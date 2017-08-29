По публикациям в либеральных СМИ иногда кажется, что они пишут не о реальной России, о какой-то другой, живущей между Куршавелем и Дубаями. Вот РБК 24 августа сообщает, что «российские подразделения люксовых брендов за 2016 год показали больший прирост продаж, чем материнские компании в целом по миру».

ИА REGNUM Бедность

«Так, продажи Tiffany & Co выросли почти на 30%, до 1,2 млрд руб., тогда как выручка глобального бизнеса знаменитой компании за прошлый год сократилась на 3%, до $4 млрд, — анализируют данные журналисты. — Выручка Prada в России выросла на 15%, при том что в мире сократилась на 11%. Продажи Chanel в мире сократились на 9%, а в России, напротив, выросли на 9%. Продажи Bogner в 2016 году должны были сократиться на 5%, прогнозировала компания, при этом в России они выросли на 12%. Продажи Burberry в мире сократились примерно на 0,5%, при этом в России они выросли на 200%».

Как заявлял в ноябре 2016 года «Ведомостям» генеральный директор Valentino Стефано Сасси: «Россия становится регионом, где покупают. В Москве мы увеличили наше присутствие с одного магазина до четырех, и продажи во всех фантастические!»

«Объём рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам 7 месяцев 2017 года составил 242 экземпляра. Это в 9,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (26 шт.)», — сообщил 25 августа сайт «Автостат». Аномалия? Отчасти да (рост продаж связан с выходом новой модели), но всё же не совсем. Ведь в нищих странах люксовые авто сотнями и тысячами не покупают. А в России — вовсю.

«Объём продаж на рынке люксовых авто составил за первые пять месяцев 2017 года, согласно данным «Автостат Инфо», 3674 ед. авто, что на 0,2% превысило продажи прошлого года (3668 ед.)», — это публикации того же «Автостата» за 15 августа. Но если посмотреть в таблицу в статье, то видно, что речь про данные о выборке по ряду моделей определённых марок, которая не включает вообще те же Maserati. То есть рост намного больше.

Можно было бы только порадоваться за нашу страну, если бы такой рост благосостояния демонстрировали все слои общества. На деле же мы видим следующее. «Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, — это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал — это 15% (от всего населения — прим. ИА REGNUM ), то есть 22 млн. Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая 25 июня в Совете Федерации.

«В I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько увеличился уровень доходного неравенства: коэффициент Джини увеличился с 0,399 до 0,400, а коэффициент фондов — с 14,1 раза до 14,3 раза… Увеличение уровня доходного неравенства в I полугодии 2017 года было обусловлено повышением доли доходов, принадлежащих наиболее обеспеченной доходной группе», — отмечается в последнем (по июль 2017 года) «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», опубликованном в августе Институтом социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

И не просто рост доходов наиболее обеспеченной группы. В менее обеспеченных — от бедных до нашего достаточно иллюзорного «среднего класса» — идет затягивание поясов и откровенное выживание. Вот из того же «Ежемесячного мониторинга…»: «Наиболее распространённой стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве: весной 2017 года этим занималась почти треть населения (32%) (весной 2014 года лишь 20%). Таким образом, у населения преобладают в основном только архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные ещё в ходе кризиса «выживания» в 1990-х годах… Что касается представителей среднего класса, то во II квартале 2017 г. доля тех из них, кто экономил на питании вне дома, составила 69%… При этом 63% представителей среднего класса старались экономить на отпуске… Таким образом, представители среднего класса также затронуты кризисом и вынуждены менять стратегии своего потребительского поведения».

То есть, бедные беднеют — богатые богатеют. И шикуют на фоне растущей бедности. При этом, что не менее тревожно, обеспечивая свои сверхдоходы за счет максимальной экономии на сотрудниках, что показала страшная авария 25 августа автобуса с рабочими «Таманьнефтегаза» на Кубани, закончившаяся гибелью 17 человек. «Это не рынок, не капитализм, а неэффективная, безответственная и национально опасная антиэкономика быстрой наживы!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев. И ведь простые люди тоже это видят и тоже понимают.

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