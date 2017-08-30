Гражданская война в Сирии подходит к концу. Начинается делёж «добычи». Англоязычная редакция «Голоса Америки» рапортует прибытии в Ливан специалистов из Великобритании и Китая, которые осматривают контейнерные краны в портовом городе Триполи, расположенном в 28 километрах от сирийской границы. По самым скромным подсчётам, потенциальные строительные контракты сирийского правительства оцениваются Всемирным банком в $200 млрд. Управляющий порта Триполи Ахмед Тамер ожидает, что подряды на реконструкцию САР обеспечат ежегодно до 30 млн тонн грузов, из которых половина придётся на Тартус и Латакию, где расположены базы Российской армии. «Мы можем обеспечить прохождение 6—7 млн тонн грузов в год», — уточнил он. Примечательно, что порт Триполи с 2013 года находится в 25-летней аренде у компании Gulftainer, зарегистрированной в ОАЭ. Ведь именно в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал концепцию «Экономического пояса Шелкового пути».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Много «воды» утекло с тех пор. К концу августа «Хезболла» при поддержке ливанской армии практически выдавила террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Каламуна, заключив с ними перемирие. По данным генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, 380 боевиков согласились сложить оружие и покинуть Каламун, откуда они будут доставлены на автобусах в г. аль-Букамаль (САР, восточная провинция Дейр-эз-зор). Сама операция началась 19 августа с участием сирийской правительственной армии, которая теснила позиции террористов с востока. Впервые за семь лет войны союзные Ирану силы получили реальный шанс очистить сирийско-ливанскую границу от западной агентуры, что в перспективе позволит Тегерану проложить к Ливану «шиитский пояс» через северный Ирак и северную Сирию.

Вот как оценивает планы ИРИ сирийский журналист-международник Аббас Джума: «На сегодняшний день Тегеран, как никто другой, заинтересован в объединении Ирака, Сирии и Ливана через строительство железной дороги и остальных видов коммуникаций ради создания крепкой и непоколебимой «шиитской оси». Безусловно, это укрепит влияние Тегерана на Ближнем Востоке. И нельзя это ставить в укор Тегерану, так как любая страна преследует свои собственные геополитические интересы. И Иран — не исключение. Тем более что они посылают в зону конфликта тысячи своих солдат, которые действуют на земле и несут серьёзные потери».

Тезис Джумы ранее негласно подтвердил бывший министр финансов Ливана Рая аль-Хассан, уточнив, что из порта Триполи к сирийской границе планируется построить автомобильное шоссе и железную дорогу. Задача максимум — «создание транспортного хаба, связующего Ирак, Сирию, Турцию и Европу», подчеркнул аль-Хассан, которого цитирует агентство NPR.

Американцы переживают. Усиливать Иран по итогам «арабской весны» явно не входило в их планы. Поэтому 2 августа с.г. в статье для издания Capx.co экс-госсекретарь США Генри Киссинджер рассуждает о проблемах «наследования власти» после краха ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Большинство держав не поддерживают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе шиитский Иран и ведущие суннитские государства, которые согласны с необходимостью его уничтожить. Но какая организация должна наследовать территорию, ныне подконтрольную ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Коалиция суннитов? Или территория отойдёт в сферу влияния Ирана? Ответы на эти вопросы не являются очевидными, поскольку Россия и страны НАТО поддерживают противоположные фракции. Если владения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) займёт Иран, то результатом такого развития событий станет территориальный пояс от Тегерана до Бейрута, что знаменует собой появление иранской радикальной империи».

Разумеется, Израиль и союзные ему аравийские монархии, которые на протяжении последних лет закладывались на идею «арабского НАТО», не готовы к подобному сценарию развития событий. Поэтому 28 августа с.г. премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в строительстве военных объектов в Сирии и Ливане для последующего наведения высокоточных ракет в направлении еврейского государства, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. «Иран превращает Сирию в военную базу, намерен использовать Сирию и Ливан в качестве фронтов для реализации своей объявленной цели — уничтожения Израиля. Тегеран также готовит инфраструктуру для наведения высокоточных ракет с территории Сирии и Ливана. Это то, чего Израиль не может принять. ООН также не должна это принимать», — заявил Нетаньяху на встрече с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, которая состоялась 28 августа в Тель-Авиве.

Тревога израильского руководства вышла за рамки дипломатического этикета. Так, по данным арабского издания Al-Masdar, Тель-Авив «пригрозил нанести точечные удары по дворцу президента Сирии Башара Асада, если Иран продолжит вмешиваться в сирийскую политику». Уточняется, соответствующее предупреждение было озвучено Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 23 августа в Сочи. Насколько достоверным является сообщение агентства Al-Masdar, покажет время.

Пока же cледует обратить внимание на переговоры главы иранского правительства Хасана Рухани с президентом Ирака Фуадом Масумом, которые состоялись 5 августа в Тегеране. Посыл был конкретным: Иран призывает Ирак наладить железнодорожное сообщение. Тем более что ещё в ноябре 2016 года между странами был подписал меморандум о строительстве железной дороги из иранского Хорремшехра (провинция Хузестан) в иракскую Басру. Тегеран пытается интегрировать в свою логистическую систему шиитскую общину Ирака, которая на протяжении последних ста лет находилась под преобладающим британским влиянием. Не случайно проект Хорремшехр — Басра был внесён на повестку сразу после свержения режима Саддама Хусейна (в 2003 году) силами американо-британской коалиции. Что дальше?

Главная интрига состоит в развитии железнодорожной ветки Тегеран — Сенендедж (иранская провинция Курдистан) с последующим выходом на Иракский Курдистан и Сирийский Курдистан. В марте с.г. Рухани обозначил её перспективу следующим образом: «Расширяя железную дорогу от Сенендеджа до Иракского Курдистана, мы свяжем Иран со Средиземным морем через Сирию». Многое будет зависеть от подхода региональных держав к будущей курдской государственности. У Ирана и Израиля есть два пути: либо они при помощи России совместно прокладывают «курдский коридор» на Латакию, что позволит трём странам в союзе с Сирией сбалансировать пронатовскую коалицию Саудовской Аравии и избежать разрастания хаоса, либо они будут вынуждены сражаться друг с другом за чуждые интересы. Ещё не поздно сомкнуть ряды.

Продолжение следует…