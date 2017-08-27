Лесную ферму Ататюрка продали США

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает газета Sözcü, 37 тысяч квадратных метров, расположенные на территории лесной фермы Ататюрка, были проданы США для строительства нового здания посольства. Представительство палаты архитекторов в Анкаре потребовало протокол продажи, однако запрос был отклонен под предлогом сохранения «коммерческой тайны». Лесная ферма была основана Мустафой Кемалем Ататюрком в 1925 году с целью возрождения сельского хозяйства в Турции. Земли были куплены Ататюрком по частям у разных собственников. В 1937 году Ататюрк передал ферму турецкому народу, в собственность государства. 37 тысяч квадратных метров земли, которые Ататюрк собрал во время борьбы страны с империализмом и завещал турецкой нации, теперь оказались у американцев. Строительные работы в районе Чукурамбар начались тихо и спокойно. По периметру участка поставили высокую сетку и забор. Рядом с посольством США также будут расположена парковка и социальные объекты.

Страны ЕС собираются изменить свое отношение к Турции

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что позиция Турции заставляет страны ЕС изменить свою политику по отношению к ней. Арест по прошению Турции отправившегося в Испанию в отпуск немецкого гражданина писателя Догана Акханлы получил отклик от Евросоюза. «Я считаю, что странам-участникам пришло время обсудить стратегию в результате подобных действий, — отметил комиссар Йоханнес Хан. — Стремление президента Реджепа Тайипа Эрдогана спутать национальные выборы и сдать всех политических соперников неприемлемо». Продолжающиеся увольнения и не вписывающиеся в рамки закона аресты, по словам Хана, «показывают, что Анкара не настроена повернуть с линии, которая отдаляет ее от Европы», а переговоры о членстве уже давно заморожены де-факто решением участников. Также Хан отметил, что члены комиссии ЕС за прошедшие недели убедились в том, что «это решение, а также заявления, сказанные в отношении Турции, были полностью верны и оправданы».

Резкие слова Эрдогана в сторону Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед журналистами в Стамбуле. Комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Таможенный союз в отношении Турции в любом случае на данный момент не будет расширяться и обновляться, Эрдоган заявил, что «Германия является страной, не соответствующей законодательству ЕС», а также, что «если и ищут ответственного, то это Германия». Обращаясь к живущим в Германии турецким гражданам, Эрдоган высказался о политических партиях в немецком правительстве: «Не поддерживайте их. Они — враги Турции». В свою очередь, Берлин не оставил это без ответа. «Мы наблюдаем беспрецедентное ранее вмешательство в суверенитет нашей страны», — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель. Депутат Христианско-демократического союза Кизеветтер предложил применить санкции к семье Эрдогана. «К примеру, мы можем заморозить все зарубежные активы близких Эрдогана», — отметил он. По его словам, ЕС может выбрать единую позицию в отношении туризма в Турции. «Если европейцы перестанут отдыхать в Турции, то ее ждут серьезные финансовые проблемы», — отметил депутат. Как передает DW Türkçe, Кизеветтер предположил, что «в ближайшем будущем Турция может покинуть НАТО». Он добавил, что в последнее время Анкара своим поведением теряет партнеров в вопросах безопасности, а «Турция растоптала все ценности, важные для НАТО». Также депутат отметил, что Турции следует сменить линию поведения, «мы должны снова выстроить свою политику безопасности». Кзеветтер подчеркнул, что Запад не несет ответственности за испорченные отношения с Турцией, это «исходит от Эрдогана».

ЕС сократит размеры помощи Турции

Германия пытается усилить экономическое давление на Турцию. В результате усилий Берлина осенью планируется снижение финансовой помощи от ЕС Турции на сотни миллионов евро. Германия решила принять экономические меры и надавить на Анкару посредством Евросоюза на фоне ухудшения немецко-турецких отношений. Согласно информации, полученной от DW Türkçe, Европейский союз готовится к сокращению финансовой помощи в отношении Турции.

Турция не может пользоваться Интерполом

Отношения между Берлином и Анкарой накаляются. Меркель обвинила Турцию в том, что она злоупотребляет базой данных Интерпола. Арест по просьбе Турции писателя Догана Акханлы, проживающего в немецком городе Кельн, во время его отпуска в Испании вызвал жесткую реакцию у канцлера. Комментируя задержание Акханлы в интервью телеканалу RTL, Меркель обвинила Анкару в злоупотреблении системой Интерпола. Она добавила, что Интерпол «нельзя использовать для такого». Как напоминает газета Karar, Интерпол удалил Турцию из базы данных после переворота 15 июля 2016 года, когда Турция указала имена представителей движения Хизмет, уехавших за границу. Причиной этого решения было названо внесение Турцией за короткий срок 60 тысяч разыскиваемых лиц в базу. Несмотря на все попытки Анкары, она вот уже год не имеет доступа к базе.

Операция в Вооруженных силах

На прошедшей неделе в 12 городах во время операции, направленной на выявление причастных к попытке переворота 15 июля 2016 года, было арестовано 17 офицеров турецких Вооруженных сил. Помимо этого, министерство обороны Турции заявило о том, что семь генералов и адмиралов Турецких вооруженных сил будут отправлены на пенсию. За год были арестованы тысячи людей, закрыты сотни организаций и предприятий, а также огромное количество средств массовой информации. Журналисты, депутаты, мэры, руководители партий были задержаны. Среди арестованных значатся 169 генералов и 8815 членов полиции.

Кылычдароглу: Я готов к задержанию!

По данным газеты Hürriyet, председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу прокомментировал заявление президента Эрдогана по поводу задержания депатата РНП Эниса Бербероглу («Новости идут изнутри. Если найдется связь, не удивляйтесь… Кылычдароглу может быть арестован»). Глава партии отметил, что оппозиционные силы РНП увеличатся еще больше: «Я бы не стал смотреть на эти слова серьезно. Я готов ко всему». В интервью Барчину Йинанчу Кемаль Кылычдароглу заявил следующее:

«В этой стране человек, который говорит, что у нас есть независимая судебная система, в открытую угрожает председателю главной оппозиционной партии. Через пять дней после попытки государственного переворота 15 июля 2916 года был объявлен режим чрезвычайного положения. Мы называем это гражданским переворотом. Каждый переворот устанавливает свои законы. Участники гражданского переворота установили свой закон. Как раньше, когда путчисты могли взять любого человека и с легкостью отправить его в тюрьму, так и сейчас наш диктатор думает, что он обладает такими же полномочиями: «Я вас схвачу, суд в моих руках, отправлю вас за решетку».

Обсуждаемое в последние дни закрытие главной оппозиционной партии, РНП, и возможный арест Кылычдароглу нашли отклик и в Европе. Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан ответил на вопросы представителя Hürriyet в Анкаре Ханде Фырат:

«Конечно, продолжительный, постоянный, длящийся долгие долгие годы режим чрезвычайного положения не повлияет положительно на Турцию. «Марш справедливости» услышал весь мир. Если избранные политики будут арестованы, задержаны, то и проблемы и волнения станут неизбежны. В конце концов, не останется больше возможности решить вопрос в рамках демократии. Конечно, если такой вопрос встанет на повестке дня, мы предложим представителям власти действовать очень внимательно и осторожно. Если какая-то личность угрожает государству, планирует какие-либо действия против власти или участвует в подготовке переворота, и тому есть доказательства, конечно, против этого человека должен начаться официальный судебный процесс, его арест и задержание никому не покажется странным. Например, то же самое мы делаем с лицами, причастными к террористическим организациям. В Турции есть Рабочая партия Курдистана и прочие подобные группировки. Однако судить человека и арестовывать его за его иную точку зрения, за его взгляды идет в разрез с принципами функционирования демократии».

Мировой рекорд по комендантскому часу

Турецкий фонд по правам человека опубликовал отчет за два года, с августа 2015 года по нынешний день, в котором описывается программа решения курдского вопроса демократическими и мирными способами. Согласно отчету, неограниченный комендантский час в течение всего дня впервые был объявлен 16 августа 2015 году и длится на юго-востоке Турции, в провинциях, где проживают курды, до сих пор. Всего в 11 провинциях и 45 городах было объявлено 252 комендантских часа на неопределенный срок и в течение всего дня. В отчете также сообщается, что согласно переписи населения 2014 года как минимум 1,809 млн человек пострадали от нарушения свобод, свободы и безопасности, права на неприкосновенность частной жизни и семьи, права на свободу собраний, свободу ассоциаций, права выбора религии, права на получение и обмен информацией, права на защиту собственности, права на образование, права на защиту от пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения, а также от нарушения таких основных человеческих прав, как право на жизнь и неприкосновенность тела.

Губернатора города арестовали вместе с годовалым ребенком

Губернатор города Лидже (провинции Диярбакыр), член Демократической партии регионов Резан Зугурли, снятая с должности 10 февраля сего года, была арестована представителями полиции. Зугурли отправили в тюрьму города Диярбакыр типа Е вместе с ее годовалым ребенком. В 2012 году она была избрана на пост губернатора и признана самым молодым мэром в Турции — на тот момент ей было 25 лет. Зугурли была обвинена в «совершении преступления от имени террористической организации, не являясь ее членом». После 13 месяцев задержания по решению Второго верховного уголовного суда Диярбакыра направлена в тюрьму для отбывания наказания сроком 4 года и 2 месяца.

Коротко, но важно

Профессор доктор Иштар Гезайдын была удостоена премии в области прав человека от Университета Осло в 2017 году за вклад в борьбу за права и свободы человека.

Задержанные после попытки переворота 15 июля 2016 года бывший губернатор Стамбула Хюсейин Авни Мутлу и бывший начальник полиции Стамбула Хюсейин Чапкын предстали перед судом среди 15 других бывших губернаторов и начальников. Экс-губернатор Стамбула Хюсейин Авни Мутлу, обвиняемый в использовании программы Вylock, заявил, что если бы его спросили, что это такое, он бы ответил — «какой-то англичанин».

После 15 июля 2016 год тысячи людей были направлены в тюрьмы за «клевету» под названием «сознавшиеся». Больше всего подобных обвинительных заключений — по слухам — были подготовлены в Генеральной прокуратуре Анкары официантом. Говорится о том, что судьба 731 человека была решена путем «скопировать-вставить». Всем обвиняемым в «управлении террористической организацией» был назначен срок от 15 до 22,5 лет заключения.

Мераль Акшенер, в течение многих месяцев пытающаяся создать свою партию, в октябре официально предоставит список из 75 человек. Сообщается, что Эрдоган следит за каждым шагом и переживает по поводу создания новой партии. Мераль Акшенер планирует объединить националистов и консерваторов под одной крышей.