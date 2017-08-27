Авторство крылатой фразы о повышенной эффективности доброго слова, сопровождаемого пистолетом, приписывают разным людям. Вне зависимости от истинного авторства смысл данной фразы оспаривать невозможно. Другое дело, что при решении тех или иных вопросов приходится выбирать степень сочетания словесности и других методов убеждения.

(сс) AsmoPonka Добро с «кулаками»

Это особенно трудно, если речь идёт о крупномасштабных военно-политических операциях. Ведь ни для кого не секрет, что войну легко начать, но трудно закончить. Особенно если эту войну надо закончить без тотального уничтожения противоборствующей стороны.

Позволю себе предположить, что именно таковы цели военной операции, проводящейся Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики. Если определенная часть вооруженных противников законного сирийского правительства, относящаяся к террористическим группировкам, должна быть ликвидирована полностью, то другая часть, по разным причинам взявшаяся за оружие, должна получить шанс на возвращение к мирной жизни.

За почти два года осуществления этой операции можно проследить некоторую динамику перераспределения усилий российской группировки. Для описания общей картины лучше всего подойдёт пример изменений, происходивших за это время в системе управления российской группировкой, расположенной в Сирии.

Alexas_Fotos Сирия в огне

К началу проведения операции ВС РФ в Сирийской Арабской Республике, начавшейся с 30 сентября 2015 года, ситуация дошла до критической точки. Антиправительственные силы, костяком которых стали формирования террористических группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяли под свой контроль более 70% территории страны, нефтяные и газовые месторождения и продолжали наступать на всех направлениях.

Стоит напомнить, что неоднократно заявленными стратегическими целями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлись Центральная Азия, российский Кавказ и Поволжье. Превращение Сирии в гигантскую базу для осуществления этих планов угрожало безопасности России. Тем более, что в рядах террористических формирований уже воевали порядка 4,5 тысяч граждан России и государств СНГ.

Поэтому, после официальной просьбы правительства Сирии о помощи и уведомления всех заинтересованных государств, началась военная операция против вооруженных формирований террористических группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В сложившейся ситуации первостепенной задачей являлся разгром крупных вооруженных формирований террористов и разрушение их системы управления и снабжения.

(сс) syria.mil.ru Центр по примирению в Сирии

Дополнительную сложность создавало то обстоятельство, что в ситуации сирийского вооруженного конфликта тем или иным образом уже участвовали несколько иностранных государств.

Для решения этих задач была сформирована трёхуровневая структура управления российской группировкой: Группа боевого управления Минобороны РФ, командование группировки войск в Сирии и оперативные группы российских военных советников на тактических направлениях.

Группа боевого управления Минобороны РФ круглосуточно дежурила в национальном центре управления обороной Российской Федерации. В состав группы были включены представители всех центральных органов военного управления, которые ежедневно докладывали руководству Вооруженных сил России о сложившейся обстановке.

Такая схема работы позволила оперативно реагировать на все изменения ситуации. Проработка военно-политических вопросов также велась через группу боевого управления, организовавшей взаимодействие с военным ведомством США, Турции, секретариатом спецпосланника генсека ООН по Сирии, представителями России в международных группах поддержки Сирии, Центром оперативного реагирования на нарушения режима прекращения огня в Женеве и с прочими международными организациями.

Onedio.com Сирийская армия

Группа боевого управления, обладавшая всей полнотой информации и прямыми каналами связи, получила все возможности для своевременного воздействия на очень сложную и многофакторную ситуацию, сложившуюся тогда в Сирии.

Непосредственно на территории Сирии на авиабазе Хмеймим расположилось командование группировки российских войск, включавшее в себя представителей центральных органов военного управления и военных округов России.

Командование согласовало действия ВКС России с действиями сирийских правительственных войск, республиканской гвардии, отрядов самообороны и отрядов народного ополчения.

Кроме того, в сложных и далеко не однозначных условиях применения в небе Сирии боевой авиации иностранных государств, командование российской группировки организовало прямое взаимодействие с оперативным центром США в Иордании, центром США в Катаре, пунктом управления воздушных сил Турции и командным центром Израиля.

Группы российских военных советников были развернуты на направлениях действий сирийских правительственных войск при командных пунктах корпусов сирийской армии. Российские военные советники участвовали в руководстве войсками и согласовывали действия российской авиации.

Количество групп советников постоянно изменялось в зависимости от складывавшейся ситуации и поставленных задач, доходя в самые напряженные периоды до 15.

Warfiles.ru МиГ-23 ВВС Сирии

Группы российских советников были обеспечены современными средствами связи и коммуникации, позволявшими быстро принимать решения и своевременно корректировать удары российской авиации. Например, их система связи обеспечила непрерывное поступление разведданных о противнике с беспилотных летательных аппаратов на экраны коллективного пользования.

Таким образом, была выстроена гибкая система управления военной операцией, учитывающая все особенности сложившейся на тот момент в Сирии ситуации.

Российское командование определило порядок нанесения военного поражения террористам следующим образом:

Наиболее важные объекты противника уничтожались крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с надводных кораблей, подводных лодок и стратегических ракетоносцев, а также самолетов дальней бомбардировочной авиации. Всего с начала операции ВКС России совершили более 28 тысяч боевых вылетов и нанесли около 90 тысяч авиаударов.

Подразделения российских Сил специальных операций корректировали удары авиации, а также ликвидировали главарей бандформирований и уничтожали критически важные объекты террористов.

Abkhazian Network News Agency Морской десант Сирийской Арабской Республики

Российские военные советники приняли непосредственное участие в разработке и планировании боевых операций сирийской армии, занимались обучением и боевой подготовкой соединений вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

В результате всего комплекса этих действий была разрушена система управления и тыловая инфраструктура террористов. Они лишились основных маршрутов поступления вооружения и боеприпасов, а также финансовых поступлений от нелегальной продажи нефтепродуктов.

Российская группировка и сирийская армия переломили военную ситуацию. Если осенью 2015 года сирийские правительственные войска контролировали 19 тыс квадратных километров, то в настоящий момент эта территория составляет 78 тыс. квадратных километров.

На сегодняшний день крупные формирования боевиков в районах Хамы и Хомса разгромлены, от них полностью очищена провинция Латакия, освобождена вторая столица Сирии — город Алеппо. Террористы уже не контролируют главную транспортную магистраль, связывающую Дамаск с севером страны. Под контроль законного правительства Сирии возвращены нефтяные и газовые месторождения.

Частично восстановлен контроль над границей Сирийской Арабской Республики. В частности, над 181-км участком сирийско-иракской границы, а также сирийско-иорданской границей протяженностью 195 км.

Mil.ru Будни ВКС РФ на авиабазе Хмеймим

В данный момент в районе города Акербат окружена крупная группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и проводится операция по ее уничтожению. Сирийская армия и ополчение с трех направлений наступают на блокированный террористами город Дейр-эз-Зор, куда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас сосредотачивает оставшиеся силы. В частности, боевиков из Мосула и большинство наиболее боеспособных формирований из Ракки.

Таким образом, успешное деблокирование этого города будет означать разгром наиболее боеспособных формирований ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих на территории Сирии.

Другими словами, на описанном этапе операции ведущая роль в паре «доброе слово — пистолет» отводилась именно пистолету. Результаты российско-сирийской военной операции вынудили всех заинтересованных политических игроков по-иному отнестись к сирийским событиям и вспомнить о «добрых словах».

Впечатлённые военными успехами сирийского правительства разнообразные оппозиционные сирийские группировки начали склоняться к политическому варианту урегулирования конфликта.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский блокпост

Возникла необходимость построить новые отношения между правительственными сирийскими войсками и группами населения, хоть и не согласными с официальным Дамаском, но желающими мирного урегулирования этих разногласий.

В этот момент российская система управления операцией в Сирии продемонстрировала свою гибкость и была дополнена новым элементом — в феврале 2016 года был сформирован Центр по примирению враждующих сторон.

В задачи Центра входит не только урегулирование вооруженного противостояния, но и осуществление гуманитарных операций на территории Сирии.

В настоящий момент мало кто сможет оспорить, что Центр по примирению стал ключевым элементом в деле снижения напряженности между враждующими сторонами и прекращения военных действий на территории Сирии.

В результате комплекса мер, сочетавших как силовое воздействие, так и дипломатические усилия, стали регулярными встречи сирийской правительственной делегации и лидеров вооруженной оппозиции в Астане.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

При посредничестве России и Турции ими были заключены соглашения, согласно которым с 30 декабря 2016 года на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. Кроме того, согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации, три из которых успешно действуют, а по четвертой ведутся переговоры.

Режим деэскалации в этих зонах осуществляется группами контроля зон деэскалации, управляемыми с командного пункта группировки через Центр по примирению на аэродроме Хмеймим. Этим группам для соблюдения норм режима деэскалации приданы подразделения военной полиции России.

Всё это позволило на сегодняшний день практически прекратить бои между отрядами сирийской оппозиции и сирийскими правительственными войсками в южных и центральных районах Сирии.

Напомним, осенью 2015 года система управления российской группировкой состояла из трех элементов исключительно военного характера: группы боевого управления Минобороны РФ, командования группировки войск в Сирии и оперативных групп российских военных советников.

Mil.ru Обеспечение безопасности группировки ВКС РФ в Сирии

К весне 2016 года она пополнилась Центром по примирению враждующих сторон и группами контроля зон деэскалации конфликта, усиленными военной полицией.

Таким образом, можно констатировать, что система управления российской группировки в Сирии плавно трансформируется в сторону наращивания элементов «доброго слова» при сохранении возможности применения менее доброй составляющей той пары методов, которая наиболее эффективна в существующем миропорядке.