



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 21—27 августа стали: эхо визита в Россию кардинала Паролина на Украине; нападение джихадистов на Испанию — неотъемлемая часть их идеологии; террористы угрожают Риму и папе Франциску; Иракский Курдистан просят задержать проведение референдума о независимости; католические епископы США создали Комитет против расизма и другое.

Новый этап: встреча в Москве кардинала Паролина и патриарха Кирилла. Так L'Osservatore Romano (Ватикан) оценила переговоры в Даниловом монастыре, которые прошли между государственным секретарем Святого престола и главой Русской православной церкви. Главной идеей встречи стало желание совместно католикам и православным поддерживать страдающие народы, строить и защищать мир во всем мире. Среди основных тем — положение христиан и гуманитарный кризис на Ближнем Востоке, страдания людей, вызванные конфликтом на Украине.

Продолжает Radio Vaticana (Ватикан). «Мы высоко ценим тот факт, что в Гаване удалось достичь совместного понимания того, какой должна быть роль наших с вами Церквей в примирении людей, вовлеченных в конфликт на Украине, — подчеркнул патриарх Кирилл, говоря о сложной ситуации в стране. — Церковь не может играть никакой иной роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Конфликты не продолжаются вечно: они когда-то заканчиваются, и если все общественные силы вовлечены в конфликт, то кто же будет собирать камни? Если Церковь прямо в конфликт не вовлекается и сохраняет миротворческий потенциал, то она может стать очень важным фактором примирения людей… Мы с удовлетворением отмечаем близость позиций наших Церквей по вопросу о роли Церкви в конфликте на Украине».

Завершившийся 24 августа визит кардинала Пьетро Паролина в Россию имел эхо на Украине. Многие люди, живущие в этой стране, преследуемые войной, надеялись, что переговоры между таким высокопоставленным представителем Святого престола и российскими властями помогут ослабить конфликт. Как заявил в интервью Radio Vaticana вспомогательный епископ Харьковско-Запорожской епархии Римско-католической церкви Ян Собило, «этот визит приносит надежду. Военные и жители приграничных городов, а также Донецка и Луганска, все они надеются, что переговоры кардинала Паролина с лидерами Кремля и православным патриархом Московским принесут благословенные плоды. Есть большое оживление, люди внимательно следят за ходом визита». Монсеньор отметил как очень позитивный факт то, что посещение России госсекретарем Святого престола сопровождалось молитвами многих христианских общин как в России, так и на Украине.

Маленькая католическая община России надеется, что визит госсекретаря Святого престола поможет им вернуть католические костелы, отнятые в советскую эпоху, и убедить католических лидеров громче возвышать свой голос, отмечает Crux (Денвер, США). После распада СССР российские католики испытывают две серьезные проблемы — реституция церковной собственности и обвинения в прозелитизме. Пока неясно, в какой степени визит кардинала Паролина будет полезен для российских католиков, но их ожидания высоки, даже если это более эмоциональная, чем рациональная реакция. В интервью порталу Gaudete.Ru монсеньор тем не менее подчеркнул, что он «разговаривал с апостольским нунцием и с епископами, я знаю, что… каждая религиозная община нуждается в надлежащем месте, нуждается в храме, чтобы иметь возможность исповедовать свою веру», и пообещал поднять этот вопрос. Что касается второй проблемы, то можно признать — обвинения католиков в прозелитизме со стороны Русской православной церкви сейчас более приглушены, чем в 1990-х и 2000-х годах. 40-летняя Ольга является организатором низовых католических инициатив в Москве. Она надеется, что после визита монсеньора и российские католические епископы будут более откровенно высказываться по социальным вопросам, более активно участвовать в евангелизации, быть более заметными в проявлении своей твердой моральной позиции в российских средствах массовой информации и общественной сфере. В России на уровне государственной политики признаются только четыре «традиционные религии»: православие, ислам, буддизм и иудаизм. Согласно этому пониманию, католики — несмотря на укорененную в России со Средневековья историю — считаются принадлежащими к «нетрадиционной религии», что может иметь неприятные последствия. Однако российские католики надеются, что визит кардинала Паролина в Москву откроет новую страницу в отношениях между различными христианскими общинами в России.

Теракты в Испании продемонстрировали фактор появления «групп одиноких волков», заметил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) эксперт Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Леандро Ди Натала. Он обращает внимание на то, что эти террористы не прошли специальную подготовку, их устройства были плохо изготовлены. Среди них не было эксперта по взрывчатым веществам, способного создавать настоящие взрывные устройства, какие, например, использовались в Париже и Манчестере. В последнем случае террорист был в состоянии изготовить взрывчатку «Матерь сатаны», в которой используется требующий внимания и профессиональной подготовки очень неустойчивый компонент, пероксид ацетона. Тем не менее нельзя не обратить внимания на то, что террористические атаки затронули три города в Испании, была создана сеть, состоящая из дюжины членов, все они — молодые люди, завербованные и радикализированные имамом. Это элемент новизны. Чтобы понять причины нападения на Испанию, необходимо обратиться к менталитету джихадистов, в соответствии с которым Испания по-прежнему является частью Аль-Андалуса (под этим названием была известна Мусульманская Испания, территория Пиренейского полуострова во времена мусульманского владычества в Средние века). Поэтому нападение на Испанию соответствует концепту джихадистов, и оно очень символично. Угроза встает и перед Италией. Столица Италии — это город Рим, символ западного мира, где находится лидер Католической церкви, который, с точки зрения джихадистов, является главой «крестоносцев». Очевидно, что все это, к сожалению, делает Италию целью для террористов, но службы безопасности знают об этом.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает папе Римскому Франциску и Католической церкви, информирует Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Джихадисты опубликовали видеоролик, в котором боевики разрывают фотографии понтифика и угрожают приехать в Рим. Запись сделана на Филиппинах, где террористы сражаются с правительственными войсками за контроль над городом Марави. Джихадисты показали, как они разрушают здание католического храма, уничтожают распятие и статую Девы Марии. В свою очередь командующий корпусом Папской швейцарской гвардии Кристоф Граф, передает Radio Vaticana, заверил, что его подчиненные готовы противостоять террористической угрозе. Граф заявил, что папские гвардейцы постоянно совершенствуют свои военные способности, используя для этого самое современное оборудование. В течение нескольких последних лет меры безопасности вокруг Ватикана были значительно усилены. Здесь постоянно ведут дежурство сотрудники различных силовых структур. Въезды на все улицы, ведущие к площади Святого Петра, перекрыты барьерами и автомобилями итальянских антитеррористических подразделений. Постоянно ведется видеоконтроль за окружающими территориями.

Чуть меньше месяца остается до проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости, который влечет за собой высокие риски, предупреждает La Croix (Париж, Франция). Голосование назначено на 25 сентября. Чем ближе этот день, тем сильнее растет давление на президента курдской автономии Масуда Барзани, которому предлагают отсрочить проведение референдума, как максимум отказаться от него. Багдад, соседи Ирака, и также союзник Эрбиля, Соединенные Штаты, считают голосование пока что неуместным. Сегодня приоритетом должна оставаться борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которой принимают участие иракская армия и пешмерга, отряды курдской самообороны. «Наша цель — сосредоточится как лазерный луч на поражении джихадистов и не позволять чему-либо отвлекать нас», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Для Багдада остро стоит вопрос территориальной целостности Ирака, уже подорванной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть вопрос о «спорных районах» между Багдадом и Эрбилем, особенно в отношении нефтеносных зон Киркука. В том числе по этой причине Багдад не одобряет проведение референдума, опасаясь острого кризиса между федеральным и курдским правительством, который добавится к соперничеству между суннитами и шиитами. Имея на своей территории крупные курдские меньшинства, Турция и Иран боятся, что референдуму в Иракском Курдистане их курдам захочется подражать. В Багдаде проходят переговоры между центральными властями и автономией. По словам источников, возможна отсрочка референдума в обмен на финансовые и политические уступки Багдада в отношении Эрбиля.

«Америка первая!» получает удар от плана президента США Дональда Трампа по Афганистану, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). В избирательной кампании Трампа преобладала тема «Америка первая!» Настроение формирует этого президента, как мало кого из его предшественников. Первоначальное решение о вступлении в войну в Афганистане также возникло от настроения отомстить за теракты 11 сентября 2001 года. Страна требовала крови. Было бесполезно после нападений указывать на исторический факт того, что две великие империи, Британская и Советская, уже приходили в горы Афганистана. США были единственной сверхдержавой, обладавшей ранее невообразимой военной мощью, а их враг жил в пещерах. XXI век против XIV. Как мы теперь знаем, XIV век оказался более устойчивым, чем предполагалось. Соединенные Штаты сталкиваются в Афганистане с фанатиками. Пока демократические страны страдают от войны, фанатики живут ею. В Афганистане нет хороших вариантов. Возможно, решение Трампа отправить еще несколько военных подразделений для укрепления афганских сил безопасности приведет к большей стабильности в этой стране. Возможно, нет. Американскому народу можно простить то, что он хочет вернуть всех своих военных домой. Но представьте себе протест, если Афганистан будет предоставлен своей судьбе, после чего он снова окажется убежищем для террористов, способных нанести удар по американцам в Нью-Йорке, а не только по военным в Кабуле. Тема «Америка первая!» означала, что США нужно было проводить меньше времени в других частях мира, восстанавливая эти страны, и больше времени тратить на восстановление промышленного Среднего Запада. Портал Breitbart, которым ранее руководил Стив Бэннон, давал недвусмысленный заголовок накануне выступления Трампа по Афганистану — «Америка первая? Со Стивом Бэнноном. Глобалисты больше стремятся к войне за рубежом». Озвученный президентом план по Афганистану — это победа генералов. Сторонники Бэннона проиграли. Перспектива продолжения войны в Афганистане действительно мрачная. Тем не менее, наблюдая, как Трамп зачитывал с телесуфлера, можно было утешиться тем, что эти слова были созданы для него.

После недавних митингов в Шарлоттсвилле епископы США объявили о создании нового специального Комитета против расизма, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом объявил председатель Конференции католических епископов США (USCCB), кардинал Даниэль ДиНардо. «Группы ненависти — такие как ку-клукс-клан и неонацисты — возмутительны разуму и прямо бросают вызов достоинству человеческой жизни. Настало время для нас возобновить деятельность по искоренению расизма», — сказал монсеньор. Руководить новым Комитетом против расизма предложено епископу Джорджу Мери из Янгстауна (штат Огайо). На пресс-конференции он назвал расизм «первородным грехом» Соединенных Штатов и проблемой, которая до сих пор является «раковой опухолью» для страны. Новый комитет будет работать вместе с другими подразделениями USCCB, чтобы разъяснять на местном уровне послание Церкви о человеческом достоинстве против расизма. Конференция епископов США планирует также подготовить новое послание о расизме, которое будет выпущено в 2018 году.

Люди на Украине всегда опасались роста цен, безработицы, потери работы и задержек выплат зарплат и пенсий, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). За годы войны эти страхи среди людей существенно уменьшились. Зато вырос страх нападения внешнего врага, а также распада Украины. Такие данные социологических исследований были обнародованы в эфире программы «Открытая Церковь», в которой принимал участие глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Их озвучил заместитель директора Института социологии Академии наук Украины профессор Евгений Головаха. Комментируя эти данные, предстоятель УГКЦ отметил, что, по его мнению, в украинском обществе «происходит определенная трансформация сознания, переход от потребительского отношения к государству, которое так было характерно для советского общества». Для советских людей был типичным вопрос, а что государство для меня сделало, что моя страна мне дала? «Сегодня начинает расти новый вид сознания — ощущение ценности государства. То есть моя личная безопасность, мое будущее, моя жизнь окончательно зависит от моего государства. Если Украина будет государством — будет безопасное будущее. Если есть опасность для существования моего государства, опасность распада, то это личная опасность для моей жизни. Слава Богу, что современные украинцы поняли ценность своего государства, которую мы сегодня защищаем ценой собственной жизни. Это показывает, что Украина есть и будет!» — убежден архиепископ.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.