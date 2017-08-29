



Иван Шилов ИА REGNUM

В Гданьске прошли первые дебаты о проекте новой Конституции Польши, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). В них приняли участие президент Польши Анджей Дуда, маршалек Сената Польши Станислав Карчевский, президент Конституционного трибунала Юлия Пшилембская, глава Института национальной памяти Ярослав Шарек, сенаторы и депутаты партии «Право и Справедливость» (PiS), движения Кукиз'15 (Kukiz'15) и Польской крестьянской партии (PSL). По словам Дуды, нынешняя дискуссия служит «обеспечением того, чтобы через 30 лет после великих политических изменений был законодательно реализован процесс реального демократического строительства в Польше и устранены недостатки, существующие в действующей Конституции». Выступивший председатель профсоюзов «Солидарность» (Solidarność) Петр Дуда сказал, что Основной закон 1997 года — «это не наша Конституция», поскольку в ней не было защиты работника. Движением вперед Дуда назвал возвращение старого пенсионного возраста (с 67 лет для мужчин и женщин до 65 для мужчин и 60 для женщин). По его мнению, это должно быть гарантировано новой Конституцией. Маршалек Станислав Карчевский объявил о своей готовности работать над проектом Основного закона, хотя он не убежден в том, что референдум по нему стоит провести в срок, предложенный Анджеем Дудой — 11 ноября 2018 года. Карчевский также добавил, что, по его мнению, в будущем парламенте должны быть гарантированы места для Полонии (диаспора — поляки, проживающие за пределами Польши).

Мошненский замок. Верхняя Силезия, Польша

Депутат Европейского парламента Марек Плюра обратился с открытым письмом к президенту Польши, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). В нем он просит Анджея Дуду рассмотреть вопрос о конституционном закреплении автономии Силезии. Он напоминает, что во Второй Республике (1918−1939 годы) провинция была автономной. Сейчас, в ходе обсуждения и голосования по проекту новой Конституции, появляется возможность вернуться к этой традиции. Вот что пишет Плюра:

«Одним из самых болезненных и все еще остающихся в силе «памятников» коммунистической Польши является потеря автономии Силезского воеводства. Эта провинция и ее специфика были внесены в Конституцию Второй Республики, на которую часто ссылается пан президент. Хочет ли пан президент узаконить сегодня большевистский принцип, который устранил особый статус Силезии или — подготавливая новую Конституцию — думает о более высоком уровне самоуправлении для регионов, а в более широком смысле — для местного самоуправления, считает ли пан президент, что гражданам действительно лучше видно, как править у себя, по сравнению с видением центрального правительства? Я спрашиваю, потому что я силезец, потому что силезцы особенно заинтересованы в том, гарантирует ли эта новая Конституция право, которое есть у нас как европейцев — право на собственную идентичность, на самоопределение. Я силезец, но, к сожалению, ни польская Конституция, ни основанные на ней законы, не гарантируют признания моей идентичности польским законодательством. Ни я, ни почти миллион других силезцев, которые объявили о своей идентичности во время последней Национальной переписи населения, не существуют в польской правовой системе. Сегодня Польша нас не уважает. Я задаю эти вопросы отсюда из Силезии, Верхней Силезии, и надеюсь, что пан президент ответит на них и ответит положительно. И если у него пока нет ответов, я призываю: подумайте о референдуме, позвольте нам устроить референдум в Силезии, в Верхней Силезии, чтобы жители этой земли могли сказать, хотят ли они быть силезцами, быть самими собой в собственном государстве — в Речи Посполитой».

В Малопольше и Силезии обсуждается вопрос о восстановлении Бельского воеводства, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). Оно существовало до административной реформы 1998 года, когда существовавшие 49 воеводств были слиты в 16 новых. Несмотря на протесты части местных жителей и местных политиков, Бельское воеводство было разделено между Силезским и Малопольским. С предложением его реанимировать выступил недавно мэр силезского города Живец Антоний Шлагор. Он напомнил, что ныне правящая партия «Право и Справедливость» обещала создать три воеводства: Варшавское, Ченстоховское и Средне-Поморское. Где три — там и четвертое, Бельское. В состав нового воеводства, по мнению мэра, могли бы войти Суха-Бескидзка, Вадовице, а также Освенцим. Эту идею поддерживает Гражина Станишевская, бывший депутат и сенатор из Бельско-Бяла. По ее словам, накануне ликвидации Бельское воеводство занимало 4 место по уровню развития в региональном рейтинге.

Уголь

Dziennik Polski (Краков) опасается, что купить уголь на зиму будет проблемой. Как бы не пришлось обращаться к помощи России. Ночи начинают холодать, а угля на складах нет. Петр Заяс из Олькуша закупал топливо обычно в два приема — весной и в конце лета. На днях он хотел приобрести три тонны, но ему это не удалось. «Не знаю, что и делать. То ли ждать, то ли искать в других городах?» — говорит Петр. Угольные склады зияют пустотой. В большинстве из них если и попадается уголь, то это тот, который уже продали, но еще не успели поставить покупателям. Даже владельцы складов не знают, когда ситуация улучшится. Хозяйка компании «Огонек» из Олькуша Анна Когут-Пломык рассказывает, что уголь совершенно отсутствует и неизвестно, когда будет. Большая проблема также с тем, чтобы заказать его. В других городах не лучше. В Вольброме люди, которые хотят купить топливо у фирмы «Анпол» (Anpol), встают в очередь. Ждать нужно несколько дней, а иногда недели. О том же сообщают другие владельцы складов. По их словам, такой ситуации не было с 2001 года. Проблемы связаны с истощением существующих месторождений. Последствия этого ощущаются так сильно потому, что произошло оно одновременно в нескольких шахтах различных компаний. В итоге некоторые владельцы складов задумываются над тем, чтобы импортировать уголь из-за рубежа, в частности из России. В Польшу идет в основном импортный уголь низкого качества, при сгорании которого в атмосферу попадает больше загрязняющих веществ. Однако он стоит относительно дешево. Поскольку до сих пор не приняты законодательные нормы, которые бы препятствовали поставкам сырья такого низкого качества, для польских шахт продажа угля индивидуальным потребителям будет оставаться менее прибыльным делом.

В центре Люблина компания молодых людей напала на украинок, информирует Dziennik Wschodni (Люблин). Инцидент произошел 13 августа утром на улице Леха Качиньского. Дарья П. и двое ее подружек возвращались с дискотеки. Девушки говорили по-украински. Рядом оказалась компания из троих мужчин и двух женщин. Услышав украинский язык, они начали преследовать и оскорблять украинок, крича «Польша для поляков!» Дарья вступила в перепалку с одной из преследующих. Словесные оскорбления переросли в физическую агрессию. Украинок начали избивать и пинать. Один из хулиганов ударил Дарью по голове бутылкой пива, после чего девушка упала на тротуар. Нападение не является первым в своем роде в Люблине в последнее время. В июле молодой человек напал на 58-летнюю женщину на пешеходном переходе, думая, что она украинка. Павел П., 22 лет, избил даму так, что она попала в больницу с тяжелыми травмами лица. Нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы.

Спустя более года после памятных событий в Пшемысле во время попытки сорвать шествие украинских греко-католиков, которые отправились на военное кладбище, чтобы почтить память своих героев, вынесено судебное решение, пишут Super Nowości (Жешув). 20 подсудимых приговорены к ограничению свободы сроками на 4—10 месяцев, а также к штрафам и общественным работам. Напомним, что 26 июня 2016 года греко-католическая архиепископия организовала ход до кладбища в Пикулицке. На улице Словацкого их ждали активисты, которые протестовали против продвижения ОУН/УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Степана Бандеры в Польше. Особое внимание было уделено вышиванке одного из участников процессии, ее раскраске — черно-красной, что олицетворяют цвета украинских радикальных движений. Активисты попросили полицейских принудить украинца снять провокационную рубашку, но те отказались. Тогда они сами врезались в шествие и силой сняли вышиванку с мужчины. Глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве, историк Анджей Запаловский выразил протест против действий правоохранительных органов. Он возмущен тем, что следствие и суд сработали против активистов, но властям не было дела до установления личности украинцев, которые провокационно вели себя, вплоть до публичных выкриков, что «Польша еще не погибла, но должна погибнуть».

Eurostudy.info Студенты Высшей школы информатики и менеджмента в Жешуве (WSIiZ)

В Жешуве украинцы учиться не хотят, констатируют Nowiny (Жешув). Высшая школа информатики и менеджмента в Жешуве (WSIiZ) подвела итоги первого раунда приема абитуриентов, подчеркнув, что хотя у заведения были лучшие результаты набора в течение нескольких лет, сейчас наблюдается значительное снижение интереса к поступлению молодежи из Украины. «Их было в этом году не больше 12%», — говорит Иоанна Дудек, заместитель директора отдела найма и маркетинга WSIiZ. Чем это вызвано? Украинских абитуриентов больше привлекают большие города, где легче найти себе подработку. Поэтому они выбирают Варшаву, Вроцлав и Краков. Хотя преимущество Жешува — это близость к границе, однако само по себе месторасположение не является решающим фактором при выборе вуза. Доктор Мачей Улита из Университета Жешува говорит, что в его заведении с этого года работает специальный уполномоченный ректора по делам студентов с Востока. Это человек с Украины, который ездит по тамошним школам и предлагает молодым людям поступать в Университет Жешува. Помимо того, для украинских школьников подготовлены справочник на украинском языке, листовки, в украинских газетах размещались рекламные объявления. Промотирующая акция, хоть только и началась, увенчалась успехом, наблюдается рост интереса к обучению в Университете Жешува.

В готовых служить стране нет недостатка, рапортуют Nowości (Торунь). 1300 добровольцев написали заявления о вступлении в ряды Войск территориальной обороны (WOT). Армейцы ожидают, что скоро их будет в два раза больше. «Всегда готов, всегда рядом», — таков девиз WOT. В июле военные провели обследование зданий, в которых можно было бы разместить добровольцев. «Приблизительно 40 объектов отобраны и проверены, — объясняет подполковник Мачей Сандомеж. — В Быдгоще будет расположен командный пункт Войск территориальной обороны». Всего в Польше планируется создать 68 батальонов. Задача WOT заключается в поддержке местного населения. Обычно они будут действовать в случае стихийных бедствий и катаклизмов, а во время вооруженного конфликта — защищать жителей. Служба в Войсках территориальной обороны будет длиться от одного до шести лет (с возможностью продления). По оценкам, полностью сформированы они будут к 2021 году.