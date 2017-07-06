10 сентября состоятся выборы 36 депутатов в Законодательное собрание Пензенской области VI созыва, 18 из них будут избраны по партийным спискам, остальные 18 — по одномандатным округам. Электорату на выбор предлагаются 10 партий и 341 кандидат. Конкуренция, с одной стороны, высокая, но при этом половина партий с трудом набрала кандидатов даже на одномандатные округа. Партию власти представляют «паровозы», главный — действующий губернатор Иван Белозёрцев, которого, конечно, депутатское кресло не интересует. Другое дело — другие два лидера общепартийного списка: спикер Заксобрания Валерий Лидин и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, для которого пензенский депутатский мандат — это путевка в сенаторы Совфеда. ЛДПР экспериментировать не стала, выдвинув «паровозом» Владимира Жириновского. Лидером команды КПРФ стал местный первый секретарь обкома, депутат Заксобрания Георгий Камнев. «Справедливая Россия» тоже обошлась без федерального вождя, доверив найти путь к сердцу электората руководителю регионального отделения партии — директору муниципального рекламного агентства Валерию Плахуте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Теперь подробнее о партиях, которые рвутся следующие пять лет представлять в регионе законодательную власть. Для прохождения на выборы в Заксобрание им было достаточно преодолеть 5-процентный барьер, который был в регионе снижен с 7% в конце прошлого года.

Здание Законодательного собрания Пензенской области

Партии, кандидаты, фонды

Под первым номером по результатам жеребьевки в облизбиркоме стоит «Справедливая Россия», она выставила на борьбу 39 кандидатов. Общий список возглавляют Валерий Плахута — директор муниципального рекламного агентства «Аншлаг» в Пензе, Алексей Шпашин — гендиректор ООО «Гелиос» и Сергей Нестеров — адвокат региональной коллегии адвокатов «Правовед». В избирательный фонд партии поступили 4,5 млн рублей, израсходованы 1,8 млн, еще 350 тыс. — это возврат ошибочно зачисленных средств.

ЛДПР выдвинула 49 кандидатов. Общепартийный список возглавляет руководитель фракции в Госдуме Владимир Жириновский, а также Александр Васильев — помощник депутата Госдумы Сергея Катасонова по работе в Пензенской области. В качестве места его работы указано облправительство. В фонд партии зачислены 6,3 млн рублей, израсходованы 3 млн.

«Партия за справедливость!» выставила 20 кандидатов, её лидер, возглавивший партийный список, — заместитель директора государственного автономного учреждения «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Юрий Краснов. На счет партии поступили 1500 рублей, потрачены 1440.

Российская экологическая партия «Зелёные» зарегистрировала 38 кандидатов, общий список возглавили председатель партии Анатолий Панфилов,Алина Можачкина-Грибанова — эксперт отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса из регионального минлесхоза и пенсионер Алексей Гусенков. На счет партии поступило 2500 рублей, израсходовано 2400.

«Патриоты России» выдвинули 20 кандидатов во главе с председателем реготделения партии Алексеем Рыбалко и пенсионером Сергеем Коробовым. Фонд партии — 1500 рублей, потрачено 1440.

Партия пенсионеров России тоже выдвинула 20 кандидатов, которых ведет на выборы пенсионерка Лидия Панфилова. Фонд партии — 1500 рублей, израсходовано 1440.

«Единую Россию» представляют 58 кандидата. Как уже отмечалось, партийный список возглавили губернатор Иван Белозерцев, спикер Заксобрания области — Валерий Лидин, заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Мельниченко. Кандидатуры «паровозов» были объявлены на партийной конференции по согласованию с президиумом генсовета «Единой России». На счет партии поступили 29 млн рублей, израсходовано на сегодняшний день 18,4 млн.

КПРФ выдвинула 20 кандидатов. В общем списке заместитель председателя комитета по государственному строительству и организации местного самоуправления Заксобрания области Георгий Камнев, заведующий кафедрой терапии, общей врачебной практики, эндокринологии и гастроэнтерологии Пензенского института усовершенствования врачей Леонид Бартош, доцент кафедры «Философия и социальные коммуникации» Пензенского государственного университета Оксана Милаева. В фонд партии зачислено 860 тыс. рублей, потрачено 827 тыс.

Партия социальной защиты зарегистрировала 20 кандидатов, ее лидер — директор муниципального бюджетного учреждения «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» Татьяна Христофорова. Фонд партии 1500 рублей, потрачено 1440.

«Родина» выставила 18 кандидатов, общий список возглавляет начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата региона Василий Ложкин. На счету партии были 1500 рублей, израсходованы 1440.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

КОИБов не будет

По информации заместителя председателя облизбиркома Алексея Климухина, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) не будут использоваться на выборах в Законодательное собрание, поскольку еще в 2016 году к выборам в Госдуму находившиеся в регионе 64 аппарата, согласно постановлению ЦИК, были переданы московскому горизбиркому.

Отметим, что последний раз КОИБы применялись в регионе на выборах губернатора в 2015 году, работали они в двух городах — Пензе и Заречном.

Раскол и коррупционные скандалы в политэлите

Эксперты «Давыдов.Индекс» отмечают, что отделения «партии власти» в Пензенской области и в самой Пензе переживают достаточно непростой период, по их словам, в политэлите назрел раскол между «старыми», не желающими что-либо менять партийцами в руководстве отделения, и «молодыми» его членами, которые настаивают на модернизации работы отделения, пересмотре приоритетов и целей. В связи с этим, считают наблюдатели, возможен даже некий «переворот» с целью смещения секретаря реготделения «Единой России» Валерия Лидина.

На городском уровне у партии проблемы несколько другого рода. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о том, что 14 депутатов гордумы — 12 единороссов и 2 коммуниста — подали неверные сведения о своих доходах за 2016 год. Прокуратура подняла вопрос о добровольном сложении этими депутатами полномочий, что привело бы к роспуску гордумы и назначению досрочных выборов нового состава на 10 сентября. Но тогда, можно сказать, обошлось: без мандатов остались только трое наиболее провинившихся, а действия остальных глава гордумы счёл неумышленными и потому не стал настаивать на сложении полномочий. Позднее, в начале мая, вице-спикер гордумы попался на взятке. По данным Следственного комитета, Георгий Тюрин вызвался «помочь» местному предпринимателю с легализацией незаконного строительства за 25 млн рублей, причём 1 млн получил наличными, а остальные 24 млн должен был получить в виде коммерческой недвижимости на эту сумму.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Расклад политических сил

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что Пензенская область традиционно отличается доминированием «Единой России» в ходе предвыборных кампаний. Он обращает внимание на то, что в 2016 году эта партия получила по региону около 64,26% голосов — результат заметно выше среднего по стране.

«На фоне достаточно вялой кампании оппозиционных сил шансы единороссов укрепляются, — прокомментировал он. — Особенностью предвыборной кампании «медведей» в области стало достаточно активное участие в различных официальных мероприятиях не только губернатора Ивана Белозерцева, традиционно являющегося лицом партии на выборах в регионе, но и заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко. Также стоит обратить внимание, что в августе 2017 года регион посетил Дмитрий Медведев, выступающий в роли не только главы правительства РФ, но и лидера «Единой России». Хотя единороссы чувствуют себя в области вполне уверенно, дополнительные очки для данной партии этот визит вполне мог добавить. Скажем, вполне выигрышно смотрятся поднятые им в ходе данного визита социальные темы — например, по поводу оказания помощи не сумевшим погасить долги ипотечным заемщикам».

По словам аналитика, КПРФ с заметной вероятностью может удержать второе место на выборах в регионе. Тут стоит отметить достаточно конструктивное общение зампреда ЦК этой партии Юрия Афонина в ходе визита в область с губернатором Иваном Белозерцевым. И то, что на встрече с представителем федерального руководства КПРФ присутствовал не только губернатор, но и уже упомянутый Олег Мельниченко. Это можно объяснить, среди прочего, и биографией данного чиновника — в свое время он работал с ныне покойным Виктором Илюхиным — деятелем КПРФ, широко известным и в Пензенской области, и на федеральном уровне.

«ЛДПР не представлена в нынешнем составе областного заксобрания, но может пройти в новый, — считает Михаил Нейжмаков. — На выборах в Госдуму РФ по области соратники Владимира Жириновского получили около 10,02% голосов, Впрочем, за близкими итогами для ЛДПР думских выборов — 2011 по региону последовал невысокий результат в борьбе за места в заксобрании в 2012 году — 4,61% голосов. Поэтому риски, связанные с инерционной кампанией в регионе, у партии есть, но шансы на прохождение в новый созыв заксобрания достаточно серьезны».

У «Справедливой России» в области позиции традиционно слабые, констатирует он, отмечая, что на думских выборах 2016 года партия по региону набрала лишь около 4,44% голосов. Не в пользу справороссов играет и участие в нынешней областной предвыборной гонке целой группы партий, претендующих на ту же нишу, что и они («Родина», «Патриоты России», Партия социальной защиты, Партия пенсионеров России, «Партия за справедливость!»). Пусть и немногих, но какую-то часть избирателей «Справедливой России» они на себя оттянут.

«Поводом для оптимизма пензенских справороссов был «счастливый номер», полученный ими в ходе жеребьевки, — в избирательном бюллетене партия будет значится под №1. Но силу «счастливых номеров» переоценивать не стоит. Конечно, абсолютно точно оценить влияние места в бюллетене на результат партии нельзя. Но выходец из той же «Справедливой России» Николай Левичев вряд ли был далек от истины, когда в 2011 году предположил, что «первый и последний номер в бюллетене получают дополнительно полпроцента голосов». Даже по самым оптимистичным оценкам, «урожай», который могут подарить «счастливые номера» сами по себе, по осени будет едва заметен. Вот и шансы на прохождение справороссов в заксобрание Пензенской области пока не очень велики», — сказал эксперт.

Резюмируя, Нейжмаков подчеркнул, что в Пензенской области, как правило, достаточно высокая явка. На выборах в Госдуму в 2016 году она составила около 60,6% — выше, чем в среднем по стране. Несмотря на инерционную кампанию по выборам в заксобрание, не исключено, что официальные показатели явки в этом году могут приблизиться к показателям аналогичных выборов 2012 года (тогда, по данным избиркома, на участки пришло около 48,72% избирателей).

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Выборы пройдут честно и без эксцессов

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин выразил надежду, что выборы в Законодательное собрание пройдут честно и без эксцессов.

«Я сам в 2012 году видел, какая машина, какой механизм был брошен против КПРФ. По нашим данным, на этих выборах уже в нескольких районах ставится задача — за партию власти должно быть 88%. Я некоторым руководителям задал вопрос: «Слушайте, вы ставите задачу за себя больше, чем получил действующий президент Путин на выборах президента. Вы что, считаете себя более авторитетными и знаковыми людьми, чем президент?» — заявил Афонин в августе на пресс-конференции в Пензе.

По его словам, несмотря на смену губернатора в 2015 году, на местах остались те же люди из команды бывшего губернатора Василия Бочкарёва — главы районных администраций, региональные чиновники

«Выборы в Заксобрание пройдут спокойно, без эксцессов и «сюрпризов», — полагает доцент кафедры общественных связей и медиаполитики Института государственной службы и управления РАНХиГС Вера Захарова. — Предстоящие выборы в Законодательное собрание Пензенской области ничего нового не привнесут. Никаких сверхожиданий невозможно предвидеть, поскольку схема выборов полностью отработана. Партия «Единая Россия» возьмёт большинство в законодательном органе. Второе место займут представители КПРФ, но надо учитывать, что рейтинг партии падает из-за того, что нет лидера, который может повести за собой массы. Такая же проблема есть у КПРФ на территории Пензенской области. Есть незначительные шансы у ЛДПР. «Справедливая Россия», полагаю, вряд ли войдёт в Заксобрание. Может получить мандат один представитель от партии» Яблоко», хотя это маловероятно».

Захарова отмечает, что Пензенская область отличается постоянством своих политических взглядов. По ее мнению, стабильная политическая атмосфера позволяет сделать вывод, что ничего нового и экстраординарного во время предвыборной кампании не произойдёт. Электорат также продолжает быть лениво настроенным на выборы. Политической активности ждать не приходится. Пензенская область не относится к «красному поясу», поэтому стабильное большинство получит «Единая Россия».

Правительство Пензенской области Иван Белозерцев

Губернаторская оценка

25 августа Законодательное собрание Пензенской области V созыва провело последнее заседание. Губернатор Белозерцев оценил высокую эффективность деятельности думы. По его словам, в региональном парламенте не было конфликтных ситуаций, а лишь конструктивные споры, организованные для того, чтобы не допустить ошибки.

«За пять лет мы не приняли ни одного закона, который вызвал бы протест у населения», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября состоятся выборы в Законодательное собрание Пензенской области VI созыва, будут избраны 36 парламентариев. Выборы пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. На территории Пензенской области зарегистрированы 1 млн 88 тыс. 859 избирателей.

На выборах в Заксобрание V созыва в 2012 году по всем 18 одномандатным избирательным округам были избраны депутатами кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». По пропорциональной системе были избраны 16 депутатов от «Единой России» и 2 депутата от КПРФ. В итоге в региональном парламенте работали 34 депутата от фракции «Едина Россия» и два от КПРФ. По данным главы облизбиркома Николая Тактарова, борьба была жёсткой — свыше 10 человек на место. В голосовании приняли участие 48,7% от числа включённых в списки избирателей — это свыше 544 тыс. человек. «Единая Россия» набрала 70,64% голосов, КПРФ — 12,52%. Спикером был избран Иван Белозерцев. 10 июня 2015 года он сложил полномочия председателя областного парламента в связи с назначением врио губернатора. Парламент в качестве врио возглавил Валерий Лидин, который 11 августа 2015 года был избран председателем.

В 2016 году на выборах в Госдуму в регионе одержала победу «Единая Россия» с результатом 64,26%. Явка составила 60,63%. КПРФ поддержали 12,48% избирателей, ЛДПР — 10,02%, «Справедливую Россию» — 4,44%. Партия «Коммунисты России» набрала 2,12% голосов, Российская партия пенсионеров за справедливость — 1,37%, «Яблоко» — 1,03%, «Родина» — 0,89%, Партия роста — 0,58%, «Зеленые» — 0,47%, Партия народной свободы (ПАРНАС) — 0,47%, «Патриоты России» — 0,24%, «Гражданская платформа» — 0,12%, «Гражданская сила» — 0,08%. В 146-м пензенском одномандатном округе победу одержал единоросс Сергей Есяков — он набрал 63,97%. В 147-м лермонтовском одномандатном округе лидером стал представитель «Справедливой России» Леонид Левин с результатом 61,85%.

Напомним, в декабре 2011 года на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» победила с результатом 56,3%. КПРФ набрала 17,5%, «Справедливая Россия» — 10,8%, ЛДПР — 10,4%, «Яблоко» — 2%. Явка составила 64,9%.