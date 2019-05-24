Особо охраняемые природные территории появились в Москве в 2001 году, когда стало окончательно ясно, что бесконтрольная застройка ведёт к полной деградации и уничтожению рекреационных зон. В ООПТ вошли порядка 120 не уничтоженных на тот момент природных территорий города. По мере исчерпания экстенсивной модели освоения московских пространств, потребовались более эффективные механизмы эксплуатации московской земли. Одним из таких способов стала коммерциализация природных территорий столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велодорожка на территории Крылатских холмов

О безнадёжной борьбе москвичей, выступающих за сохранение ООПТ в районе Крылатских холмов, уничтожаемой колёсами международных велогонок и авторалли в интервью корреспондента ИА REGNUM рассказала жительница Крылатского, активистка регионального общественного движения «Спасем Крылатские Холмы» Ольга Лыкова.

ИА REGNUM : Собственно, холмы всё те же, велотрасса на месте. Чем недовольны местные жители?

Дарья Антонова ИА REGNUM Велодорожка на территории Крылатских холмов

На Крылатских холмах постоянно проходит очень много массовых мероприятий, никак не соответствующих особо охраняемому природному статусу этой территории. Например, в апреле 2017 года при поддержке правительства Москвы прошли уже седьмые по счёту автомобильные гонки «Rally Masters Show». И, несмотря на все обращения граждан о нарушениях санитарных норм по уровню шума (ведь маршруты пролегали непосредственно под окнами жилых домов), несмотря на то, что во время соревнований машины регулярно вылетают за пределы гоночной трассы, паркуются на траве и представляют прямую опасность для животных, включенных в Красную книгу Москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) никаких нарушений экологического законодательства не усмотрел и выдал разрешение на проведение гонок.

Более того, со слов судей известно, что у организаторов ралли был предусмотрен план расположения судейских машин и машин экстренных служб, согласно которому транспортные средства и должны были находиться на траве. Таким образом, получается, что ДПиООС одобрил именно такое расположение автомобилей. Выяснить, почему проведение ралли не нанесет никакого ущерба территории парка, в то время как в других случаях нахождение транспортных средств на территории ООПТ категорически запрещено, не удалось. На эти вопросы нам не ответили — ни ГПБУ «Мосприрода», ни ДПиООС.

В 2014 году межрайонной природоохранной прокуратурой было предотвращено проведение автопробега, в том числе по территории Крылатских холмов, именно по той причине, что мероприятие «могло причинить необратимый вред природным ресурсам и нанести ущерб экосистеме».

Также в нарушение действующего законодательства был проведен забег в конце мая 2017 года «Красочный бум». Это было массовое мероприятие, проведённое вне мест, специально предназначенных для проведения массовых мероприятий. Согласования с ДПиООС вообще не было, что нам официально подтвердили представители департамента. Во время мероприятия по территории ООПТ распылялись разноцветные краски, влияние которых на охраняемые растения и животные никто специально и предварительно, да и постфактум не изучал.

Аналогичная ситуация, да ещё и сопровождаемая выкосом трав на очень значительной территории Холмов, имела место и с организацией велопробега 26 августа 2017 года. Многое из того, чего не должно быть на ООПТ: мангалы, шатры, выкос бензокосилками, массовое присутствие людей вне специально отведенных мест, заезд десятков автомобилей — все это было в наличии 26 августа. И опять одобрения ДППиООС получено не было.

Стоит сказать и о многочисленных корпоративах, на которых, кроме употребления алкоголя, на ООПТ мы опять встречаем и присутствие многочисленной толпы вне специально отведенных для этого мест, и мангалы, и заезд транспорта, и громкое звуковое сопровождение, и недопустимое в ООПТ искусственное освещение и так далее.

ИА REGNUM : Крылатские холмы входят в природно-исторический парк Москворецкий и являются особо охраняемой природной территорией?

Да, всё верно. То есть они находятся под особым охранным статусом. Существует регулирующая ООПТ законодательная база и на федеральном уровне, и на уровне субъекта. То есть есть закон Москвы об особо охраняемых природных территориях, согласно которому, например, присутствие транспортных средств не допускается на территории ООПТ в нарушение порядка, установленного правительством Москвы. Сейчас мы ожидаем, когда в ГПБУ «Мосприрода» рассмотрят наши жалобы именно по парковке автомобилей во время ралли.

ИА REGNUM : В случае с ралли нарушается природоохранное законодательство Москвы, санитарные нормы по уровню шума в зоне, примыкающей к жилой застройке. Отсюда вопрос, кто эти ралли проводит?

Организатором и правообладателем «Rally Masters Show» выступила некая ООО «ТТК Моторспорт Ивентс». Жители и активисты района писали всем организаторам и партнёрам ралли о том, что там нельзя проводить подобные мероприятия, ведь никто не может гарантировать, что машины будут ехать исключительно по асфальтированному полотну, что не наедут на случайно оказавшихся на дороге зайца или утку. Более того, наши активисты присутствовали на конференции, посвященной этому ралли, так вот некий чиновник Полинский из департамента спорта и туризма очень сильно продвигал это мероприятие. Имеется официальный ответ от него о том, что во время мероприятия будет задействовано исключительно асфальтовое полотно, что, разумеется, не сбылось.

У нас есть видео о том, как машины сбивали животных, как они на глазах у детей давили уток. Затем ли налагали охранный статус на эту территорию и на имеющиеся здесь объекты флоры и фауны, чтобы потом запустить пару десятков гоночных машин и дать передавить животных??? То есть, в принципе, проведение на территории ОПТ такого мероприятия не только не оправданно, но и противоречит конкретным пунктам законодательства. И удивительно, что природоохранные структуры — «Мосприрода» и ДПиООС — пытаются отделаться отписками о том, что никаких нарушений не выявлено.

ИА REGNUM : Крылатские холмы находятся под управлением ГПБУ «Мосприрода», организаторы ралли — они договор на проведение мероприятия заключали с Мосприродой? Или у территории другой оператор?

Дарья Антонова ИА REGNUM Велодорожка на территории Крылатских холмов

Часть территории Крылатских холмов, а именно 146 гектаров, находятся в аренде у ЗАО спортивно-экологический комплекс «Лата-Трэк». Это тот участок, который фактически окаймляет велодорогу. Имея статус всего лишь арендатора, да и то с условием соблюдения природоохранного законодательства, компания ошибочно посчитала себя вправе устраивать любые коммерческие мероприятия: «Rally Masters Show» или тест-драйв для компании Audi, корпоративы и тому подобное. Арендатор сдаёт в субаренду эту территорию. Беспомощное ГПБУ «Мосприрода» как бы выдало индульгенцию арендатору, не желает ни мониторить, ни предотвращать, ни отвечать, ни призвать к ответу виновного за все те безобразия, что творятся здесь.

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Возникает ещё один интересный момент: с любой компанией, которая ведёт хозяйственную деятельность на территории ООПТ, в обязательном порядке должно оформляться охранное обязательство. Состоящее не только из перечня хозяйственных объектов, которые находятся на этой территории, но и проводится некая ревизия тех представителей животного и растительного мира, которые там присутствуют. Такое обязательство на ЗАО «Лата-Трэк» оформлено не было. С 2003 года, когда эта компания появилась, а охранный статус этой территории присвоили в 1998 году, нам уже в течение нескольких месяцев говорят, что охранное обязательство «на переоформлении». Мы сделали вывод, оно и не было оформлено. Оно оформляется каждые пять лет. Таким образом, каждые пять лет Мосприрода должна проводить некую ревизию того, что там есть. Но, видимо, кому-то невыгодно проводить эту ревизию. Иначе было бы слишком очевидно, во что пользование этой территорией выливается для ООПТ.

ИА REGNUM : Были велотрек и велотрасса, был горнолыжный склон, гребной канал и инфраструктура. Всё это было на балансе профсоюзов. Как произошло, что часть этой инфраструктуры попала в пользование коммерческой структуры?

Дарья Антонова ИА REGNUM Крылатские холмы

В 2003 году в уставный капитал компании «Лата-Трэк» были внесены объекты спортивного назначения. В частности, олимпийская велодорога, общая балансовая стоимость на тот момент была порядка 35,5 млн рублей. То есть, у МФП это всё на балансе находилось на правах бессрочного пользования. А так как землю такого статуса коммерческая организация не могла иметь у себя на балансе (бессрочного пользования), то необходимо было переоформление. Ну, вот и переоформили — договор аренды заключили. С 2007 года новые арендаторы вели с городом судебные тяжбы. В 2009 году они доказали свою правоту и оформили эту землю в аренду на том основании, что им необходимо было обслуживать объекты спортивного назначения, то есть велодорогу и горнолыжный склон. Там здание лыжной школы ещё было, сейчас это административное здание.

ИА REGNUM : Раз МФП один из учредителей ЗАО, тогда МФП так или иначе является одним из выгодополучателей от коммерческого освоения территории?

Сейчас уже нет. Тут очень интересная история вышла. В 2003 году федерация внесла спортивные объекты в уставный капитал ЗАО «Лата-Трэк», а в 2004 их уже не было в акционерах компании. Они самоудалились. Может быть, свою миссию выполнили, и Михаил Антонцев, на тот момент глава МФП, а ныне депутат Мосгордумы, в ответ на наш запрос пояснил, что с 2004 года МФП не имеет отношения и никак не связан с «Лата-Трэком».

ИА REGNUM : На каких основаниях МФП вышла из проекта, известно?

Мы ничего не знаем про это.

ИА REGNUM : Получается, что есть частная структура, которая получила в бессрочное пользование большую часть территории ООПТ Крылатские холмы?

Ну как бессрочную: в собственности только велодорога, а точнее, асфальтовое покрытие, горнолыжная база, административное здание, подъёмники. Земельный участок оформлен в аренду на 25 лет, то есть до 2034 года.

ИА REGNUM : История появления ЗАО «Лата-Трэк» на территории Крылатских холмов понятна. Возвращаясь к проблемам взаимоотношений жителей района и оператора парка. Претензии местных жителей ограничиваются лишь тем, что на территории ООПТ проводят авторалли и тест-драйвы?

Нет. Нам и нашим детям закрыли доступ на территорию ООПТ, в место общего пользования. Раньше ученики всех окрестных школ имели возможность проводить здесь уроки ориентирования, а зимой катались на лыжах. Здесь проводили уроки биологии, химии, брали пробы почвы и воды. Теперь, по словам «Лата-Трэк», поскольку велодорога является источником повышенной опасности, никто без разрешения её собственника на неё выходить не может. У нас есть копия соответствующего письма компании на имя директора одной из школ. Абсурд ситуации в том и заключается, что теперь без разрешения владельца велодороги формально никто из местных жителей попасть в парк не может, ведь для этого нужно пересечь велотрассу.

ИА REGNUM :Чиновники реагируют? Управа, префектура, мэрия что отвечают?

Чиновники юлят. С одной стороны, новый глава управы Виктор Куцев обещал нам поддержку, но сейчас мы видим, что нет никакой поддержки. На все запросы, почему нас не пускают, почему заваривают и перекрывают бетонными блоками входы в парк, нам отвечают, что перекрывают только во время соревнований. А на самом деле у вас есть официальные входы… Так вот на этих как бы официальных входах висят знаки, запрещающие движение пешеходов.

То есть ты стоишь перед входом в парк, а перед тобой знак, что движение пешеходов запрещено. И это уже никто прокомментировать не может: ну, мы не знаем, кто эти знаки ставил. Видимо, сам «Лата-Трэк» и ставил. В принципе, за это управа отвечает. Вот и ДПиООС и подведомственное ему ГПБУ «Мосприрода» также сначала пишут, что: «мол, высокоскоростной объект, что нельзя на спортивном объекте находиться пешеходам, потом пишут, что «Лата-Трэк» в аренду взял, что вроде как можете, но у них в аренде». А у Мосприроды надзорные функции, поэтому решайте сами эти вопросы с «Лата-Трэком».

ИА REGNUM : Как используется трасса? Проводятся соревнования, тренируются велосипедисты?

За деньги. Компания утверждает, что эта дорога для профессионалов. Я полагаю, что ей платят за тренировки разные спортивные федерации и школы. С ребёнком в любительском режиме покататься уже нельзя. Хотя имеются карты любительских маршрутов, но эти маршруты для тех, кто берёт у них в аренду велосипеды.

В принципе, и бегать можно, но за деньги. Вот был пробег «Grom Relay 2017», принять участие в котором можно было за 1500 рублей. А выйти и просто так побегать местные жители не могут. Всё должно проходить через кассу. Есть компании, которые организуют досуг на территории Крылатских холмов (Корпоративы на холмах — прим. ИА REGNUM ), они говорят, что могут предоставить в аренду любую часть велодороги. Я позвонила, говорю, что хочу в аренду часть большого кольца. Без проблем. Под закрытие. Исходя из того, какую сумму они требовали от активистки Влади Горшковой за нахождение на велодороге, ценник — 96 тысяч рублей за три часа. Маленький отрезок — не более двух километров. То есть они целенаправленно вытесняют местных жителей, препятствуя любой некоммерческой деятельности на холмах.

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ИА REGNUM : На сайте компании написано о ближайших планах по глубокой модернизации спортивной инфраструктуры. Тут и возведение эстакады для увеличения длины склона и перепада высот в горном кластере. И реконструкция существующих и постройка новых спортивных объектов — футбольных полей, пляжных комплексов, бассейнов, теннисных кортов. На велодороге возведут трибуну для нескольких тысяч зрителей. Это всё собираются строить на взятых в аренду у города землях ООПТ?

Когда мы спрашиваем, а где вы собираетесь это строить, они говорят, что это наши мечты. Хотя нам известно о том, что ведутся переговоры с департаментом спорта и туризма города Москвы о модернизации всего спортивного комплекса и «перспективном развитии территории». Кроме того, минувшей зимой «Лата-Трэк» обозначила свои планы по освоению ещё одного холма. Реализуя задуманное, на холме проводили буровые работы, и опять с нарушениями. От места проведения работ в Татаровский овраг, где находится святой источник и ручей, стекала бурая маслянистая жидкость. Природоохранные ведомства вновь никаких нарушений не обнаружили. А вот проведенные природоохранной прокуратурой исследования показали, что это был мазут, на нарушителей был наложен административный штраф. Причем мы задавали вопрос, а для чего происходит бурение? Нам отвечают, что для питьевого и технического водоснабжения. В принципе, эта вода может использоваться для тех же снеговых пушек.

По странному стечению обстоятельств, позже у подножия холма активисты обнаружили просверленные деревья в количестве более 80 штук только там, по всему парку — это более 114 деревьев или более 210 стволов. Большая часть деревьев уже засохла, какая-то часть чудом выжила. Экспертиза, проведенная при поддержке ОНФ, показала, что в отверстия заливались фитотоксичные вещества.

ИА REGNUM : Что значит «просверленные деревья»?

Сверлят в нижней части ствола отверстия глубиной до 11 см, шириной до сантиметра. В каждом дереве находили до шести отверстий, именно у корня. Сверлили их под наклоном, чтобы можно было туда что-то залить. Где-то видно, что как будто токсичная жидкость вытекала, из-за чего кора выглядит обожженной.

ИА REGNUM : Когда это все происходило?

Как сейчас выясняется, в начале весны или зимой. Жители задались вопросом, почему деревья высыхают десятками штук. Ходили, искали, может быть, солью поливают, и когда нагнулись посмотреть, увидели, что деревья просверлены по кругу.

Это была первая точка обнаружения убитых деревьев — за бизнес-парком «Крылатские холмы». Там очень хорошая равнинная местность, где арендатор, видимо с благословения Мосприроды, постоянно осуществляет вырубки. Сначала вырубали малинник и все кустарники, потом плодовые деревья. В результате образовалась почти не занятая растительностью равнинная полянка. И вот деревья, располагающиеся вокруг этой полянки, и оказались просверлены. Странное совпадение, не правда ли? Как отвечали в Мосприроде, все вырубки — согласно порубочным билетам, однако ж на вопрос, по каким причинам выдавались порубочные билеты, чем таким были больны те деревья, нам до сих пор так ДПиООС и не ответил. Рубили по ночам, а когда жители пытались это варварство снять — их прогоняли. Еще один важный момент заключается в том, что сваленные деревья тут же на месте перерабатывают до состояния опилок, а пни выкорчевывают. В отсутствии охранного обязательства подсчитать, сколько деревьев и каких пород там было вырублено, и сопоставить с официально выданными порубочными билетами невозможно.

ИА REGNUM : Какую позицию по ситуации на Крылатских холмах занимает глава ДПиООС Антон Кульбачевский?

Кульбачевский — это отдельная тема. Назревает потребность ставить вопрос о несоответствии занимаемой должности, недостаточной компетенции руководства, а, возможно, и допущенной халатности и даже коррумпированности сотрудников и руководства департамента. Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды главную задачу ведомства видит в том, чтобы снизить нагрузку на бизнес, и не стесняется это озвучивать. И в принципе все его действия согласуются с этим высказыванием. Мы задавали вопрос по Крылатским холмам на пресс-конференции, посвященной году экологии, и он нам отвечал, что считает, что статус ООПТ присвоен некоторым территориям неправомерно. Необоснованно. Холмы, по Кульбачевскому, — это, по сути, свалка. Когда строилось метро, сюда свозился грунт. И сейчас глава ДППиООС призывает нас к тому, чтобы мы подумали, что своими протестами мы ущемляем права хозяйствующего субъекта, который там находится, а это, по Кульбачевскому, никак нельзя допускать.

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ИА REGNUM : Ваши дальнейшие планы, борьбу за сохранение ООПТ не оставите?

В ситуации с «Лата-Трэком» нам предстоят баталии в судах. Компания подала иск в суд против одной из наших активисток Владиславы Горшковой, у них с ней давние счеты. Мы убеждены в том, что, запретив ей по суду находиться в этой части Крылатских холмов, они распространят это решение на всех жителей района. Так что все уверения властей о том, что доступ в парк открыт, есть фикция. Они пускают пыль в глаза, пока «Лата-Трэк» делает свое темное дело. Вот так в открытую объявить войну жителям целого района, а он у нас немаленький — 86 000 человек, это в плане бизнеса самоубийство. Но пока есть сильные покровители, пока департамент под началом г-на Кульбачевского является в большей степени департаментом природопользования, нежели департаментом охраны окружающей среды, пока на всех уровнях во властных и околовластных структурах никто ничего не делает по совести и по закону, а только по отмашке руководства, пока сами жители не разуверятся в том, что «всё давно решено за нас», в нашей битве с неуемными коммерческими аппетитами сдвигов в нашу пользу, наверное, ждать придётся долго. Как бы не стало поздно… Нужно очень многое менять.

Кроме того, будем оспаривать право собственности на велодорогу, право аренды на земельный участок компании «Лата-Трэк», будем требовать оформления охранного обязательства, проведения экологической экспертизы, некой ревизии состояния ООПТ как минимум в части Крылатских холмов. И, конечно, мы попытаемся сделать всё, чтобы было проведено нормальное расследование всех нарушений природоохранного законодательства и наказаны виновные. Мы взаимодействуем с ОНФ, с общественной палатой РФ, общаемся с активистами по подобным темам из других районов Москвы, взаимодействуем со специалистами в области охраны природы. В принципе, мы готовы к любым законным методам борьбы. Ну и всё-таки есть надежда на то, что слова президента Российской Федерации о том, что при реализации программ благоустройства необходимо прислушиваться к мнению местных жителей, не окажутся всё же пустым звуком для его подчиненных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активная «спортивно-экологическая» деятельности ЗАО «Лата-Трэк» не единственное бедствие, постигшее Крылатские холмы. Не так давно руководство ДПиООС приняло решение благоустроить построенный к Олимпиаде-80 ландшафтный парк. На оставшейся территории парка должны были появиться 46 строений разного предназначения: 17 торговых объектов, 9 ворот высотой до 4,4 м, 2 дополнительные детские площадки, а также «уличное освещение» и парковка на 37 автомобилей. Столкнувшись с активным протестом местных жителей, инициаторы этот проект заморозили. Вопрос, надолго ли, остаётся открытым.

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