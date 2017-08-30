Ровно сто двадцать лет назад в Базеле прошёл Первый сионистский конгресс. Более двухсот делегатов еврейских общин разных стран собрались, чтобы объявить всему миру о выходе на арену движения сионистов, открыто объявившего о начале бескомпромиссной борьбы за переселение всех евреев мира в Сион.

Израиль

Сто двадцать лет назад эти люди казались многим причудливыми представителями библейской архаики. В то время, как просвещенная Европа двигалась к торжеству идей равенства, законности и парламентаризма, в самом ее сердце собираются люди, открыто поставившее своей целью полную эвакуацию из Европы и других стран мира еврейского населения и заселения принадлежавших тогда Турции библейских земель.

Справедливо будет добавить, что все две тысячи лет изгнания евреи поворачивались к Иерусалиму три раза в день и молились о возвращении в Сион. Более того, во всех поколениях евреи жили там. Значимая община существовала там и в пору византийского владычества, и в годы вторжения лютых крестоносцев, и в период турецкого господства. В каждом поколении были мудрецы и подвижники, совершавшие восхождение на Святую Землю и остававшиеся там жить.

Тем не менее, начиная с шестого века новой эры, евреи были меньшинством на Земле Израиля. К концу девятнадцатого века их было там около пятидесяти тысяч. В это же время в Европе наблюдалась усиленная ассимиляция евреев, ускоренное их проникновение во все сферы жизни, включая политику и культуру. После сотен лет преимущественно скудного существования еврейский прорыв в европейскую вотчину власти, богатства и созидания был головокружительным. Однако двести просвещенных и в большинстве своём светских мужей во главе с венским публицистом Теодором Герцлем объявили сто двадцать лет назад, что европейское просвещение не будет избавлением для народа Книги, и что пришло время вернуться домой. Некоторые из них подчеркивали неустранимость антисемитизма, другие больше думали о духовной стороне возвращения. Но все они громогласно провозгласили: ДОМОЙ!

Все годы евреи верили, что вернутся. И в каждом поколении были мечтатели, бросавшие все нажитое веками ради счастья ходить по улицам Иерусалима. Мы знаем и об учениках Виленского Гаона, объявивших о необходимости возродить своё государство на Земле Израиля ещё за сто лет до Сионистского конгресса в Базеле. Однако именно Герцлю с его соратниками удалось начать действенное претворение в жизнь двухтысячелетней мечты о возвращении.

Цели сионистов были сформулированы предельно ясно: «создание в Палестине признанного и узаконенного дома для еврейского народа». Далее в «базельской программе» говорилось о поддержке евреев, живущих уже там, и о конкретных шагах для переселения других.

Странным образом термин «сионизм» стал для носителей ненависти к еврейскому народу неким синонимом идеи расширения их влияния в странах рассеяния, вплоть до мифа мирового господства. Это особливо глумно, если всерьёз озадачиться истинными целями сионизма. Программные документы и жизненная практика указывают на то, что сионисты как раз стремятся к полному возвращению всех евреев мира в Израиль. А это означает неизбежно готовность к полной потере всех рычагов влияния «изнутри».

Разумеется, сионисты бывают очень разные. Есть среди них религиозные, а есть и светские; есть универсалисты, а есть и националисты и даже монархисты. В одном они не расходятся: все евреи мира должны репатриироваться в Израиль.

За сто двадцать лет своего существования сионистское движение сумело переправить в Израиль половину еврейского населения мира. Это колоссальнейший успех, не имеющий исторических аналогов.

«Дохнуло Библией в радиопередачи двадцатого века». Так определил поступь сионизма Александр Исаевич Солженицын. Библейские пророчества о возвращении народа Израиля на Святую Землю сбылись на наших глазах. Похоже, что сами израильтяне не поняли ещё до конца духозахватывающего величия случившегося с ними.

Прав был первый израильский премьер Давид Бен-Гурион, когда сказал, что в Израиле подлинный реалист должен верить в чудеса…