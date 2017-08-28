



Наталья Гилёва / cathmos.ru Кафедральный католический собор в Москве. На переднем плане (слева направо): архиепископ Паоло Пецци, кардинал Пьетро Паролин, архиепископ Челестино Мильоре

Кардинал Паролин провел ряд официальных встреч за два дня, проведенных в Москве, затем направился в Сочи, где имел беседу с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и вследствие этого не имел возможности широко встречаться с людьми. Когда он делал некоторые итоговые комментарии, то определил различные состоявшиеся встречи как значительные и конструктивные, для которых была характерна атмосфера взаимной сердечности, выслушивания друг друга и уважения. Среди наиболее значительных моментов он упомянул Мессу, которую служил в католическом кафедральном соборе в Москве. На него произвели впечатление вера и преданность собравшихся, продемонстрировавших привязанность к Папе и удовлетворение принадлежностью ко Вселенской Церкви.

Это объяснил он сам, когда заявил, что в беседах наметились различные точки соприкосновения и взаимного сотрудничества в самых разнообразных сферах, в том числе в гуманитарной области — по оказанию помощи христианам, преследуемым в мире. И затем добавил, что поднимались со взаимным уважением и откровенностью также и острые темы в отношениях между Церквами, но при этом обсуждение шло в свете очень позитивной и конструктивной перспективы поиска общих путей к началу разрешения проблем.

Я бы особенно отметил ту свободу и откровенность, с которой вопросы повестки дня были выложены на стол, а также реализм и добрую волю обеих сторон к их разрешению, с которыми они обсуждались. Много значит настроение встречи. Можно сказать, что находишься на верном пути, когда, не игнорируя прошлое, ищешь способы совместного преодоления расхождений, прежде всего, когда обращаешь взгляд к потребностям настоящего и будущего, которые не позволяют нам стоять на месте в прошлом.

Разумеется, да. Сегодня становится больше прямых контактов на высоком уровне между политическими и государственными, а также религиозными лидерами, в том числе благодаря легкости передвижения и технологиям коммуникации. Они служат созиданию общей политической воли, которая затем преобразуется в реальность, в повседневность. И уже на этом уровне представители на местах должны реализовывать достигнутое понимание, поддерживать живыми и действующими взятые обязательства, способствовать новым возможностям для встреч и понимания.