



Evgeny Feldman Евромайдан грезит о слиянии с ЕС

Европейский союз открыто отказал Украине в дальнейшем сближении и поставил большой вопрос по поводу дальнейших евроинтеграционных потуг официального Киева. Своё пренебрежение к украинскому вектору европейские чиновники объясняют большой зависимостью Украины от Российской Федерации, а вернее прочными культурными связями двух народов.

Так, 30 августа бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Украину не принимают в ЕС потому, что она зависима от России.

«Существует две философии. Одни говорят: «Постарайтесь выровнять, что возможно, и только потом присоединитесь». И в конце отыграть гимны. Другие говорят: «Нет! Открыть! Кто выживет, тот жить будет». Какая из них лучше? Могу сказать, что Польша была немного дальше, менее зависела от России, ей можно было раньше присоединиться к Евросоюзу, как в первой концепции… Украина — большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну», — сказал Валенса в интервью газете «Сегодня».

Он напомнил, что когда занимал пост президента Польши, «много работал как для Украины, так и для Польши».

«В Канаде, в Бразилии разговаривал с разными вашими земляками, готовил их к тому, чтобы вступали вместе в Евросоюз. Но я проиграл выборы. Те, кто пришел к власти, поступили иначе, и процесс заглох. Но мы должны были вступать в Евросоюз вместе. Украина и даже Беларусь. Но у Беларуси еще тяжелее ситуация, она еще сильнее зависит от России. Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы все пошли вместе (в Евросоюз). Но, к сожалению, не удалось», — признал Валенса.

Factio popularis Europaea Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Кроме того, 29 августа на конференции послов ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Украина не является членом Европейского союза и НАТО. Послание чиновника прозвучало как попытка убаюкать население ЕС отсутствием внешних и внутренних угроз для стран союза.

«На данный момент в мире 60 войн, и ни одной из них — в Европе, если не считать Украину. Однако Украина сейчас не является европейской страной, в смысле членства в ЕС. Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина — это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент её нет ни там, ни там, и важно это понимать», — пояснил Юнкер, слова которого приводит «Европейская правда».

Подобные признания стали настоящим холодным душем для украинских властей, которые вторые сутки воздерживаются от комментирования откровений еврочиновников. А ведь еще 24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина движется к обретению полноценного членства в ЕС и НАТО.

«Дорога у нас одна — широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в ЕС и членству в НАТО. На 26-м году независимости на этом пути мы сломали визовый занавес. Граждане Украины получили заслуженное право свободно путешествовать в страны ЕС. Договор об ассоциации и безвиз — это то, что является убедительным свидетельством нашего окончательного де-юре и де-факто разрывом с империей. С той, которую еще Рональд Рейган назвал «империей зла», — сказал Порошенко, выступая по случаю Дня независимости.

News.tut.by Украинские челноки

Очевидно, что сегодня евроинтеграционные потуги Киева и Варшавы упираются в более актуальные для ЕС проблемы — беженцы и терроризм. Еще не скоро ЕС забудет о кровавых терактах в Брюсселе и Барселоне. Призывы к более решительной политике в отношении мигрантов уже звучат из уст руководства ЕС. В частности, 30 августа комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос призвал страны Евросоюза к большей решительности в вопросе депортации мигрантов.

«Возвращение и реадмиссия имеют первостепенное значение. Неприемлемо, что те, кто не имеет права на пребывание в ЕС, живут в странах-членах тайно и незаконно. Пришло время делать больше и упростить процедуры возврата по всей Европе, а также улучшить сотрудничество с третьими странами», — сказал он в интервью Die Welt.

Аврамопулос призвал страны координировать усилия и исключить злоупотребления в ходе проведения депортаций.

«Государства-члены должны улучшить координацию действий между органами, которые принимают участие в процессе депортации, с целью обеспечения эффективного возвращения», — добавил он.

О том, что либеральная политика в отношении мигрантов и террористические атаки заставили ЕС трещать по швам, свидетельствует инициатива Аврамопулоса ввести пограничные проверки внутри ЕС.

Torange.biz Евромайдан грезит о слиянии с ЕС

«Безопасность европейцев должна быть в приоритете, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам изменить нынешние правила в соответствии с новой ситуацией. Мы должны отличать внутриевропейские проверки, связанные с миграционным кризисом 2015−2016 годов, от тех, которые будут введены по соображениям безопасности», — добавил Аврамопулос.

На этом фоне мечты украинских политиков и европейских «друзей Украины» вступить в ЕС в ближайшее время или даже к 2030 году выглядят по меньшей мере утопией.

Напомним, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, в 2016 году более 40% из 305 тысяч решений о депортации так и не были выполнены. В сентябре 2015 года в ЕС в разгар миграционного кризиса были введены проверки на границах некоторых стран — членов ЕС. На данный момент пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены.