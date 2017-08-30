Корейский полуостров в настоящее время является самой опасной точкой в современном мире. Северная Корея, возможно, уже способна осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая может поразить крупные города США. Маловероятно, что Пхеньян откажется от своего ядерного оружия, несмотря на жесткие санкции со стороны США и ООН. И на этом фоне Южная Корея должна подготовиться к процессу объединения Корейского полуострова, которое может произойти неожиданно, и издержки от неготовности Сеула могут оказаться значительными, пишет экономист Йонг Ва Ли в статье для East Asia Forum.

(сс) Bjørn Christian Tørrissen Пхеньян

Автор отмечает, что им проведен анализ экономического воздействия объединения полуострова на Северную и Южную Корею, а также остальной мир в рамках трех гипотетических сценариев, которые включают в себя реформы и постепенное сближение с Северной Кореей, внезапный крах КНДР и немедленное объединение, а также установление хаоса и кризис как в Северной, так и в Южной Корее. Излишне говорить, что нет никакого способа определить и количественно установить точные результаты объединения Корейского полуострова. Эти симуляции — то, что может произойти, они не носят характера прогноза.

Так, в рамках первого сценария реформ и постепенного сближения Пхеньяна и Сеула предполагается, что Северная Корея станет следовать схожему с китайским пути развития, постепенно проводя рыночные реформы и открывая свою экономику миру. По такому оптимистическому сценарию происходит объединение двух Корей. Предполагается, что из Южной Кореи в Северную Корею начинает поступать финансовая помощь, которая постепенно увеличивается на 1,5% от ВВП Южной Кореи или 60% от ВВП Северной Кореи ежегодно.

Симуляция такого сценария показала, что после экономических реформ, обеспечивающих быстрый рост производительности, Северная Корея может продемонстрировать устойчивый высокий экономический рост в размерах от 10 до 20% в год.

Второй сценарий предполагает, что в Северной Корее происходит коллапс, влекущий за собой немедленное объединение двух стран. В таких условиях финансовая помощь в КНДР из Южной Кореи будут более значительной по сравнению с первым сценарием. При таком развитии событий в следующие 15 лет до 0,5% населения Северной Кореи в качестве мигрантов переселяются в Южную Корею. Из-за падения с коллапсом режима инвестиций и производительности ВВП Северной Кореи сначала падает почти на 10%, но, по мере проведения серьезных реформ, экономика может начать показывать двузначный темп роста ВВП, как и в первом сценарии.

В том же, что касается южнокорейской экономики, то после краха КНДР произойдет постепенное снижение темпов ее роста, вызванное необходимостью оказывать финансовую помощь КНДР. Эта поддержка будет оказываться либо за счет потребления, либо за счет инвестиций. Тем не менее учитывая, что размер северокорейской экономики небольшой по сравнению с южнокорейской, негативные последствия для нее от торговых и финансовых потоков окажутся невелики. В большей степени на Южной Корее скажется приток мигрантов из КНДР, что может привести к дестабилизации рынка труда в краткосрочной перспективе, а также к увеличению потенциального объема производства в Южной Корее.

Третий сценарий предполагает хаотическую ситуацию на Корейском полуострове после внезапного коллапса Северной Кореи и неподготовленного, беспорядочного процесса объединения. На фоне того, как международные инвесторы теряют уверенность в способности правительства Южной Кореи справиться с процессом объединения, возрастают и риски для самой Южной Кореи.

Реформы в Северной Корее задерживаются. Более серьезные проблемы на Корейском полуострове приводят к большому падению ВВП и стабильно низкому темпу восстановления при более слабых инвестициях в Северную Корею. По мере того как капитал уходит с Корейского полуострова, Южная Корея также испытывает значительный спад инвестиций, а ее реальный ВВП, по оценкам, упадет более чем на 3% в первый год кризиса.

Как свидетельствуют симуляции, объединение Кореи может иметь далеко идущие экономические последствия как для Южной, так и для Северной Кореи. В настоящее время КНДР остается самой изолированной, централизованно планируемой «коммунистической» страной в мире, и ее экономика находится, как подчеркивает автор, в стагнации. Однако если Пхеньян примет всесторонние рыночные реформы и политику открытости, у нее будет возможность проявить экономический динамизм.

Если Южная Корея поможет реформировать северокорейскую экономику, она неизбежно столкнется с нехваткой ресурсов. Но, пока процесс объединения будет идти постепенно и по ожидаемому пути, Южная Корея успеет смягчить неблагоприятные последствия объединения.

С другой стороны, если процесс объединения не будет контролироваться должным образом, это может привести к большим издержкам. Последствия объединения Корейского полуострова, хотя и имеющие важное значение в экономическом плане, также могут иметь далеко идущие последствия для политических и стратегических отношений между азиатскими странами, а также для международного порядка.