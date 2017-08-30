В своем приветственном слове президент РФ Владимир Путин призвал к формированию устойчивой архитектуры безопасности в Арктическом регионе.

Минобороны России Российско-норвежские военно-морские учения «Баренц»

Вопросы экологической безопасности были в центре выступлений полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, который отметил, что для мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения на Ямале создана сеть круглогодичных стационаров, в том числе и на самой северной точке Ямала — на острове Белый, который полностью очищен от промышленного мусора. В рамках международной научной программы, учреждённой Россией, Китаем и Европой, при поддержке «Ямал СПГ» в округе создаётся международная исследовательская станция. Особое внимание уделяется развитию региональной системы контроля выбросов парниковых газов.

Традиционно в Арктическом регионе и соответственно среди членов Арктического совета безопасность понимается не столько военная, сколько безопасность мореплавания, создание инфраструктуры для поиска и спасения с воздуха и на море, предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, возможных разливов нефти. Также важными аспектами арктической безопасности являются вопросы безопасности человека — как коренных народов, чей уклад меняется из-за происходящих климатических изменений, так и всех жителей региона, который постепенно превращается в зону повышенного риска.

Сложившаяся практика основана на почти полном отсутствии поводов для конфликтов между государствами. Практически все вопросы о границах между государствами решены и зафиксированы международными договорами, не урегулированы до конца вопросы границ и территориальных вод между США и Канадой, и не до конца урегулирован вопрос принадлежности небольшого острова между Данией и Канадой, но эти вопросы не затрагивают Российскую Федерацию. Достаточно спорными остаются вопросы границ и принадлежности континентального шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны прибрежных стран, но, придерживаясь Конвенции по морскому праву, страны договариваются и по этим вопросам.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Среди стран — членов Арктического Совета различный подход к решению вопросов арктической безопасности. Не во всех странах существует береговая охрана, занимающаяся функционалом невоенной безопасности. Где-то, как в Дании и Норвегии, эти обязанности возложены на Военно-морские силы. В Канаде и Швеции это гражданские ведомства. В США, Исландии, Финляндии и России береговая охрана подчинена различным силовым ведомствам, в России, например, входит в состав Пограничных войск.

Говоря об архитектуре безопасности, надо подразумевать усиление взаимодействия между этими структурами в арктических странах. Движение по СМП увеличивается с каждым годом, продолжается деятельность по добыче нефти и газа на арктических землях. Необходимо соответствующим ведомствам быть готовыми к действиям в чрезвычайных ситуациях как на своей территории, так и в международных водах. Об этом предупреждал в своем выступлении на форуме секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев: «Безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера».

В 2015 году году состоялась учредительная встреча Арктического форума береговой охраны. Этот форум стал инструментом взаимодействия подразделений береговой охраны арктических стран. Несмотря на санкции, Россия участвовала в качестве наблюдателя в поисково-спасательных учениях, проводимых в США в 2016 году «Арктик Чинук». Также ежегодно проводятся уже более 15 лет российско-норвежские учения «Баренц» по отработке взаимодействия подразделений береговой охраны при проведении поисково-спасательных операций.

Минобороны России Российско-норвежские военно-морские учения «Баренц»

В рамках Арктического совета существует ряд постоянно действующих групп, одна из которых занимается вопросами арктической безопасности — рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мае 2017 года председательство в Арктическом совете перешло от США к Финляндии. И в этой рабочей группе сменился председатель — им стал представитель Королевства Дания Йенс Петер Холст-Андерсен, офицер королевских военно-морских сил Дании. Он отмечал при вступлении в должность «мы определяем основные направления деятельности и помогаем находить и устанавливать взаимосвязи между нужными людьми и организациями в общих интересах. Для меня одной из наиболее захватывающих задач является создание фундамента для конструктивного сотрудничества между людьми, государствами и организациями.»

Если это не просто слова, а действительные намерения, взаимодействие в сфере арктической безопасности может стать одним из немногочисленных примеров позитивного взаимодействия между странами Запада и Россией.

В работе VII Международной встречи представителей государств — членов Арктического совета, стран — наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности принимают участие более 100 представителей из 15 стран мира. Среди иностранных участников: профессор Лапландского университета Ласси Хайнинен, советник-посланник посольства Королевства Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон, бывший президент Республики Исландии, председатель международного форума «Арктический круг» Олавур Рагнар Гримссон, заместитель председателя Государственного комитета КНР по развитию и реформе — руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в Российской Федерации Томас Винклер, посол по особым поручениям МИД Республики Корея по вопросам сотрудничества в Арктике Ким Ён Чжун, управляющий директор компании «Арктик Марин Солюшнс» Оке Ролен, главный исполнительный директор Норвежской Ассоциации судовладельцев Стурла Хенриксен, директор департамента стратегических исследований Корейского морского института Ким Чжон Док, профессор Университета Исландии Валур Ингимундарсон, директор Норвежского полярного института Ян-Гюннар Винтер, генеральный директор Секретариата полярных исследований Швеции Бьёрн Дальбэк, президент Международного арктического университета Ларс Куллеруд, официальный представитель Исландии в Арктическом совете, посол по особым поручениям МИД Исландии Аурни Тор Сигурдссон, главный научный сотрудник Корейского института полярных исследований Ли Ю Гён, советник-посланник посольства Сингапура в Российской Федерации Сеа Сеу Чен, профессор университета Упсалы, президент Международной арктической ассоциации социальных наук Петер Шёльд, временный поверенный в делах Канады в Российской Федерации Стефан Жобен и другие.