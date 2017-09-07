Видимо, недостаточно оказалось на каждую годовщину Великой Отечественной повторять слова-заклинания: «не допустим», «никогда больше», «помним навеки». Видно, не досказали нам что-то старые фильмы о войне. А может, и сами они до конца не поняли…

ИА Красная Весна Ленин. Красный флаг. Донецк. ДНР. 2016.

С каких еще слов в 2017 году можно начинать статью о дне освобождения Донбасса от фашистов, когда там снова идут битвы с последователями — даже не какого-то нового лидера, лишь «по сути» повторяющего фашистских, — а ровно тех самых бандеровцев и нацистов?

Кажется, что сейчас война вошла в фазу относительного равновесия: тут и там идут провокации, умирают люди — но это может длиться десятилетиями, по примеру Приднестровья. Однако это впечатление обманчиво: проходят месяцы, и конфликт на Украине лишь обостряется. Стороны пытаются собирать военные силы — через пропаганду и организацию. А также «выиграть мир»: выстроить «правильную» политическую и социальную систему. В конечном итоге, если война снова перейдет в активную фазу, именно сумма этих факторов определит, сколько солдат «выставит» каждая из сторон, насколько они будут мотивированы сражаться и т.д.

Но нельзя строить пропаганду, управление, политику, экономику и пр. «вообще» — необходимо сперва определиться с тем, кто ты есть и куда ты идешь. А в условиях острого конфликта — еще и с тем, чем ты принципиально отличаешься от своего противника?

Оккупант. Сталино (Донецк) в годы немецкой оккупации. 1941—1943

Бандеровская сторона пользуется здесь всеми лекалами фашизма. Массам говорится об угнетаемой «москалями» украинской нации (в пределе — угнетении унтерменшами уберменшей), достоинстве и независимости, особом (отличающем их от «москалей») европути и т.д. Про Донбасс же пишут, будто там уже хозяйничают российские и новые местные олигархи, для чего они якобы и «начали» войну. В общем, разжигается классический национал-шовинизм с намеком на социальную риторику.

Чем же отвечает Донбасс? В начале войны его повстанцами и воевавшими там волонтерами нащупывался (довольно очевидный) ключ: борьба с фашистами-бандеровцами как новый этап той большой войны. Если на Украине остались олигархи, то в ДНР и ЛНР — народ. Если по ту сторону границ идет незаконный захват власти прозападной кликой и грабеж населению, то здесь — «низовые» лидеры, национализация, чуть ли не социализм. В каком-то смысле границы этой даже нет: и в Донбассе, и на Украине простой народ попирается бандами бандеровцев и стоящими за них элитами, местными и «забугорными». Украинцам промывают мозги, отсекают их от внешних источников информации, сгоняют в ряды ВСУ — и ведут убивать своих братьев. От чего, естественно, все нормальные граждане пытаются прятаться, бежать и т.д.

Идеи эти оформлялись медленно, и в ополчении до поры до времени находилось место даже власовцам — пока те не решили (а что еще могли они решить?) бежать из Донбасса, сдав украинским фашистам значительную часть территорий. Теперь те же люди облизываются на свое «второе пришествие» — и хочется верить, что народ Донбасса этого не допустит.

Алтай ИА Красная Весна Въезд в Донецк. 31.10.2015

Однако проходит время, ополчение оформляется в структуры ДНР и ЛНР, волонтеры оседают уже надолго либо уезжают… Народные лидеры так или иначе распределяют должности и углубляются в проблемы государственного строительства, налаживания повседневной жизни и т.д. Что, конечно, необходимо — но достаточно ли?

Нельзя не отметить некий дисбаланс: градус бандеровской пропаганды только нарастает (достаточно посмотреть вкладку «новости» в гугле по любой околодонбасской теме). Их «терминология» отточена и не дает сбоев: «террористы», «воры», «пособники олигархов». Каждый внутренний спор Донбасса разжигается до неимоверных масштабов.

Донбасс же, кажется, потерял и былой пыл. «Бандеровцы» сменились «укропами», «фашисты» и «олигархи» — «ВСУ». На заявления об «угнетаемой нации» следует ответ, что никакой нации нет (может, ее и правда нет — но кого должно переубедить это утверждение?), на европуть все больше отвечают интеграцией с Россией. Про угнетенные фашистами территории почти не упоминают… Ситуация ухудшается тем, что люди не вечны, и старых лидеров ополчения, олицетворяющих пафос борьбы с бандеровцами, постепенно убивают — и не ясно, приходит ли кто-то на их место? По другую же сторону баррикад Порошенко пытается понемногу «отмазаться» от откровенных фашистов — хотя это у него до конца не получится, ведь сами фашисты не хотят, чтобы их «отмазывали», а власть — в их руках…

Бойцы националистического подразделения «Азов»

Кажется, будто риторика от «войны народа с фашизмом» постепенно переходит к битве двух национализмов. И это было бы не так страшно, если бы перед самой Россией не стоял все тот же вопрос: кто ты есть?

Приукрашивать российские реалии нельзя: мы сами еще хотим на Запад (и страдаем от того, что нас не пускают), у нас самих еще много криминала, олигархов (или их аналогов), элитного беспредела. «Социалка» здесь все еще рушится (самостоятельно или «кем-то» рушится — следующий вопрос), «нефтегазовая игла» все еще не преодолена. Даже своих фашистов в России хватает…

Присоединение Донбасса к России, в отличие от Крыма, кажется малореальным. Но так ли оно нужно самому Донбассу? Не обернется ли мечта о воссоединении с идеализированной Россией разочарованием?..

На Россию можно надеяться, она все равно несравненно лучше современной Украины. Российское гражданское общество не бросит своих братьев из ДНР и ЛНР. Но решать свое будущее необходимо самим. И с фашизмом в идейном плане бороться надо будет не только отсылками на некий «русский мир». Слишком нестабильная сейчас ситуация, слишком легко можно потерять все, что завоевано огромными жертвами…

Итак, что же остается, если отбросить концепцию борьбы русского национализма с украинским? В особенности, если принять тезис, что идея борьбы с фашизмом действительно оказалась «отодвинутой» в сторону, — что может произойти только из-за ее слабости? Здесь я адресуюсь к началу статьи: действительно, празднования Победы и фильмов про войну оказалось катастрофически недостаточно. Потому, что они не объяснили: что же такое фашизм?

Согласно классическому определению Георгия Димитрова (отнюдь не теоретика, а практика народной политической борьбы), фашизм — это террористическая диктатура империалистического (т.е. вышедшего за рамки национальных интересов) финансового капитала. Держится она на прямых физических расправах над интеллигенцией и иными политическими силами, а также на разжигании шовинизма и «зоологической» ненависти к другим народам.

Сталино (Донецк) в годы немецкой оккупации. 1941—1943

Посмотрите через призму этого определения на происходящее на Украине. Есть диктатура? Есть: законно избранного президента сместили в рамках вооруженного переворота, растоптав конституцию. То, что это не «покоробило» ни украинских «западников», ни сам Запад, — это нормально: еще в начале ХХ века отмечалось, что капиталисты, ставшие империалистами, уничтожают закон как таковой. Террор, страх, расправы — происходили не только в Донбассе: интеллигенцию (Олеся Бузину и др.) убивают, партии громят (Партию регионов) и запрещают (КПУ). Шовинизм и ненависть к другим народам («москалям») — доходит до гротеска.

Есть ли здесь главное — империалистический интерес, т. е. интерес международного финансового капитала? Ответ тоже очевиден, достаточно беглого взгляда на новостные сводки. Местные украинские олигархи чувствуют себя как волк среди стада овец: заводы «приватизируются» (читай — скупаются без торга Ринатом Ахметовым и Ко), «лишние» банки банкротятся (читай — также сосредотачиваются в одних руках). Утверждается, что местным крупным сторонникам Майдана в деле растаскивания собственности составят конкуренцию разве что иностранные компании — конечно, подписавшие с Украиной договоры о «неразглашении». Подобная участь не обойдет стороной даже киностудию им. Довженко.

Присутствие МВФ (того самого иностранного финансового капитала) нарастает с не меньшей стремительностью. Как обычно, начинается все с кредитов — а заканчивается контролем над внутренней политикой, налогами, «социалкой», бюджетом… Теперь — еще и прямым управлением «особо важными для экономики предприятиями».

ИА Красная Весна Разрушения. Донецк. 2017.

Разве не напрашивается уже из всего изложенного вывод: пока украинцев «кормят» баснями про Нацию и независимость, их страну делит крупный международный капитал, представленный и МВФ, и неназванными «иностранными компаниями», и господами наподобие Ахметовых — которые явно не рассчитывают со своей семьей жить на территории Украины. Хваленая «евроинтеграция» Украины внезапно оборачивается «евроинтеграцией» элиты ЗА СЧЕТ народа Украины.

Но не проясняется ли в этом случае позиция Донбасса? Он противостоит щупальцам международного (уже и не ясно, можно ли его назвать просто «американским») капитала и местных олигархов. Он строит народные демократические республики, в которых главной ценностью является именно то, что они народные, — а это означает «левый уклон» в политике (опора на гражданское общество, самоорганизацию), и в экономике (рабочий контроль, независимые профсоюзы, национализация), и в «социалке». Он принимает помощь российского (и любого иного, только не фашистского) гражданского общества, но понимает, что просто слиться с Россией — значит опять оказаться в руках капитала, пусть и менее свирепого, чем на Украине.

Рядовые украинцы могут считать себя какой угодно нацией — вопрос лежит отнюдь не в этой плоскости. В конце концов, в СССР самые разные нации прекрасно сосуществовали. Нет борьбы русского и украинца, есть их общая борьба с олигархией и интересами международного капитала. Всякое столкновение национализмов — есть лишь попытка этого капитала посеять в народных рядах вражду, отвести их внимание от реального противника. И, рано или поздно, каждый простой человек «по ту сторону баррикад» должен понять, как его обманули, кто есть его настоящий враг… И учредить у себя народную республику по образцу Донбасса.