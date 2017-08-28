В Москве и нескольких городах России в конце августа прошли митинги и пикеты «За свободный интернет». Но кто были эти люди, и чем они занимались на так называемых «акциях протеста» — непонятно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парнас

В Москве сторонникам Алексея Навального согласовали заявку на проведение 10-тысячного митинга, на который, по данным столичного УВД, явились всего около тысячи человек. Однако лояльность московских властей и согласование мероприятия, как обычно, повлекли за собой перекрытие проспекта Сахарова и стандартный, весьма затратный, набор мер, обеспечивающих охрану и порядок на месте проведения акции.

По утверждению устроителей, организаторами митинга стали партии «Парнас», «Гражданская инициатива», «Пиратская партия России», «Либертарианская партия», «Демократический выбор», молодежное движение «Протестная Москва» и общественный проект «Роскомсвобода».

И усилий всей этой «могучей кучки» хватило лишь на короткое развлечение разношерстной аудитории, которую составили, в первую очередь, маргиналы.

«Первой задержанной, по крайней мере, оказалась активистка ЛГБТ. За ней последовала группа защиты исламского экстремиста Худоберди Нурматова, которого в демократических кругах принято называть «журналистом Али Ферузом». Десяток «поддерживающих» дружно проследовали в автозак: заявленной тематике митинга они явно не соответствовали, — отмечает журналист Федерального агентства новостей Дмитрий Лекух, — Еще чуток обнаружилось «заукраинцев», моральных сторонников Навального, аморальных поклонников Серебренникова, бывших узников психушек и освещавших весь этот позор журналистов».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге митинг и вовсе не был согласован, но собравшимся никто не препятствовал поговорить о том, как велик и разнообразен интернет, и как важно поэтому запретить «пакет Яровой». А также исполнить «живьем под гитару» песни Виктора Цоя.

Хотя уместнее, наверное, было исполнить песни Юрия Визбора, поскольку очевидно, что «крылья сложили палатки, их кончен полет»…

В Саратове в защиту свободы интернета прошел немногочисленный пикет разномастных «политически активных граждан», чей возраст не всегда позволял заподозрить в них активных пользователей «всемирной паутины».

В Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже, Барнауле и Владивостоке протесты, заявленные как «массовые», были еще более унылыми.

«Крайне странное мероприятие, называвшееся «Митинг за свободу интернета», случилось, — написал о московской акции 26 августа блогер Максим Кононеко, — пришли две социальные группы, реально ограниченные в интернете (да и вообще). А больше никто не пришел. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что вопрос свободы в интернете никого не интересует, кроме тех, кого он реально интересует (вышеупомянутые националисты и ЛГБТ). Конечно, все эти «пропаганды нетрадиционных отношений» и «экстремизмы» должны быть изъяты из русского законодательства как позорные и бессмысленные. Но сегодня мы впервые видели такое объединение оппозиции, какого еще никогда раньше не видели: националисты с гомосексуалистами. Мне кажется, у такого объединения могли бы быть перспективы».

Греция. Море

При этом лидер партии «Парнас» Алексей Навальный, чьи сторонники столь активно призывали выйти на проспект Сахарова, спокойно отдыхал в Греции, наблюдая из своего курортного далека очередные грустные попытки соратников изобразить активное протестное движение в России.

«Первое — это вполне характеризует интерес общества к этой теме. Второе — протестные акции надо уметь организовывать. Значит, люди не умеют их организовывать. Люди, которые живут в интернете, не склонны выходить на улицу. И даже не важно, как это назвать — важно, что люди думали, что они получат одно, а получили совершенно другое», отметил, комментируя для ИА REGNUM акции последних выходных месяца, президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

В свою очередь директор Центр политического анализа Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал: «Я на выходных писал доклад, и, честно говоря, этих акций не заметил. И, просматривая Facebook, я тоже не заметил, что кто-то их заметил вообще. Если народ этих акций не заметил, значит, полагаю, что их и не было, а значимость этих акций сильно преувеличена. И это проблема темы — потому что народ, по сути дела, прекрасно понимает, что с Интернетом у нас в стране все в порядке. И со свободами все в порядке. Кроме кучки не совсем вменяемых, которым «все плохо» — реновации — плохо, интернет — плохо, свободный wi-fi в метро — тоже плохо».

«Но такие люди везде есть, от них никуда не деться, это нормально. Где-то таких людей изолируют, где-то, как в нашей демократической стране, они имеют полное право высказываться» — завершил свой комментарий Павел Данилин.