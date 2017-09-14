На минувшей неделе в Калининграде прошёл пикет т.н. «футбольной общественности» против президента Калининградской областной федерации футбола Дмитрия Чепеля. Несколько человек вышли с плакатами «Дима, хватить мутить!», «Время менять наш футбол!», «Чепель, вон из местного футбола!». Корреспондент ИА REGNUM встретился непосредственно с «адресатом» протестной акции, чтобы понять, зачем городу-участнику чемпионата мира по футболу нужен скандал накануне мундиаля.

Андрей Выползов ИА REGNUM Президент Калининградской областной федерации футбола Дмитрий Чепель

ИА REGNUM : Вы уже несколько лет не являетесь медийной фигурой, и вдруг о вас заговорили, причем сразу в негативном ключе. Как думаете, чем вызваны нападки?

Во-первых, нас не видно и не слышно потому, что мы просто работаем. Моя позиция — надо работать, а не пиариться. А происходит вот что: определённая группа лиц в региональном правительстве пытается свести со мной счёты.

ИА REGNUM : А кто конкретно?

Я их назову. Это Торба, Рольбинов, Гвардис и примкнувший к ним Жидков (Александр Торба, Александр Рольбинов и Александр Шендерюк-Жидков являются вице-премьерами Калининградской области, а Александр Гвардис — бывший арбитр ФИФА и бывший гендиректор ФК «Балтика». — ИА REGNUM ). При каждом новом губернаторе эта группа возбуждается. Это было при Боосе, это было при Цуканове. Сейчас при Алиханове. Мы становимся свидетелями очередного такого захода перед выборами президента федерации.

ИА REGNUM : А вы такой плохой, что вас хотят убрать?

Не мне судить, но лучше судить по делам. Развитие детско-юношеского футбола в Калининградской области развивается так, что другие регионы Центральной России могут только позавидовать. Наша детская команда стала серебряным призёром чемпионата России. Сегодня в Пскове команда 2000 года (тренер Копылов) вышла в финал чемпионата России. Мы два раза выигрывали «Локобол» среди российских команд (один из крупнейших проектов в истории детского футбола России, в котором участвуют более 2,5 тысяч команд. — ИА REGNUM ). Ездили с детьми в Милан, играли с молодёжным «Интером». Наша студенческая команда БГА выиграла серебро и вышла в премьер-лигу. В апреле 2018 года мы планируем провести в Калининграде футбольный фестиваль студенческих команд, пригласив ребят с Дальнего Востока, Кубани. Это станет хорошим продвижением имиджевой составляющей ЧМ-2018.

ИА REGNUM : На пикете прозвучало мнение, что поступаемые в федерацию средства «абсолютно не прозрачны»…

Пусть не врут. У нас есть исполком, есть отчётная конференция. Есть, в конце концов, ревизионная комиссия, которая признала работу федерации за прошлый год удовлетворительной.

Прежде всего, надо понимать, что областная федерация футбола — это общественная организация, и бюджетных денег у нас нет. Последние цифры: мы запросили у правительства Калининградской области 3 млн рублей на развитие детско-юношеского футбола. Они урезали на более чем 1 млн рублей, и то мы этих денег вообще не касаемся. Средства идут напрямую — компенсация за перелёты, проживание спортсменов, за те же медали. Но этот миллион не такая уж большая сумма. У нас один выезд команды в другой регион обходится в среднем в 600 тысяч рублей. А таких выездов в течение года много. Поэтому мы живём на спонсорские деньги и взносы. Вот и весь бюджет.

ИА REGNUM : Поговорим о выборах президента Калининградской областной федерации футбола. Кто второй кандидат, кроме вас?

Тот самый Гвардис.

ИА REGNUM : После судейства и руководства ФК «Балтика» он как-то затерялся в медиапространстве. Кем он сейчас работает?

Он сейчас инспектор ФНЛ. При этом был инспектором высшей лиги, но, насколько я знаю, за то, что он завысил оценки судьям, его отправили на понижение — в первую лигу.

ИА REGNUM : Я правильно понимаю, что региональное правительство намерено поставить во главу федерации своего человека, а вы рассчитываете, что сможете выдержать столь мощный административный ресурс?

Начнём с того, что вмешательство в общественные организации — это нарушение федерального законодательства. Во-вторых, три вице-премьера — это ещё не региональное правительство. Насколько я знаю, врио губернатора сегодня, что называется, над схваткой. В-третьих, в нашем регионе есть уважаемая футбольная общественность, и это не те клоуны, что вышли с плакатами, а серьезные мужики. На выборной конференции будет порядка ста делегатов, среди них — представители детского, женского футбола, калининградской любительской лиги, болельщики. Пусть спросят у них о результатах нашей совместной работы. Не стоит считать федерацию управляемой организацией.

ИА REGNUM : Но давайте начистоту. Вы руководите федерацией уже около 20 лет. Может быть, пора уступить дорогу молодым?

Я согласен, что двадцать лет на общественной работе в спорте — это большой срок. Но поймите, сегодняшней конфликтной ситуации предшествовали закулисные переговоры с упомянутыми выше лицами. Я предложил им совместно с членами федерации выбрать консолидированную кандидатуру. Но коней на переправе не меняют, и на областной федерации футбола, конкретно на мне, как на руководителе, многое завязано. Зачем нам нужны провалы за менее чем год до старта ЧМ-2018? Пока новый руководитель вникнет в работу… Мы договорились обо всём об этом с этими лицами, но следующие три месяца они от меня буквально бегали. Это же несерьёзно. И я сказал, что договорённости аннулированы.

ИА REGNUM : На одном из плакатов была надпись «Дима, хватит мутить». Как мне кажется, это такой хитрый сигнал для Мутко. А вы не знаете, какова позиция Виталия Леонтьевича в этом вопросе?

Как к федерации, так и ко мне лично у Виталия Леонтьевича нет претензий, и шеф РФС настаивает на том, чтобы на конференции прошли демократичные выборы. Кого выберет федерация, тот и будет. На выборную конференцию мы ожидаем приезда представителя Российского футбольного союза, который, как мне сказали в РФС, «едет тушить пожар». Я знаю позицию Виталия Леонтьевича — чтоб была тишина перед ЧМ-2018. И так скандалов хватает. Вот я вчера привёз грамоты за подписью Мутко и Симоняна о награждении калининградских ребят, девчат, ветеранов за вклад в отечественный футбол. Если б я был негодяем, кто бы мне их подписал?

ИА REGNUM : Интересно ваше мнение, как спортивного эксперта, о том, как отразится ЧМ-2018 на развитии детского футбола в Калининградской области?

Нас ждёт колоссальный прогресс. Мы получаем четыре площадки, полноценных футбольных стадиона. Мы их отстаивали, и я рад, что ни одна из этих площадок не отойдёт к коммерческим организациям. Изначально были такие «идеи».

ИА REGNUM : Стадионы передадут в ведение ДЮСШОР?

Да. Представляете, какую дети получат инфраструктуру.

ИА REGNUM : А федерации по силам их содержать? Не вырастет ли в итоге родительская плата?

Нет. Уверен, мы найдем спонсоров, меценатов, которые помогут развитию детского футбола. Найдём понимание в министерстве спорта. Сейчас наши партнёры работают по такому принципу: лучше детям, чем «Балтике».

Также очень рассчитываю, что после ЧМ-2018, наконец, будет реализована наша программа по созданию в Калининградской области интерната для юных футболистов, этакой академии «Балтики». В своё время мы подготовили программу, которую региональные власти утвердили, но воз и ныне там. Деньгами проект не наполнен.

ИА REGNUM : Академия, как в «Барселоне»?

Не надо строить иллюзий. Каждый человек, разбирающийся мало-мальски в футболе, понимает, что «Балтике» надо растить своих игроков. А идея была такая. У нас же много детей-футболистов живут в районных центрах, посёлках и добираются до Калининграда кто на чём. По сути, они кушают, делают уроки и спят в маршрутках. И мы хотели на базе школы олимпийского резерва на Аллее Смелых сделать интернат для самых одарённых. Но у наших властей то приоритетом был хоккей, то кёрлинг, сейчас, наверное, синхронное плавание. Имея интернат, мы могли брать пацанов и из других регионов России. А сейчас получается, что наши футбольные надежды из глубинки уезжают из Калининграда туда, где есть такие академии. Например, шесть игроков калининградской молодёжки уехали в Краснодар в академию Галицкого. Вместе с тренером! Правда, двое вернулись, но это же всё равно не дело. Наш воспитанник Тигран Аванесян сегодня — капитан молодёжной команды ЦСКА и капитан молодёжной сборной России. Парню 15 лет, скоро он в основном составе ЦСКА будет играть. А «Балтике» он был не нужен.

ИА REGNUM : Кстати, о «Балтике». Суждено ей играть в «вышке», коли такой стадион отгрохали?

По «Балтике» у меня не такие радужные прогнозы, какую, например, поставил задачу врио губернатора. Губернатор, конечно, имеет права так считать, но, мне кажется, что его банально подставляют. Согласен, стадион будет красивым, там должны играть матчи премьер-лиги. Но, граждане, не готова «Балтика» к премьер-лиге! Конечно, можно сейчас потратить большие деньги, купить игроков и выйти к ЧМ-2018 в премьер-лигу. Ну, а дальше-то что? Команда там год поболтается и вновь опустится в ФНЛ. Такое развитие бессмысленное. Так же было с волейболом. Сегодня, на мой взгляд, в «Балтике» никто не соответствует уровню РФПЛ. Только Скопинцев, может быть (полузащитник Дмитрий Скопинцев, права на которого принадлежат «Ростову». — ИА REGNUM ).

ИА REGNUM : А как, по-вашему, целесообразней?

Надо делать фундамент, развивать детско-юношеский футбол, создавать вторую команду «Балтики». Мы должны сначала закрепиться в пятёрке ФНЛ, научиться играть с самоотдачей, с агрессией. Футбол для болельщиков. Тогда и новый стадион будет полным, несмотря на то, что не в «вышке» играем. Надо, чтобы заработала детская футбольная академия «Балтики». У сегодняшней же команды ничего этого нет. Да, они пытаются, на выезде, например, играют лучше, потому что играют от обороны, получается выходить в контратаки. А дома болельщики их гонят вперёд, в итоге раскрываются и получают. Вон, пять голов недавно им за один матч влепили. Да, они первые четыре игры выиграли, вышли на первое место в турнирной таблице, и у них головка закружилась. А я сказал — ребята, посмотрим, где вы будете после 10-го тура. То есть где они будут после 10-го тура, там их и уровень.

Досье ИА REGNUM. Дмитрий Чепель, 55 лет. Родился и вырос в Краснодарском крае. За шесть лет игры в «Балтике» забил около 100 голов. Футбольная карьера продолжалась в Молдавии, Польше, Литве, Германии. Четыре года — с 1999 по 2001 и с 2002 по 2004 гг. — руководил ФК «Балтика». Калининградскую областную федерацию футбола возглавляет с 2002 года.