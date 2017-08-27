Покосившийся забор, кучи грязи, рассохшиеся двери, забитые старыми досками, из которых торчат ржавые гвозди, следы присутствия бомжей. Чуть выше на то, как мы пытаемся проникнуть внутрь, смотрит поразительной красоты полуразбитый лик египетского фараона. Это, к сожалению, не описание декораций для съемок голливудского триллера о египетских гробницах, а реалии Москвы 2017 года, вернее, реалии того, в каком ужасающем состоянии находятся уникальные шедевры архитектуры, которые некогда были частью знаменитой усадьбы «Кузьминки-Влахернское».

Людмила Тишкина

В египетском стиле, который пришел в Европу вместе с солдатами и учеными, побывавшими вместе с Наполеоном на берегах Нила, швейцарцы — отец и сын Жилярди построили в 1813—1815 годах в «Кузьминках» знаменитую на всю Москву «Померанцевую оранжерею». Здесь когда-то росли апельсины и гранаты, удивлявшие всех арбузы и другие фрукты. Но главное было, конечно, не в том, что подавали к столу князя С.М. Голицына. Источники разнятся: то ли по проекту Воронихина, то ли по собственному вкусу архитекторы Жилярди создали внутри пространства оранжереи восхитительную имитацию древнеегипетского храма. Роскошные композитные капители колонн, восходящие к подлинным колоннам египетских храмов III—I вв. до новой эры, богато расписанные потолки, на которых в геометрических фигурах перед зрителем предстают образы египетских божеств, царей и священных животных, обрамленные вереницами иероглифов. В центре — уникальная, не имеющая аналогов двенадцатирожковая люстра: священные кобры, цветы водяных лилий, вновь иероглифы, крылатые солнечные диски и пальмовые ветви. Часть тончайших лилий, в которых были лампы, вывернута и искорежена вандалами. Чуть позже, в 1836 году, был возведен и обеденный «Египетский павильон», также находящийся совсем в плачевном состоянии.

Ничего подобного нет ни в Москве, ни в Петербурге, где есть несколько памятников «египтизирующей архитектуры», но все они были созданы много позже. Казалось бы, ценнейший памятник, имеющий огромное значение не только для русского, но и в целом для европейского искусства, должен был бы превратиться в популярный музей и гордость Москвы, однако его судьба сложилась иначе. В начале XX века здесь расположились Голицынские сельскохозяйственные курсы, а потом, видимо, за неимением более подходящего помещения — Институт экспериментальной ветеринарии, который не только изуродовал территорию усадьбы, но и оставил после себя малоприятное воспоминание в виде скотомогильника.

И вот реалии наших дней: от потрясающих египетских царских ликов отваливаются куски, полы сгнили и проваливаются в подвал, изысканные капители колонн по-прежнему держат потолок, который вот-вот обрушится, несмотря на то, что его грубо подперли брусьями, даже не пропитанными противопожарными средствами: видимо, все-таки владельцы здания понимают, что если оно рухнет, будет колоссальный скандал. Уникальные росписи начала XIX века, имитирующие убранство египетского храма, осыпаются и обваливаются кусками. Накренившаяся бесценная люстра вот-вот рухнет вниз.

«И Египетский павильон, и «Померанцевая оранжерея» — уникальны и чрезвычайно ценны, — сообщил ИА REGNUM историк Михаил Коробко, автор фундаментальной монографии об усадьбе «Кузьминки-Влахернское». — Это самый старый египетский интерьер в Москве, и, более того, единственный сохранившийся подлинный, бесценный интерьер сильно пострадавшей усадьбы «Кузьминки». Неизвестно точно, лежал ли в основе павильона проект А.Н. Воронихина или же это проект отца и сына Жилярди, однако это никак не влияет на ценность чудом сохранившегося роскошного здания. Интерьеры, к счастью, не были повреждены неумелыми реставрациями в советское время: ограничились лишь тем, что капители египетских колонн в оранжерее покрыли бронзовой краской. Павильон был в упадке уже в 1990-х, то есть тогда, когда находился в ведении Института экспериментальной ветеринарии. «Померанцевая оранжерея» была в отличном состоянии вплоть до вывода института из здания, до такого состояния прекрасный, знаковый памятник архитектуры довела банальная бесхозяйственность. Сейчас ситуация критическая и требует срочного вмешательства властей».

Как удалось установить, здание «Померанцевой оранжереи», которое является гордостью Москвы, пустует и гибнет уже давно. Ветеринары покинули ее в 2001 году. В 2004 году мэр Москвы Ю.М. Лужков принял решение о незамедлительной реставрации уникальных памятников, однако она так и не была проведена. Оба они — и павильон, и оранжерея находятся в федеральной собственности, право хозяйственного ведения принадлежит ФГУП организации социальной сферы «Управление служебными знаниями» (ФАНО России»). Распоряжение Правительства Москвы от 02.10.2007 г. №2177-РП, в соответствии с которым предполагалась передача в собственность города Москвы объектов усадьбы, находящихся в федеральной собственности, не выполнено.

«Потеря этих уникальных памятников станет для Москвы подлинной трагедией, — говорит известный египтолог Виктор Солкин. — Архитектурное решение, скульптура, интерьеры Египетского павильона и «Померанцевой оранжереи» — уникальны и могут быть гордостью любой европейской столицы. Россия всегда тяготела к востоку, просвещенная московская публика зачитывалась «Хождениями» путешественников в Египет и Индию, а первый русский паломник побывал на берегах Нила задолго до европейцев, в 1370 году. Именно поэтому модная «египтомания» охватила просвещенную Россию, всегда интересовавшуюся истоками цивилизации и культуры, очень рано. Египтизирующие памятники «Кузьминок» — один из старейших примеров египтомании в искусстве Европы, выполнены с привлечением ряда узнаваемых и выдающихся образцов древнееегипетской архитектуры. Они хорошо известны за рубежом, их разрушение стало бы непоправимым ударом по международному имиджу обновляющейся Москвы в самых разных кругах специалистов и самой широкой общественности. Самое важное — понимать, что ничего подобного в Москве больше нет. Потенциальная утрата будет невосполнимой».