России. Память и опыт СССР должны занять в этом предполагающемся объединении достойное место, наряду с историческим опытом российского единовластия. Вбить клин в это единство — насущнейшая необходимость для всех, кто желает бесконечно длить перестройку — катастрофический процесс распада России, помноженный на алчное накопительство вчерашних фарцовщиков и партийных функционеров, ныне именующихся олигархами.

Dom kobb Игорь Гиркин

Первым пробным заходом на данном пути волею судеб оказался Игорь Всеволодович Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков — бывшее лицо проекта Новороссия. Начав свою публичную карьеру в рамках этого эпизода в Крыму, Гиркин вплоть до своего бегства с Донбасса накачивал промонархические настроения, постепенно эволюционируя от верного «запутинца» до активного критика нынешнего «режима».

Ныне мы наблюдаем второй эшелон антироссийской атаки с новым главным героем.

Обсуждение Натальи Поклонской часто ставит вопрос, а на чьей она стороне — за Путина или против Путина? Это вопрос актуален только в рамках набившего оскомину «Путиноцентризма» — чисто либероидной карты, которую разыгрывали Навальный и компания и которая доказала свою слабость еще в событиях 2011—2012 годов. Российская политика не замыкается на одном человеке. В отличие от того, что утверждают либералы, это гораздо более сложная структура, чтобы представлять ее в виде марионеточного театра маркиза Карабаса. Осознав реальность, антироссийские силы, похоже, пытаются найти свою опору, снимая противоречие между «Или за Путина, или против Путина», просто исключая Путина из уравнения.

Да, по позиционированию Поклонская за президента. После лекции, прочтенной 17 марта 2017 года слушателям «Высшей студенческой школы парламентаризма» в Общественной палате, Поклонскую спросили, могла бы она стать кандидатом на грядущих президентских выборах. Депутат ответила призывом:

«Да, голосуем все за Владимира Владимировича Путина!», — избежав, впрочем, прямого ответа на поставленный вопрос.

Но имея перед глазами опыт Стрелкова, на запутинскую позицию внимания можно просто не обращать. Не случайно же в построениях Поклонской Путин занимает двадцатое место.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Политически Наталья Поклонская находится в существенно более выгодном положении, нежели когда-то был поставлен Гиркин.

Во-первых, она пострадала от киевской хунты, на нее заводят уголовные дела.

Во-вторых, она сделала в России молниеносную карьеру, став через 2 года после возвращения Крыма депутатом Госдумы от правящей партии.

В-третьих, она прекрасна. Имидж няши дает Поклонской огромный бонус — даже по сравнению с провалившим роль антисоветского объединителя «белогвардейским» офицером («усы, часы, пилотка», как пелось в разудалой немецкой песне).

В-четвертых, если на долю Гиркина выпала труднейшая задача проекта Новороссии, шансы вытянуть который изначально были малы, то Поклонская мощно заполняет собой медийное пространство, используя абсолютно безрисковый инструмент. Она борется даже не с ВСУ, а с фильмом.

Война с памятниками, которую пытались продвинуть в качестве средства десоветизации, показала свою бесперспективность: левые патриотические организации дают этим заходам решительный отпор, что подтвердили эпопеи с Маннергеймом и Колчаком в Санкт-Петербурге. Именно поэтому предусмотрительная Поклонская не повелась на распространенное в сети прямолинейное обращение епископа РПЦЗ (В-М) Мартина (Лапковского) немедленно потребовать демонтажа установленного в Керчи памятника Войкову — вместо того, чтобы «вторично мотать нервы Генеральной прокуратуре по поводу кинофильма «Матильда». Иначе, грозит епископ,

«Если Вы и дальше будете делать вид, что это Вас не касается, то именно Вы будете поддерживать «дискредитацию, клевету и глумление» над Царем Страстотерпцем Николаем Вторым и его семьей».

Неудивительно, что данная провокация осталась без публичного ответа. Война монументов — это грубо и проигрышно. План, частью которого является Поклонская, гораздо тоньше: медийно он менее затратен и более выигрышен. А по существу, работает в том же ключе, что предложен РПЦЗ еще во времена начала идеологической войны против СССР.

Kremlin.ru

Но какое новое противостояние можно организовать в обществе посредством такого простого, на первый взгляд, инструмента, как манипуляция образом царя-мученика?

Будучи одним из лиц правящей партии, Поклонская добавляет жирный слой мракобесия на облик «Единой России», и без того не безупречный. Противниками мракобесия в таком случае оказываются все, кто не приемлет исполняемой пародии на православие — и здравомыслящие православные, и просоветски настроенные граждане, и, как это ни удивительно, остатки либероидной компании.

В самой глупой ситуации рискуют оказываться православные, которых ставят перед глупым выбором: или чохом одобрить «большевиков, убивших царя-искупителя», или сесть в одну лодку с язычниками-царебожниками, принимающими Николая Второго вместо Господа Иисуса Христа.

В случае успеха этой операции главная задача — недопущение союза православных с левыми патриотами — оказывается решенной. Причем, почуяв, откуда ветер дует, голоса поддержки позиции Поклонской начинают раздаваться из лагеря, например, ЛДПР, где уже некоторое время муссируется тема восстановления монархии, пусть и в «декоративной» форме. Причем если лидер партии Владимир Жириновский выражается об этом крайне обтекаемо, то вот трактуются его ответы предельно конкретно: «Жириновский призывает к восстановлению монархии». Куда более однозначен в оценках Михаил Дегтярев (ЛДПР), председатель Комитета Государственной Думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который заявил ни больше ни меньше:

«Память русского святого государя — это единственное, что осталось святого сегодня у нас».

Мы-то думали, что главная, объединяющая весь народ во всем этническом, религиозном, идеологическом многообразии, русская святыня — это Великая Победа, важнейшее, хотя и не единственное в славной истории России событие. Но оказывается, что этот символ просто не нужен, гораздо важнее сам факт существования когда-то Николая Второго, промелькнувшего, подобно яркой звезде, на сумрачном историческом небосклоне зачуханной, захудалой, тоталитарной России. А умаляя важность Победы, можно одновременно достичь массу целей: и выбить почву из-под ног ресоветизации, и обнулить Советский период на корню, и обелить, наконец-то, сбежавших на Запад предателей Родины из числа российской аристократии. Включая претендующих на трон Кирилловичей во главе с самопровозглашенной «Государыней» Марией, особо отмечающей Поклонскую. Видимо, среди заслуг бывшей прокурорши — скандальный выход на «Бессмертный полк» в 2016 году с иконой последнего императора, служащий все той же цели вытеснения Победы с исторического поля и замены ее на Николая Второго: действительно, если нечто хорошее нельзя так сразу вымарать из народной памяти, то надо хотя бы увязать это с нужной персоной. Опять же и персоне — в имиджевую копилку.

Действительно, для тех, кто желает дальнейшего развала России, Николай Второй как политик является идеальной фигурой. Именно его царствование предуготовило приход либерального Временного правительства, организовавшего первый в истории России парад суверенитетов. Тем, кто сейчас ставит на продолжение процесса, начатого перестройкой, идеи, продвигаемые Поклонской, должны казаться бесконечно привлекательными.

Владислав Осипов ИА REGNUM Наталья Поклонская с иконой Николая II во время шествия «Бессмертного полка» в Симферополе

И, наконец, в главных, но не в последних. Отрицание юристом Поклонской факта отречения Николая Второго. Принято считать, что она заявила об этом для того, чтобы правомерно говорить о царебуийстве, а не расстреле гражданина Романова, как это было на самом деле. Возможно, это один из побочных эффектов, но главное далеко не в этом. Если продолжить логику юриста Поклонской, то, раз император не отрекался, мы до сих пор существуем при монархии. И СССР, и современная Россия совершенно не легитимны и являются узурпаторами, входящими в состав ООН на совершенно незаконных основаниях. Проблема в том, что нельзя просто так взять — и вернуть в Россию самодержца. Как это сделать технически? Провести референдум? Результат предсказуем. Поэтому и нужен образ Николая Второго как правителя, при котором государство пошло под откос — а за развал Российской Империи он (а не большевики) ответственен точно так же, как Горбачев (а не ЦРУ) в ответе за крах СССР. Но даже если принять точку зрения его апологетов о том, что он был главой процветающей страны, обожавшей своего монарха, а потом пришла горстка большевиков и всё разрушила, то он всё равно остается главой государства, при котором государство развалилось.

В Российской Империи было много хорошего и много плохого, но главный ее минус в том, что ее нет. Она не удержалась. Ее власть предпочла борьбе сложение полномочий. И это — тот пример лидера, которого навязывают современной России? Зачем? Подготовить к новому развалу и новой смене строя?

Сознательно или нет, Поклонская тащит россиян в рамку «платить и каяться», предъявляемую нашими западными партнерами и их прихвостнями типа украинских необандеровцев. Намеренно она это делает или нет, совершенно не имеет значения.

Точно так же неважно, есть ли и правда сговор, который предположил Владимир Меньшов, между ней и режиссером Учителем (тоже антисоветчиком, хоть и из другого лагеря); совершенно не обсуждается святость последнего императора, и не нужно заниматься оскорблением чувств верующих.

Важно только то, что получается на выходе — на что работает Поклонская и с какой целью используется императорское имя. То, что она делает, — это работа на глубокий раскол российского общества. Не по обветшалому и надуманному «Кто не с Путиным, тот против него». «За Николая Второго или против России» — так теперь ставится вопрос. В своей логичности этот лозунг сравним с майдановской кричалкой «Кто не скачет, тот москаль», которая, при всей своей тупости, сработала на 200%.