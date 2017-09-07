



Иван Шилов ИА REGNUM

Почему любовь к Украине закарпатцы демонстрируют на различных частях тела, спрашивают «Новини Закарпаття» (Ужгород). 17-летний Степан Майор из Мукачево в этом году на груди сделал тату в виде трезубца. «Я поехал в гости к тете в Будапешт. Она мне показала свою татушку на руке — розового скорпиона. Мне так понравилось, что я тоже захотел посетить салон. Давно мечтал о сине-желтом трезубце на груди, но у нас не мог найти мастера, который бы делал цветные татуировки и так профессионально», — рассказал юноша. Однако удивило в этой истории другое. По словам Степана, венгерский мастер тату признался ему, что украинцы часто заказывают у него вышиванки и трезубцы на разных частях тела. В частности, одна клиентка из Виноградовского района просила нарисовать ей флаг… на левой ягодице. А маникюрша Яна Поп из Хуста отмечает, что перед государственными праздниками женщины часто просят украсить ногти патриотическими узорами. «В сфере косметологии работаю четыре года. В последние два из них заметила тенденцию, что перед Днем Конституции и Днем Независимости девушки начинают интересоваться вариациями на украинскую тематику. Конечно, это модно, красиво и неординарно. Наиболее востребованными узорами является вышиванки и трезубцы, — делится мыслями Яна. — Вообще заказчицы у меня разного возраста: от 14 до 70 лет, так что среди моих патриоток есть почти дети и седовласые бабушки». Однако главный «козырь» современной женщины — стильная прическа. Поэтому закарпатки нередко заказывают к торжественным событиям вариации на тему кос, недаром идеальный образ украинки ассоциируется с плетением волос. «Наибольшим спросом еще несколько лет назад пользовались вариации в стиле Юлии Тимошенко, а ребята чаще всего заказывали казацкие прически, — отмечает парикмахер Алла Попович. — Впрочем в последнее время мужчины просят выбрить им на головах государственный герб, а женщины — сплести косы-трезубцы. Алла демонстрирует свои шедевры. Трезубец она подкрашивает специальными средствами — синим и желтым косметическим мелом, чтобы придать прическе особый шарм.

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка не позволил заместителю мэра Львова Андрею Москаленко наградить волонтеров «АТО» во время торжеств по случаю Дня Независимости, передает «Zaxid.net» (Львов). Москаленко рассказал, что награждение было согласовано патронатной службой Львовского горсовета и Львовской ОГА, которая организовала торжества, и внесено в сценарий праздничного мероприятия. Однако за несколько минут до его начала выяснилось, что награждение от имени горсовета отменили, хотя, добавил заместитель мэра, «волонтеры, которых должны были наградить, присутствовали, и мы сообщили об этом Синютке». В то же время во время праздничного концерта перед Оперой состоялось вручение государственных наград председателем Львовской ОГА.

Работники областного управления Госгеокадастра безосновательно отказывают волынским участникам «АТО» и их семьям в выделении земли, зато эти же участки дают «своим» людям, считают «Волинські Новини» (Луцк). Об этом шла речь во время круглого стола в Луцке. Глава центра помощи участникам «АТО», заместитель председателя «Союза воинов «АТО» Волыни» Ярослав Мудрик с возмущением рассказал, что землю дают в ручном режиме. «Происходит просто бардак. Ребята пишут заявления на получение земельного участка, им дают отказ, а через короткий срок узнаем, что эти же участки дают львовским людям. Так как это называется? Это просто банда», — с возмущением рассказал Мудрик. В подтверждение его слов военный собрат показал два документа: один с отказом волынянину, а другой — с предоставлением разрешения другому человеку на один и тот же земельный участок. Представитель областного управления Госгеокадастра только пожимала плечами и уверяла, что земельные участки предоставляют всем. Участники круглого стола решили направить обращение в облсовет и облгосадминистрацию, чтобы те попросили Киев внести законодательные изменения — ликвидировать неэффективный Госгеокадастр и передать его полномочия на места.

В январе 2019 года исполнится 110 лет со дня рождения Степана Бандеры, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). К этой дате местные депутаты решили установить в Ровно — городе, где фактически зародилась УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — памятник «выдающемуся» украинскому националисту. Инициатором такого решения стал председатель фракции «Свободы» в городском совете Юрий Осипчук. Неудивительно, что именно он возглавил временную депутатскую комиссию по этому вопросу. «Памятник Бандере надо было установить еще четверть века назад. Ведь это является неотъемлемым элементом национально-патриотического воспитания молодежи. Тем, что вселяет веру в силу нашей нации. К сожалению, в свое время этого сделано не было. И теперь видим последствия на востоке Украины», — подчеркнул Юрий Осипчук. Во сколько именно Ровно обойдется Бандера, пока неизвестно. В октябре депутаты планируют выделить из бюджета деньги на проектно-сметную документацию. После этого будет объявлен конкурс проектов. «Безусловно, что львиную долю средств должен профинансировать сам город, — говорит председатель бюджетной комиссии Ровенского городского совета, «свободовец» Олег Карпяк. — Это станет своеобразным залогом того, что памятник Бандере в городе наконец-то появится». К слову, члены комиссии планируют еще до установления памятника инициировать вопрос о переименовании площади, где он будет находиться, в честь Степана Бандеры.

Полиция до сих пор не может найти вандалов, которые сняли металлические цепи с памятников «Шведам от русских» и «Шведам от шведов», информирует «Полтавщина» (Полтава). По словам Людмилы Шендрик, заместителя директора Государственного историко-культурного заповедника «Поле Полтавской битвы», цепи с памятника «Шведам от русских» сняли в 2015 году. Правоохранители открыли уголовное производство, но впоследствии закрыли его, потому что нашли воров. Вопрос о восстановлении памятников — в повестке дня, но речь идет о памятниках культурного наследия национального значения, поэтому процесс нужно согласовывать с министерством культуры. Напомним, что в 2013 году аналогичный акт вандализма был зафиксирован в отношении памятника «Шведам от шведов», который находится между селами Тахтаулово и Семьянивка (Кротенки). В августе этого года Полтаву посетил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьом. Думается, что в планах визита посла отсутствовал пункт посещения могил его предков. Чтобы не было стыдно.

10 августа прокуратура Луганской области сообщила о своих подозрениях к руководству предприятия «Рубежанский железобетон», пишет «ОстроВ» (Донбасс). Их подозревают в создании организованной преступной группы и хищении 2,3 миллионов бюджетных гривен. Аргументация и доказательная база обвиняющей стороны вызывает недоумение, а подробности дела — саркастическую ухмылку. Как утверждает адвокат обвиняемых Константин Татарченко, вина этих людей заключается в том, что они сумели воплотить в жизнь успешный бизнес-проект в зоне проведения антитеррористической операции и осмелились не «делиться» с силовыми структурами. Сейчас досудебное расследование продолжается, позиция областной прокуратуры, как и стороны защиты, остается неизменной. Точку в тянущемся три года деле поставит суд. Впрочем, проигравший в этом процессе уже есть — это инвестиционный климат Луганской области. С учетом продолжающихся боев, привлечение инвестора в зону «АТО» — задача крайне сложная, а подобные «мутные» дела, как в случае с «Рубежанским железобетоном», и вовсе могут свести любые усилия на нет. Так, по словам президента холдинговой компании «Сеймос», главы Всеукраинской ассоциации «Укрдержмолодьжитло» и гендиректора строительной компании «Мрия» (Северодонецк) Владимира Грищенко, в августе текущего года стало известно о срыве инвестиционного проекта по созданию крупного перерабатывающего предприятия в Северодонецке. Инвесторы отказались от первоначальных планов после детального изучения ситуации в регионе. Главная проблема — коррупция и давление со стороны силовых структур.

Праздничный парад на Крещатике с участием представителей иностранных армий в очередной раз показал стремление нашей страны присоединиться к НАТО, рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Но ждут ли там нас? Это большой вопрос. Осторожную позицию по Украине занимают не только США. По мнению главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, войск Германии и Франции не было на параде в Киеве именно из-за «осторожной позиции в переговорах» по Украине. «Франция и Германия, которые все эти годы серьезно пытаются найти путь прекращения российской агрессии против Украины, учитывали это в своих расчетах — приезжать в этот раз или нет. Я считаю, это слишком осторожная позиция», — констатировал эксперт. О причинах такой осторожности говорилось уже не раз. Главные пункты — наша экономическая несамодостаточность и коррупция. Пока решить эти проблемы не получается. Понятное дело, что «перезагрузить» национальную экономику, найти новые рынки сбыта и производить конкурентоспособную продукцию очень проблематично. Нужны огромные ресурсы и политическая воля. И того, и другого нет. С ресурсами в нынешней ситуации понятно. А что с волей? Ее политики также не спешат проявлять. Почему, тоже понятно. В сложившейся ситуации любое достижение представляется победой, а оправданий для поражений предостаточно: война на Донбассе, Путин, внутренние предатели и т. д. Потому сегодня наиболее действенный алгоритм действий — провозглашение «протокола о намерениях». Ну, а что будет на самом деле, не так важно. Люди живут мечтами и ожиданиями. Нужно просто вовремя подбросить в массы очередную мечту. Так что сегодня любой популизм оправдан. Наверное, оттого его у нас так много.

Под Херсоном нападают на транзитные машины, передают «Херсонцы» (Херсон). В Олешковском районе преступники ночами подстерегают у автозаправок. На АЗС у села Казачьи Лагери около часу ночи притормозила «Лада», следующая из Запорожской области. Пока водитель бегал рассчитываться за горючее, неведомые «шустрики» тихонько разбили в салоне стекло и вытащили оттуда сумку с полутора тысячами гривен. Похожее по криминальному «почерку» нападение было несколько недель назад: на АЗС у села Пролетарки того же района также разбили стекло салона «Рено Трафик» 35-летнего жителя Киевщины, похитив у него барсетку с паспортом, двумя тысячами гривен, документами на машину и зарегистрированным травматическим пистолетом «Вий». Не исключено, что на трассе работают моторизованные «гастролеры», перемещаясь с одного места преступления на другое.

Черниговщина и Великопольское воеводство Польши имеют четкое видение сотрудничества, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). «Великопольское воеводство взаимодействует с Черниговской областью в течение года. И мы наблюдаем значительный прогресс. Нам удается найти общий язык как на уровне власти, так и между предпринимателями обеих сторон», — отметил член правительства воеводства Мачей Ситек в ходе рабочего визита официальной делегации из Польши в Черниговскую область. Он сделал акцент на реализации нескольких совместных проектов, среди которых организация отдыха детей из Черниговской области в Польше, обмен врачами, стажировки украинских медработников в польских больницах.

Канев и польский Хелмно подписали соглашение о сотрудничестве, извещает «Провінція» (Черкассы). Канев посетила делегация во главе с мэром города Хелмно Мариушем Кендзерским. Он и каневский городской голова Игорь Ренькас подписали договор о подтверждении воли поддерживать сотрудничество между городами. «В прошлом году, находясь в Хелмно, я имел честь подписать Соглашение о дружбе и партнерских связях между нашими городами. А сегодня могу без сомнения утверждать, что событие было частью большой работы, которую осуществляет Украина на пути к вхождению в объединенную Европу», — заявил Ренькас.