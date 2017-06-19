Кристофер Нолан — ведущий голливудский режиссер нового столетия. Восемь из десяти его картин вошли в рейтинг лучших 250 лент за всю историю кинематографа по версии сайта IMDB. Фильмы Нолана неизменно приносят большую прибыль киностудиям, что позволило ему получить право окончательного монтажа, которым обладают считаные кинодеятели из мира высокобюджетного кино. Все ленты режиссера имеют авторский почерк создателя, органично вписывающийся в стилистику блокбастеров. Новая работа Нолана «Дюнкерк» отличается от его прочих фильмов тем, что в основу сценария положены реальные исторические события.

Цитата из к/ф «Дюнкерк». реж Кристофер Нолан. 2017. Великобритания, Нидерланды, Франция, США. Окружение британских войск

Когда поклонники режиссера узнали о планах создания ленты про операцию времен Второй мировой, то некоторые не поверили, что это будет традиционная постановка. Нолан уже успел всех приучить к играм со временем и пространством, и нашлись те, кто ожидал подобного в «Дюнкерке»: мол, зрителей могут ждать сюрпризы научно-фантастического характера. Но режиссер, похоже, устал от развлекательного кино и захотел эпичности. Ранее, к большому неудовольствию фэнов, он объявил о том, что никогда больше не будет снимать кинокомиксы. Обратиться к теме Дюнкерка Нолан решил еще около двадцати лет назад, когда пересек Ла-Манш на небольшом судне, пройдя маршрутом 60-летей давности.

Дюнкеркская операция 1940 года состояла в морской эвакуации английских, французских и бельгийских военных через Ла-Манш в Англию. Войска союзников были заперты на небольшом участке побережья, который обстреливался немецкими самолетами с воздуха. Ситуация для отступавших была плачевна, но случилось чудо, в том числе благодаря тому, что до половины военных частей были транспортированы маленькими рыболовными судами, частными катерами и яхтами. Черчилль сохранил большую часть войск, что стратегически положительно отразилось на ходе войны для противников фашистской Германии.

Цитата из к/ф «Дюнкерк». реж Кристофер Нолан. 2017. Великобритания, Нидерланды, Франция, США. Чудесное спасение трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции

Творчество Нолана пестует консервативный дух, что исключительно редко встречается в нынешнем Голливуде, особенно на высокобюджетном уровне. Эвакуацию союзников из Дюнкерка сложно назвать проявлением героизма, но режиссер находит возможность преломления сюжета в гуманистическо-патриотическом ключе. Настоящими героями фильма становятся простые люди, предложившие свои суда для перевозки военных. Для общей оценки произошедшего в Дюнкерке используются слова Черчилля о вере и надежде на будущую победу, процитированные по газетной передовице. Если говорить об исторической достоверности картины, то сценарий приукрашивает прошлое, концентрируясь на отдельных частных моментах, выдавая их за общее. Вскользь упоминается про то, что небольшие суда, на которых эвакуировали солдат, иногда реквизировались у населения. Статистики по таким прецедентам нет, но зато есть фотографии, где показано, как маленькие плавсредства тянут скопом, по шестнадцать штук, связанных воедино. Часть частных яхт управлялась военными. Никто не может сказать, сколько человек эвакуировалось благодаря маломерным суднам, потому что они курсировали от берега как до Англии, так и до крейсеров, перемещая солдат. Разумеется, фильм не может претендовать на точный слепок с действительности, но то, что демонстрируется на экране, своего рода радужная призма. Особенно контраст между правдой и творческим допущением будет заметен при упоминании о том, что на пляже остались десятки тысяч французов, попавших в плен к фашистам, хотя по сюжету эвакуировали всех.

Первым и последним фильмом, полностью посвященным операции «Динамо» (так официально называлась эвакуация солдат из Дюнкерка), стал фильм Лесли Нормана, созданный в 1958 году в Великобритании. Голливуд к этой теме не обращался, за исключением нескольких эпизодов, потому что американцы формально не были связаны с этими событиями. Лента Нолана кончается словами Черчилля, предвидящего разгром фашистской Германии с помощью Нового Света, но до вступления янки во Вторую мировую оставалось полтора года. Новая кинопостановка своим рождением обязана происхождению Кристофера Нолана, который наполовину британец. Вряд ли Европа финансово потянула столь большой бюджет, который был выделен студией «Уорнер Бразерс» под авторитет режиссера. Но снять про Дюнкерк для выходца с Туманного Альбиона это еще вопрос национальной гордости. Возможно, поэтому кинорежиссер приводил среди картин, повлиявших на стиль нового фильма, такую работу как «Огненные колесницы» (1981), об олимпийских достижениях британцев.

Цитата из к/ф «Дюнкерк». реж Кристофер Нолан. 2017. Великобритания, Нидерланды, Франция, США. Лицом к лицу с неразрешимой ситуацией

«Дюнкерк» снят с вниманием к деталям, если сравнивать показанное на экране с фотографиями военного времени. Достоверность — один из приемов кинокартины, в которой натуралистично стреляют, получают ранения, тонут и борются за жизнь. Как всегда, Нолан не преподносит всё в положительном свете, и патриотический пафос соседствует со страхом, а героизм с малодушием. В фильме порой подолгу не произносят ни слова, предоставляя развитие сюжета звукам орудий. Одна из слабых сторон «Дюнкерка» в том, что действие сосредоточено на персонажах, о которых зритель ничего не знает и оттого сочувствует им с трудом. Лишь в отношении двух действующих лиц предпринята попытка раскрыть их мотивацию, после чего за ними уже становится интересно наблюдать. Фильм получился довольно-таки коротким по сравнению с последними работами Нолана, и, возможно, следовало чуть увеличить хронометраж за счет придания объема образам персонажей.

В «Дюнкерке» режиссер экспериментирует с повествованием. Сюжет разворачивается с трех сторон: берега, воды и воздуха, причем у каждой стихии свой период — от недели до часа. Персонажи из разных сфер пересекаются друг с другом, и эти точки соприкосновения демонстрируются с неповторяющихся ракурсов. Данный прием нечасто встретишь в кинематографе, но в случае с картиной Нолана он работает против фильма. Как правило, эти пересечения происходят в драматические моменты, и их повторение снижает эмоциональный накал сцен. Демонстрацию героизма в данном случае можно приравнять к явлению чуда, которое по своей природе не может повторяться. Поэтому, кстати, Августин Блаженный возражал против идеи вечного возвращения, так как она подразумевала бы неоднократное вознесение Христа, что означало профанацию христианства. На примере «Дюнкерка» это особенно заметно, когда уже не веришь в искренность эмоций персонажа, вторично пытающегося выбраться из тонущего самолета.

Цитата из к/ф «Дюнкерк». реж Кристофер Нолан. 2017. Великобритания, Нидерланды, Франция, США. Лётчик

В целом последний фильм Нолана можно оценить как далеко не самый удачный в творчестве режиссера. Однако, не лучшая картина у ведущего режиссера Голливуда по своему уровню гораздо выше работ его коллег по цеху. Западные критики приняли «Дюнкерк» лучше, чем любую другую из его картин, что можно объяснить непричастностью ленты к таким «низким» жанрами, как фантастика или комиксы. В любом случае успех очередного фильма Нолана означает дальнейшую поддержку его творческих экзерсисов, что на руку нам, зрителям.