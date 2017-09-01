Исследование северо-восточных пределов России занимало Петра I, даже несмотря на важные дела в западной части российских владений. Еще в 1714—1716 годах по его указанию было налажено морское сообщение между Охотском и западном побережьем Камчатки. Для дальнейшего стратегического планирования освоения северо-восточной Сибири необходимо было выяснить, смыкается ли побережье Северной Америки с Азией или между ними имеется пролив. 23 декабря 1724 года Петр I дает указание Адмиралтейств-коллегии снарядить на Камчатку экспедицию под начальством достойного морского офицера. Выбор пал на капитана Беринга — как на имеющего опыт океанского плавания.

Экспедиция Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку

Витус Беринг

Витус Беринг родился в 1681 году в Дании. О его детстве сведений почти не сохранилось; известно, что в молодые годы он участвовал в плавании к берегам Ост-Индии. По возвращении, в 1703 году Беринг встретился с русским адмиралом Корнелием Крюйсом, который по поручению императора нанимал на службу опытных моряков. Так Беринг начал прославивший его путь. Уже через три года он был произведен в лейтенанты. На его долю выпало немало ответственных поручений: разведка в Балтийском море, плавание в Азовском море, перегон корабля «Перл» из Гамбурга в Петербург, тяжелый поход из Архангельска в Кронштадт вокруг Скандинавского полуострова. 6 января 1725 года, за несколько недель до своей смерти, Петр подписывает инструкцию для первой камчатской экспедиции. Берингу было предписано на Камчатке или в другом подходящем месте построить два палубных корабля.

«На этих судах следовало отправиться к берегам «земли, которая идет на норд» и которая, возможно («понеже оной конца не знают»), является частью Америки, то есть определить, действительно ли земля, идущая на север, соединяется с Америкой», — приказал Петр.

Встреча русских с алеутами. Рисунок Свена Вакселя

В экспедицию отправилось 34 человека. Почти год занял их путь из Петербурга до берегов Охотского моря. 2 сентября (22 августа) 1727 года только что построенное судно «Фортуна» и сопровождающий его небольшой борт покинули Охотск.

«…По прибытии к Большерецкому устью материалы и провиант переправили до Большерецкого острога водою в малых лодках. При оном остроге русского жилья 14 дворов. И отправил вверх рекою Быстрою в малых лодках тяжелые материалы и некоторую часть провианта, которые довезены были водою до Верхнего Камчадальского острога за 120 верст. И той же зимою из Большерецкого острога до Верхнего и Нижнего Камчадальских острогов переправили совсем по тамошнему обычаю на собаках. А каждый вечер в пути для ночи выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали, понеже великие живут метелицы, которые по-тамошнему называются пурги. И ежели застанет метелица на чистом месте, а стана себе сделать не успеют, то заносит людей снегом, отчего и умирают», — писал Беринг в донесении.

Петропавловск-Камчатский

11 августа экспедиция вошла в пролив, отделяющий Азию от Америки, а через два дня пересекла Северный полярный круг. Беринг убедился, что американский берег не соединяется с Азией. Задача экспедиции была выполнена. Интересно, что свое название «Берингов пролив» открытие получило гораздо позже и благодаря предложению капитана Джеймса Кука, который прошел этим проливом в поисках северного морского пути вокруг Америки через 50 лет после русского мореплавателя. Кук пользовался картами, составленными Берингом, и был поражен точностью русских лоций.

План Охотского острога. 1737

Но оставался еще один вопрос — какова ширина пролива? Достичь американского берега не удалось. Беринг отдал приказ возвращаться на Камчатку, чтобы перезимовать в нижнекамчатской гавани. Летом 1729 года Беринг снова попытался достичь побережья Америки. Но из-за тяжелых погодных условий, «великого тумана» и шторма, пришлось брать курс на Охотск. Возвращаясь, Беринг впервые в истории мореплавания обогнул и описал южный берег Камчатки.

Почтовая марка СССР. 1991

Первая экспедиция Беринга дала важнейшие результаты, открыв новые географические объекты северо-восточного побережья Азии, от Камчатки до северных берегов Чукотки. Сделанная им карта дала представление не только о восточном побережье России, но и о размере и протяженности Сибири. 1 марта 1730 года Беринг вернулся в столицу. В «Санкт-Петербургских ведомостях» была опубликована статья, где сообщалось, что русские мореплаватели поднялись в Полярное море значительно севернее 67-го градуса северной широты и тем самым доказали, что «тамо подлинно северо-восточный проезд имеется». В газете подчеркивалась важность открытия для освоения северо-восточной Сибири с использование речных и морских путей. Но вторая экспедиция Беринга оказалась по результатам куда значительнее.