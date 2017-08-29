Власти Санкт-Петербурга заявили о непричастности к демонтажу исторического дома №37 по проспекту Римского-Корсакова, который является объектом культурного наследия федерального значения. Как сообщили 28 августа корреспонденту ИА REGNUM в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сотрудники этого городского ведомства выехали на объект, когда услышали о сносе 25 августа.

Фото СПбО ВООПИиК Остатки дома на Ремесленной улице, 3

Там они обнаружили «продолжавшиеся работы по демонтажу исторического дворового корпуса». Часть дворового флигеля уже превратилась в руины, исторический кирпич свалили во дворе, оконные проемы демонтировали и складировали рядом.

«Ранее собственник направлял в КГИОП проектную документацию на проведение работ по демонтажу конструкций флигеля, однако КГИОП в выдаче разрешения отказал», — пояснили в комитете. На место оперативно вызвали правоохранителей, после чего КГИОП подал заявление в полицию (по статье 243 УК РФ — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Заметим, в доме №37 по проспекту Римского-Корсакова в конце XVIII века жил архитектор Баженов, в конце 1810-х — начале 1820-х годов — декабрист Долгоруков, а в XIX — начале XX веков — семьи архитекторов и художников Бенуа, Лансере и художница Серебрякова.

Впрочем, по словам градозащитников, оперативные действия КГИОП и вмешательство полиции всё равно не помогли: флигель был полностью снесен. Ранее он долго стоял заброшенным. «Там на три четверти ничего уже не осталось», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель ВООПИиК в Петербурге Александр Кононов.

Если о незаконности сноса этой постройки КГИОП открыто заявляет, то снос дома №3 по Ремесленной улице в Петроградском районе ни в комитете, ни в целом в Смольном правонарушением не признают.

Дом на Петровском острове мешал постройке нового моста через остров Серный, который необходим к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Дореволюционное здание уничтожили в минувшую субботу, 26 августа. По мнению ВООПИиК, это нарушает петербургский закон о запрете сноса исторических зданий, а также постановление правительства о запрете любых сносов в выходные дни.

Совсем недавно, 18 августа, на встрече градозащитников из группы Александра Сокурова и вице-губернатора Игоря Албина последний поручил созвать совещание с участием КГИОП, КРТИ, КГА и активистов, чтобы найти решение для сохранения этого здания, утверждает Александр Кононов.

В ВООПИиК убеждены, что здание снесли ради строительства моста через остров Серный, и все обещания властей изначально были пустыми. В связи с этим общественники вышли с пикетами к Смольному утром 28 августа. Они развернули плакат со слоганом: «Игорь Николаевич, грош цена Вашим обещаниям!».

«Албин подошёл к пикету, но сказать ему в общем-то было нечего», — сообщили градозащитники.

Фото СПбО ВООПИиК Пикет градозащитников у Смольного

В Смольном корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что Игорь Албин с утра поручил главе КГИОП Сергею Макарову и главе КРТИ Сергею Харлашкину «разобраться» в ситуации со сносом и с пикетчиками. В КГИОП агентству уже заявили, что дом на Ремесленной улице не являлся объектом культурного наследия. В целом общий посыл чиновников заключается в том, что снос был произведен законно. Вероятно, перенос демонтажа на выходные был совершен ради того, чтобы «не мешать» транспорту.

Александр Кононов добавил, что ему сегодня позвонили из КГИОП и подтвердили, что упомянутое совещание о «сохранении» здания на Ремесленной все же состоится — но уже завтра, через несколько суток после уничтожения постройки. «То есть так работает у нас этот бюрократический процесс. Поручение Албина до исполнителей дошло. И мне сообщили, что никто совещание не отменял. Мы получили официальное приглашение сегодня», — усмехнулся Кононов.

Активисты неоднократно направляли чиновникам доказательства дореволюционной постройки здания: архивную справку, исторические фотографии и чертежи. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изменения даты постройки, которое делало его «советским», построенным якобы в 1920 году. Куйбышевский районный суд, отказав заявителям в исправлении кадастровой ошибки по причине выбора ненадлежащего способа защиты прав, в мотивировочной части решения признал доказанным, что здание построено до революции.

В официальном заявлении, над которым трудились смольнинские комитеты, говорится, что градозащитники неверно поняли решение суда. Самое главное, полагает КГИОП, в том, что здание на Ремесленной было построено в 1920 году по данным кадастрового учета, и до сего дня «не имеется сведений о решении по уголовному делу, возбужденному по заявлению о якобы незаконном характере информации, изложенной в кадастровой выписке на здание». А Куйбышевский районный суд, указывает КГИОП, подтвердил, что у комитета «не было законных оснований подвергать сомнению» запись в кадастре о годе постройки здания.

«В судебном акте по данному делу указано, что «решение, принятое органом государственной власти, является законным и обоснованным и принимается иными органами государственной власти таковым, как он принят». Заявителям отказано в удовлетворении исковых требований решениями суда первой и второй инстанций», — напомнили чиновники. Далее комитет подробно описывает, насколько полезен будет Серный мост, который строит ЗАО «Пилон». Почему «Пилон» снес дом в выходной день, чего в Петербурге делать нельзя, в заявлении комитета не уточняется.

В ВООПИиК считают, что Смольный отказывался признать здание памятником просто потому, что на его воссоздание ушло бы слишком много времени, и сдать Серный мост вовремя уже бы не получилось.

Как рассказали градозащитники, недавно скончался от сердечного приступа один из жителей дома, активист Валерий Новиченко. Его соратники полагают, что здоровье мужчины не выдержало накала борьбы за спасение здания.

«Сомнений в дореволюционности постройки этого здания нет. И они (КГИОП — прим.ред.) прекрасно это понимают. Они могут говорить, что угодно, никаких иных документов о «советскости» здания, кроме записи в кадастре, по которой расследуется уголовное дело, нет. Все остальные документы подтверждают его исторический характер. Если бы не было формальной позиции КГИОП, тут вообще не нужно было бы ничего доказывать. Достаточно просто взглянуть на дом: в 1920 году у нас в городе вообще ничего не строили, и уж точно не было таких зданий красно-кирпичной архитектуры. Здесь не нужно быть большим специалистом, любой первокурсник сделает верные выводы», — сказал Кононов.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский назвал тайный снос дореволюционного дома «продолжением тренда на варварское уничтожение исторических зданий». Он обратился к губернатору Георгию Полтавченко и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с требованием расследовать снос дома на Петровском острове. «Яблочник» отметил, что дореволюционная дата постройки, доказанная в суде, должна была защитить здание от сноса даже в случае аварийности.

«18 августа вице-губернатор Албин обещал градозащитникам выработать совместное решение по переносу дома — вместо этого здание молниеносно снесли, видимо, для того, чтобы никто уже ничего не мог с этим поделать», — негодует депутат.

Вишневский напоминает, что таким же «варварским способом», в выходной день в августе 2013 года был снесен Дом Рогова на Загородном проспекте, а в августе 2015 года — уничтожен горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице. Ни тот, ни другой объект до сих пор не воссозданы.

Дом №3 по Ремесленной улице получил разрешение на строительство в 1904 году. Позднее здание появлялось на фотографиях мастерской знаменитого Карла Буллы. Изначально в доме жили служащие пивоваренного завода «Бавария».

В марте 2016 года отдел полиции Центрального района возбудил уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» — в отношении ООО «Стройэлитпроект», чья экспертиза обосновывала дату постройки здания в 1920 году.