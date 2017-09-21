Многообразие мотивов, наречий, танцев, национальных блюд и ремесел в одном месте — всё это IV межрегиональный этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур», который состоялся сегодня, 26 августа, в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Участие в нем приняли делегации всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, а также районов Ленобласти.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области IV Этнофестиваль Ленинградской области

«Россия — созвучие культур» — это самый масштабный проект Ленинградской области, направленный на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных ценностей. На территории Ленобласти проживают представители 141 национальности, и девиз фестиваля точно передает характер уникального региона: «Мы разные — и в этом наше богатство, мы вместе — и в этом наша сила!».

Ленинградская область в 2017 году отмечает 90-летний юбилей, однако ее история началась намного раньше. На протяжении веков, несмотря на смену названий и площади, на этой территории постепенно создавалось этнокультурное единство. И теперь богатую и разнообразную природу края можно считать летописью истории.

Считается, что земли Ленинградской области являются территорией древнейшего русского поселения. Здесь же вместе с русскими издревле проживают пять финно-угорских народов: вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы. Все эти малые народы тоже принимают участие в «созвучии культур».

«Представители коренных малочисленных народов нашей области дружат между собой и всегда участвуют в этнофестивале, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Лира Бурак, председатель регионального комитета по самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. — Сохранению культуры малых народов правительство региона уделяет особое внимание. Однако мы никого не выделяем: Ленинградская область — это уникальный общий дом для представителей 141 национальности, и такие фестивали, как «Россия — созвучие культур», вновь и вновь доказывают это».

Пресс-служба Правительства Ленинградской области Дом Дружбы Ленинградской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этот раз гости этнофестиваля попали в «Дом», в котором живут разные люди, разных национальностей и конфессий. Главная сцена на сосновоборской площади стала своеобразным двором большого «Дома», а все праздничное пространство фестиваля — большим городом «Добра и Дружбы» со своими улицами, торговыми и сытными рядами, площадями и бульварами. В городе-празднике открылись и школы народных мастеров. К примеру, специалисты Вепсского центра фольклора (село Винницы Подпорожского района Ленобласти) принимали гостей на вепсском подворье, где были организованы мастер-классы традиционных ремесел финно-угорского народа. Заглянул к вепсам и глава региона Александр Дрозденко, чтобы попробовать свои любимые вепсские сканцы — соленые пирожки на сахарном сиропе. Ижоры тоже встречали гостей традиционными яствами на подворье, украшенном ткацкими изделиями и вышивкой. А на ярмарке декоративно-прикладного творчества любой желающий мог приобрести оригинальные изделия оятской керамики и знаменитое киришское кружево.

«Этнофестиваль дает гостям возможность оказаться на большой народной ярмарке, купить или попробовать продукцию, сделанную не на большом производстве, а руками мастеров из разных областей, — считает Александр Дрозденко. — Стоит сказать, что в этом году на празднике впервые представлены все регионы Северо-Запада. Наш фестиваль из местечкового, областного превратился в межрегиональный. И, возможно, через несколько лет станет и всероссийским».

Торжественная часть этнофестиваля «Россия — созвучие культур» началась шествием делегаций-участников из разных регионов страны и районов Ленобласти. 2017 год в России объявлен Годом истории, это и продиктовало тему праздничного шествия — «Моя история — в моем гербе». Каждая делегация в своем кратком представлении раскрыла тему истории своего края через его герб.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области Этнофестиваль

Под звуки духового оркестра шествие прошло по центральным улицам города до главной праздничной площади. В створе праздничной арки, при входе на площадь, почетных гостей встретили хлебом-солью и предложили им выпустить в небо белых голубей — символ мира, света и добра.

«Здравствуйте, соседи!» — прозвучало со сцены приветствие, далее повторившееся на восьми языках. И гости впервые услышали гимн этнокультурного фестиваля, соединивший в своих стихах разные языки народов России.

В этот день на главной сцене фестиваля выступили лучшие творческие коллективы всех регионов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. На сцене звучали песни о единстве и дружбе, а в один момент восемь национальных танцев — вепсский, татарский, бурятский, белорусский, казахский, русский, узбекский и даже кавказская лезгинка — соединились в один.

За годы существования праздника «Россия — созвучие культур» у него появились собственные традиции. Одна из них — чествование межнациональных семей, состоящих в браке более 25 лет. На этот раз подарки от организаторов получили десять семей из Соснового Бора.

Также в день этнокультурного фестиваля традиционно объявляется город, которому доверено принять праздник в следующем году. Как сообщил всем гостям Александр Дрозденко, в 2018 году «Россия — созвучие культур» состоится в Приозерске. Губернатор вручил будущим хозяевам празднества деревянную ладью — символ фестиваля, выполненный мастерами Ленинградской области.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области 90 лет Ленинградской области

Торжественная часть праздника завершилась гимном Ленинградской области и салютом из воздушных шаров в цветах российского триколора. После чего все пространство перед сценой превратилось гигантский «Хоровод дружбы»: танцоры в народных костюмах постепенно объединили в многонациональный круг всех присутствующих.

В целом на территории Ленинградской области проходит множество национальных праздников, особенно в летнее время — праздники вепсской культуры «Энарне Ма» (Лодейнопольский район), тихвинских карел «Родники земли Климовской» (Бокситогорский район), води «Лужицкая складчина» (Кингисеппский район), ижор «Сохраняя, возрождай!» (Кингисеппский район); областной праздник «Древо жизни» (Подпорожский район), «Сырный день» (Бокситогорский район), Сабантуй (Всеволожский район) и многие другие. Поддержку этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов осуществляет комитет по самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.