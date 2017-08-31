Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Татьяна Миронова
31 августа 2017
Передача XXXXIV, где в гостях Татьяна Миронова, которая (несмотря на свой звёздный статус) щедро делится рассказами про жизнь и творчество, хотя в ремонтируемой студии шумит компьютер, предательский звонит телефон, пикает концидицонер… А ведущий мешается. Однако беседа местами удаётся, а для тех, кто ещё не успел познакомиться с творчеством группы, можно порекомендовать официальный сайт, где вы сможете оценить не только искренность и обаяние солистки, но и послушать саму музыку и вокал в профессиональном качестве.
Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Татьяны Мироновой
Татьяна Миронова