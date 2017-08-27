Америка сегодня — это континент-мегаостров, на котором располагаются США, и где Канада — всего лишь соседняя с Америкой страна. Центральная и Южная Америка или обобщенно Латинская Америка — это отдельная география, по доктрине Монро (1823 г.) — вотчинные земли Америки. Так представляются США во всем мире — страна самой развитой демократии и свободы, образец для подражания и непререкаемый наставник всего человечества. Америка-США — это богатство, сила, свобода и недостижимый IQ её политиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ККК

На Америку молятся либеральные демократы, для которых она стала землёй обетованной, земным раем, духовным святилищем, кладезем разума. Американский дух вездесущ. И не только в странах НАТО и горячих точках, но и в нашем российском «транспарентно таргетированном» на Америку истеблишменте, который никак не обходится без американизмов в праве, экономике и терминологии. Что же это за дух такой у Америки? В чем выражается его символизм? В статуе Свободы рядом с Манхэттеном? В американской политике по праву сильного и в мировом господстве доллара? Или совсем просто: в пресловутой «дипломатии канонерок» с демонстрацией «огня и ярости» всякому, кто посмеет стать на пути Америки к мировому господству?

Статуя Свободы в Нью-Йорке

Статуя под названием «Свобода, озаряющая мир» (Liberty Enlightening the World) была установлена в Нью-Йорке на острове Свобода (бывш. Бедлоу) и торжественно открыта в октябре 1886 года. Идея монумента принадлежит видному французскому мыслителю, писателю и политику, президенту французского антирабовладельческого общества Эдуару Рене Лефевру де Лабулэ. Саму композицию монумента придумал и изваял французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, инженерный проект выполнил Александр Гюстав Эйфель. Статуя была изготовлена во Франции. Место установки утвердил Конгресс США. Деньги на установку были собраны за счет пожертвований состоятельных американцев. С 1984 года статуя Свободы входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История не сохранила само зарождение замысла и творческий процесс воплощения художественного образа Свободы. Но статуя удивительно точно копирует образ древнегреческой богини тьмы или Луны Гекаты. Скульптор заменил в образе только атрибуты Гекаты, оставив ей один факел из двух в высоко поднятой руке. В то время, когда зарождалась идея образа статуи, в Америке только что закончилась гражданская война и было отменено рабство. Поселение Новый Амстердам стало городом Нью-Йорком (Новым Светом). Разумеется, это впечатляло авторов идеи. Независимость США когда-то подвигла французов на революцию. Может, поэтому владычица тьмы и Луны Геката стала Свободой, призванной озарять не только Новый, но и консервативный Старый Свет, как бы разгоняя тьму старых предрассудков. Но мог быть и тонкий подвох англосаксам от французов, уступивших колонии в Северной Америке своим вечным соперникам англичанам.

В мифологии древнегреческая богиня тьмы Геката дарует мудрость народным собраниям (парламентам?), способствует счастью на войне, приносит богатую добычу на охоте и удачу в сделках. Как богиня преисподней, она считалась также богиней всего таинственного, покровительницей чародеев и душ умерших.

Прошло более 130 лет с той поры. Америка менялась. Вернее, её меняли доллары и финансовые олигархи. Но как? Свобода закономерно опять стала Гекатой, благословляющей серийные войны Америки по всему миру за чужие ресурсы и рынки, необходимые американским банкам-ростовщикам. А факел в её руке уже не озаряет мир светом, а поджигает пожарища войн в разных частях Земли.

Замечательный американский писатель Марк Твен, гуманист и демократ, мастер иронии, так писал 7 сентября 1909 года об американском характере в газетной заметке «Мы — англосаксы»: «Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем поучать Европу. Мы занимаемся этим уже более ста двадцати пяти лет. Никто не приглашал нас в наставники, мы навязались сами. Ведь мы — англосаксы. Прошлой зимой на банкете в клубе, отставной военный в высоком чине, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: «Мы — англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет»…Из всех присутствовавших англичан и американцев не нашлось ни одного, у кого хватило бы гражданского мужества подняться и сказать… в ответ на эту зловонную декларацию, что ему стыдно, что он англосакс,… Мы заимствовали наш империализм у монархической Европы, а также и наши странные понятия о патриотизме… Сто с лишним лет тому назад мы преподали европейцам первые уроки свободы, чем мы немало содействовали успеху французской революции — в ее благотворных результатах есть и наша доля. Позднее мы преподали Европе и другие уроки. Без нас европейцы никогда не узнали бы, что такое газетный репортер; без нас европейские страны никогда не вкусили бы сладости непомерных налогов; без нас европейский пищевой трест никогда не овладел бы искусством кормить людей отравой за их собственные деньги; без нас европейские страховые компании никогда не научились бы обогащаться с такой быстротой за счет беззащитных сирот и вдов; без нас вторжение желтой прессы в Европу, быть может, наступило бы еще не скоро. Неустанно, упорно, настойчиво мы американизируем Европу и надеемся со временем довести это дело до конца» (Марк Твен. Собр. соч. М., 1961, т. 12, стр. 309−312). Сказано почти 110 лет назад, но не устарело и для наших дней.

«Америка превыше всего!»

Нобелевский лауреат мира президент Барак Хусейн Обама в своих ярких речах суперобразованного по-американски лидера утверждал, что Америка выполняет особую историческую миссию в мире. Что американцы — особый народ, а американские интересы превыше всего. Он с пафосом гуманиста избирательно и лицемерно цитирует слова Манделы о человеколюбии. Того самого южноафриканского лидера, который резко критиковал США за роль мирового жандарма и расизм, но этих цитат в речах Обамы нет. Всё это Обама говорит после того, как отдал приказ американским вооруженным силам на уничтожение нескольких суверенных арабских государств, ничем не угрожавших далекой Америке на ее мегаострове.

Человеколюбивый миротворец не пожалел 5 млрд долларов на государственный переворот в Киеве 2013−2014 гг., из-за чего началась гражданская война на Украине. Однако американцы на ветер зря денег не бросают. Им нужен тлеющий очаг большой войны против своего соперника России. И вот уже на Украине нацисты зигуют: «Украйина понад усэ!». Американцев не смущает возвращение не очень далекого прошлого в духе нацистской Германии — «Германия превыше всего!». Они сами готовы делать то же самое. Американцам нравится «Америка превыше всего!».

Под занавес своих полномочий президент США Барак Обама без всяких на то причин выслал из Америки 35 сотрудников российских дипломатических представительств и присвоил недвижимое имущество российского посольства, обладающего дипломатическим иммунитетом и экстерриториальным правом. Грубо и образно говоря, на пути своего преемника Дональда Трампа к улучшению американо-российских отношений, которые сам же изрядно испортил, он напоследок наложил большую кучу. Трамп на нее наступил.

Но новый президент Америки Дональд Трамп не очень этим расстроился. Он обвинил Россию в дестабилизации мирового порядка и пообещал американскому народу снова вернуть Америке былое величие. Какое? Разве Америке недостаточно того величия, что она уже имеет? Весь мир у её ног, включая ЕС с его евро. И опять дежавю из истории нацистской Германии. Гитлер тоже обещал немецкому народу вернуть величие Германии после поражения в Первой мировой войне и на этом пришел к власти в 1933 году. А в 1945 году перед тем, как принять яд, он при свидетелях сказал: «Новые поколения начнут там, где мы остановились». Кого он имел в виду?

Аналогии тревожные. Но пока нет ни одного гуманиста в цивилизованной Западной Европе и в самой Америке, кто бы призвал своих сограждан и весь мир: «Люди! Будьте бдительны!». Впрочем, как тогда, так и сейчас мир не слышит голос разума. Настало время очередного передела мировых рынков между транснациональными финансовыми картелями по законам финансового империализма. «Люди гибнут за металл». Сатана вступил в союз с Гекатой.

Раскалывается ли Америка?

Сенсация! Украинский синдром расправы с советскими памятниками, как апофеоз американского продвижения демократии на Украине, вернулся в саму Америку в виде войны с памятниками конфедератам. Невероятно, но Америка раскололась на левых и правых! Так СМИ нам преподносят массовые волнения последнего времени в некоторых американских городах и штатах. Аналитики взялись за прогнозы.

Однако есть причины для сомнений по поводу такого раскола. Левые движения в Америке вытравлены давно и надежно. Маккартизм дал свои плоды. Там вполне легально действуют расистские и нацистские организации, объединения националистического и религиозно-сектантского толка, множество правозащитников и любителей животных. А вот о коммунистических и даже социал-демократических движениях и партиях, то есть о левых, даже намеков нет. Да и сталинские слова «Пойдешь налево — придешь направо» сказаны как будто специально для сегодняшней Америки. Защитники памятников конфедератам и их противники одинаково американские шовинисты. Только одни с расистским уклоном, а другие — с модным либертарианским. Одни за толерантность к прошлому, другие за толерантность задним числом, в далеком прошлом. Тут был бы повод проявить себя, показаться публике в определенных политических обстоятельствах. А глубоких, принципиальных причин для вражды и раскола нет никаких.

Дональд Трамп выступает за единую консолидированную Америку, иначе её величие окажется под угрозой, а сам Трамп будет выглядеть пустым болтуном. Консолидации американской нации мешают расистские предрассудки и социальная ксенофобия. Как с ними бороться? Агитационно-пропагандистские методы и законы весьма инертные и недостаточные, а вот массовые акции вроде факельных шествий или сноса памятников по своим результатам очень даже эффективные, действенные здесь и сейчас. Для зарубежья американцы отработали технологии и методики цветных революций. Они же годятся и для Америки. Только называть такую революцию в самой Америке было бы правильней бесцветной, то есть без малейшего намека на цвет кожи самих революционеров. Поэтому протесты условно левых, то есть «бесцветных», не стихийные и имеют явно выраженную консолидирующую цель и националистическую подоплеку.

Надо бы им не только памятники демонтировать, но и историю концептуально пересмотреть. Например, до гражданской войны в Америке была европейская рабовладельческая эпоха, а после войны наступила эпоха настоящей американской свободы, равенства и демократии. Как сделали на Украине и в странах Восточной Европы: одна эпоха была при «советской оккупации» и другая — после. Или по-французски: «Отречемся от старого мира, отряхнем его пыль с наших ног». Тогда Трамп как бы откроет новую эпоху в Америке, и будет ему персональный «бесцветный» памятник.

Безусловно, гражданское общество в Америке очень сильное, но полиция и национальная гвардия многократно сильнее. А еще есть ФБР и АНБ. Для настоящих левых на всякий случай в США построены сотни концентрационных лагерей в разных штатах, укомплектованных штатом служащих. Они находятся в распоряжении Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях министерства внутренней безопасности США и поддерживаются в постоянной готовности к массовому интернированию левых активистов и иных протестантов. Украина перенимает этот опыт.

Если завтра война…

Америка категорически против того, чтобы КНДР имела своё ракетно-ядерное оружие, да ещё стратегическое. Это, мол, нарушает международный Договор о нераспространении ядерного оружия. Чтобы продемонстрировать свою решимость в этом вопросе, Америка проводит периодически учения совместно с Южной Кореей на границе с КНДР и посылает свои военные корабли с ядерным оружием на борту к берегам Северной Кореи. Чтобы северокорейские супостаты боялись. Так они и боятся, зная американцев и других обладателей ядерного оружия в Европе с корейской войны 1950—1953 гг. Тогда против КНДР воевали 17 стран по решению Совета Безопасности ООН, принятого без участия КНР и СССР.

Во время Корейской войны генерал Макартур настаивал на ядерной бомбардировке КНДР. С января 1958 года по 1991 год на территории Южной Кореи размещалось ядерное оружие США. Против кого? Разве такое забывается?

Лишь 13 декабря 1991 года КНДР и Республика Корея подписали при посредничестве ООН Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах туристическими визами. Оба корейских государства признали суверенитет сторон и обязались не вмешиваться во внутриполитические дела и уважать социально-экономические системы друг друга.

При содействии Советского Союза КНДР стала развивать ядерную энергетику. Это стало причиной недовольства со стороны Америки. По рассекреченным данным, в 1994 году президент США Билл Клинтон совместно с министром обороны Уильямом Перри рассматривал возможность нанесения ракетного удара по ядерному реактору в северокорейском Йонбёне. Помешали этому контраргументы председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Дж. Шаликашвили. Бомбардировка реактора могла спровоцировать ядерный взрыв.

При президенте Дж. Буше младшем отношения США и КНДР резко ухудшились. Американцы перестали поставлять мазут в КНДР и не выполнили свои обязательства по строительству реакторов на лёгкой воде, обещанных еще президентом Дж. Картером. Северная Корея была занесена в американский список «стран-изгоев». После этого и конфликта с МАГАТЭ КНДР официально вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия в январе 2003 года .

В 2010 году мирный договор 1991 года между корейскими республиками был дезавуирован южнокорейским президентом Ли Мён Баком после инцидента с корветом «Чхонан», якобы потопленным подлодкой КНДР. Пхеньян отверг эти обвинения. Эксперты Южной Кореи тоже посчитали обвинения в адрес КНДР провокацией.

В январе 2010 года руководство КНДР предложило США провести переговоры по заключению мирного договора, который бы пришёл на смену соглашению от 1953 года о перемирии, прекратившем Корейскую войну. Согласия на переговоры не последовало.

После осуждения Америкой Северной Кореи за проведение ядерного испытания 12 февраля 2013 года и запуск космического спутника 8 марта 2013 года правительство КНДР аннулировало мирный договор с Южной Кореей о ненападении 1991 г. и перестала считать себя связанной условиями не только Соглашения 1953 г., но и Договора 1991 г. Таким образом, у КНДР нет мирного договора с Южной Кореей и обе республики находятся в состоянии войны. «Все действия правительства, политических партий и организаций теперь будут исходить из того, что наша страна находится в состоянии войны с Югом», — передало Северокорейское Центральное телеграфное агентство 30 марта 2013 года.

Некоторые эксперты считают, что риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына носит чрезмерно экспрессивный и истеричный характер даже для восточного темперамента, что отражает внутренний конфликт в правящей верхушке и несостоятельность лидера в его разрешении в сложившихся внешнеполитических условиях. В такой ситуации типичными являются политическая эксплуатация внешней угрозы, а она есть, и мобилизация всех ресурсов на ее отражение. Как было и в СССР, ортодоксальная коммунистическая идеология — главная вина и беда КНДР — привела общество в тупик. Возможно, бескровный выход из тупика может быть найден на примере и при содействии Китая, а также при участии в экономике других успешных стран ЮВА.

В итоге из-за нагнетаемого Америкой страха напряженность в регионе только усиливается, начались взаимные угрозы на грани объявления войны. Вероятность такой войны настолько велика, что японцы расконсервировали бомбоубежища, а южнокорейский президент выступил с заявлением о катастрофической опасности для всего Корейского полуострова. Прежде, чем начинать войну, конфликтующие стороны должны учитывать согласие или несогласие на это Южной Кореи, сказал он.

Но, исходя из американской практики, Америка воевать с Северной Кореей не будет. Скорее всего США столкнут между собой две корейские республики, как это было во Вьетнаме. Сами же воевать на Корейском полуострове, учитывая тот же вьетнамский опыт, уже не станут. А вот издалека бомбить корейцев авиацией и крылатыми ракетами с кораблей начнут с первых дней военного конфликта, интенсивно и массировано. Могут даже применить тактическое ядерное оружие в назидание всем своим врагам по прецеденту Хиросимы и Нагасаки. Военная доктрина США это предусматривает. Врагами Америки по недавно принятому закону о санкциях и согласно заявлениям президентов за последние 20 лет кроме КНДР являются Россия и Иран, по умолчанию Китай. Да и Вьетнаму за позор отомстить чай захочется.

Главная причина напряжения в этом регионе заключается в том, что в обеих корейских республиках растет движение за объединение разделенного войной народа. Прецедент объединения Вьетнама и Германии популярен в обсуждении этой темы не только оппозицией в обеих странах. В КНДР ортодоксальная коммунистическая идея подвергается буржуазной эрозии и вырождению под влиянием примера Китая, Сингапура, Малайзии и Вьетнама. Рано или поздно объединение произойдет, и тогда появится еще один достаточно мощный растущий конкурент США в Азии. А это противоречит интересам американской финансовой олигархии в ТОЗ. Поэтому американцы стремятся разрушить основу и тенденцию к объединению корейцев в зачатке. Им нужен союзник-марионетка, противостоящий Китаю и России. Вот тогда они могли бы закрыть глаза на ядерные амбиции Кореи, как это происходит в отношении других стран. На сегодняшний день в мире около 40 стран обладают ядерным оружием или технологиями его производства. Чем Корея хуже? Американский дух не позволяет расслабляться. А, наоборот, провоцирует желание обладать оружием сдерживания и надежно защитить себя.

Вооруженные силы США, имеющие интервенционистскую направленность по своей структуре и организации, предназначены защищать американские олигархические интересы в любом районе мира, в любых формах и любыми средствами. Другой функции у армии США не было и нет. В американской демократии президент функционально является исполнителем воли транснационального финансового капитала США. Если же он не выполняет эту функцию, то перестает быть президентом и даже расстается с жизнью.