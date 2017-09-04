Алексей Константинович Толстой — известный поэт и писатель, автор множества поэм и стихотворений, сказки «Садко», романа «Князь Серебряный», драматической трилогии, в которую вошли произведения «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис», один из создателей знаменитого Козьмы Пруткова. 5 сентября 2017 года (24 августа по старому стилю) ценители и почитатели его творчества отмечают 200-летие со дня его рождения.

Алексей Константинович Толстой

Илья Ефимович Репин. Портрет писателя Алексея Константиновича Толстого 1896

Неординарный писатель и неординарная личность. О нем и при жизни ходило множество легенд. Так, современники Алексея Толстого рассказывали о нем как о могучего сложения человеке, который мог запросто гнуть подковы, вгонять в стену голыми руками гвозди и ходил с рогатиной на медведя. В то же самое время он был известен как завсегдатай столичных светских салонов, остроумный красавец, любивший розыгрыши и веселье, знакомый лично с великим Гете и императором Александром II.

Жизненные принципы самого Алексея Толстого, наверное, наиболее емко отражены в этих принадлежащих ему строках:

Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку,

Коль ругнуть, так сгоряча,

Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,

Коль карать, так уж за дело,

Коль простить, так всей душой,

Коли пир, так пир горой!

Перипетии его судьбы тесно переплетаются с историей России и биографиями известных исторических персонажей. О некоторых из них стоит рассказать поподробнее.

История рождения. Детские годы

Алексей Толстой был по материнской линии правнуком последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, президента Российской академии наук, по отцу — потомком старинного известного рода Толстых. Некоторые из его биографов утверждают, что он был троюродным братом гения русской литературы Льва Толстого. По крайней мере известно, что если в близком родстве они, может быть, и не состояли, то знакомы были точно.

Анна Алексеевна Толстая, мать поэта. Миниатюра работы М. М. Даффингера. 1827

Мать будущего писателя Анна Перовская была незаконнорожденная дочь графа Алексея Разумовского, тем не менее ее отец добился для нее дворянского титула и дал хорошее образование. Ее мужем стал граф Константин Толстой, вдовец, который был к тому же гораздо старше своей супруги. Брак его родителей просуществовал недолго. Причина, по которой родители разошлись вскоре после рождения сына Алексея, доподлинно неизвестна. Современники утверждали, что с родным отцом писатель увиделся первый раз только на похоронах матери.

Константин Петрович Толстой, отец поэта. Середина XIX

Свое раннее детство будущий писатель провел на Украине в имении брата матери Алексея Перовского — попечителя Харьковского университета. Он вошел в русскую литературу под псевдонимом Антония Погорельского. Его перу принадлежит первая авторская сказка для детей на русском языке «Чёрная курица, или Подземные жители». Кстати, он написал ее для своего племянника Алексея Толстого.

Дружба с императором

Значимым событием в жизни Алексея Толстого стало знакомство с будущим императором Александром II. Их представили друг другу с легкой руки писателя Василия Жуковского — друга дяди Алексея, когда обоим было по восемь лет. Став товарищем по играм, Толстой сохранил привязанность к своему другу из царствующей семьи на всю жизнь.

Рассказывали, что, сильный и крупный Алексей взваливал будущего императора на плечо и бегал с ним по коридорам Зимнего дворца. Однажды сам император Николай I вызвал побороться юного графа и, отбиваясь от него, с удивлением отмечал, как «силен да ловок этот мальчишка».

Позже, когда Толстой заболел тифом в Одессе, государю по нескольку раз в день телеграфировали о состоянии его здоровья.

Благодаря дружбе с императором Толстой стремительно поднимался по служебной лестнице, однако он не захотел двигаться к карьерным вершинам и решил заняться литературой.

«Средь шумного бала, случайно…»

Любовью всей жизни стала для Алексея Толстого Софья Миллер. Они познакомились на маскараде в 1851 году. В то время избранница писателя была замужем. Рассказывали, что она знала 14 языков и серьезно увлекалась историей и философией. Кроме того, Софья была страстной поклонницей охоты и любила острые впечатления. Современники отмечали якобы полное несоответствие поэтической тонкой натуры Толстого и грубоватой внешне Софьи, которую Иван Тургенев назвал позже в своем описании «чухонским солдатом в юбке».

Софья Миллер

Влюбившись, Софья Миллер сразу же ушла от мужа — конно-гвардейского полковника — и поселилась с Толстым в имении брата. Однако чувство, охватившее влюбленных, не радовало ни мать писателя, ни ее окружение. Не давал развода и ее муж. Любви, охватившей их, пришлось преодолеть большие испытания. Прошло долгих 12 лет, пока они смогли соединить свои судьбы.

Друзья писателя говорили, что когда в 1855 году Толстой заболел тифом в Одессе, именно приехавшая Софья выходила его.

«Плохой военный»

Хорошее домашнее образование Алексея Толстого позволило ему поступить в число так называемых «архивных юношей», состоявших при Московском главном архиве министерства иностранных дел. Успешно сдав по окончании учебы экзамен в Московском университете, он был назначен в русскую миссию при германском сейме во Франкфурте-на-Майне.

Позже Толстой служил во II отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии. Графское происхождение должно было открыть ему карьеру в области дипломатии, однако Алексей увлекся литературой. Само по себе это занятие было модным в те времена, но поменять службу на литераторство среди знати считалось дурным тоном.

Карл Брюллов. Портрет поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого в юности. 1936

Есть в биографии будущего писателя такой интересный факт. 35-летний граф Алексей Толстой самым горячим образом воспринял начавшуюся Крымскую кампанию 1853—1856 годов. Вместе со своим другом князем Алексеем Бобринским они решили организовать добровольное ополчение для защиты балтийского побережья России от возможной высадки англичан. Друзья организовали специальный военный отряд, вооружив его на свои средства закупленными в Туле 80 дальнобойными винтовками, а также приобрели быстроходную яхту. Ни то, ни другое не пригодилось, так как военные действия дальше Крыма не распространились и десант англичан не состоялся.

Послужить России на этой войне граф Толстой все же успел, хоть и недолго. Он поступил в стрелковый полк, но под Одессой чуть не умер от тифа, унесшего жизни значительной части полка.

Сразу после войны майор Толстой был произведен в подполковники и назначен делопроизводителем Секретного комитета о раскольниках. Однако служба, как написал поэт государю, была «глубоко противна» его натуре. Есть разные способы приносить пользу отечеству, заметил он и занялся писательством.

«Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель», — так оценил свое предназначение Алексей Толстой и вышел в отставку.

«Хороший писатель»

Писать Алексей Толской начал пробовать еще в детстве. Первые свои стихи он написал еще в шестилетнем возрасте. Первой же опубликованной книгой стало фантастическо-мистическое произведение «Упырь». Оно вышло в 1841 году под псевдонимом Краснорогский и впоследствии не включалось автором в собрания сочинений, как будто Толстой стеснялся его. Однако известно, что еще двумя годами ранее Толстой написал несколько рассказов на французском языке, которым мастерски владел, в том числе «Семью вурдалака» и «Встречу через триста лет».

Издание. Алексей Константинович Толстой — Журнал «Русский вестник», №1. 1884

Среди знакомых Алексею Толстому литераторов были Гоголь, Аксаков, Некрасов, Панаев, Анненков, Тургенев. Последний даже обязан Толстому своим освобождением из ссылки. Произведения Толстого издавали такие известные издания, как «Современник», «Вестник Европы», «Русский вестник». Поначалу он писал из удовольствия и даже от денег за свои литературные труды отказывался. Однако после того как братья его жены поселились с ними и стали хозяйствовать в имении, развалив его подчистую, Толстому пришлось писать ради гонораров.

И очертил свой путь…

Неординарная личность, Алексей Толстой и умер не так, как предпочел бы каждый из смертных — в преклонном возрасте и в окружении родных и детей. Своих детей, кстати, у писателя не было, они с Софьей Андреевной усыновили детей ее брата. Обладавший в молодости богатырской силой писатель страдал в последние годы жизни от астмы, грудной жабы, невралгии. Особенно допекали его сильные головные боли.

София Юрашевич Могила Алексея Константиновича Толстого

Причиной смерти Толстого стала передозировка морфия. Его в качестве лекарства от сильных приступов головной боли ему прописал модный петербургский лекарь. Алексей Толстой ввел себе слишком большую дозу морфия и не проснулся. Первому из рода Толстых, кто прославил свое имя литературным творчеством, было всего 58 лет.