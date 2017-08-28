



Слева направо: Филипп Махарадзе, Мир Джафар Багиров и Лаврентий Берия, 1935 год

Из Азербайджана пришла сенсационная новость: найдены останки Мир Джафара Багирова, бывшего в 1933—1953 годах первым секретарем азербайджанской Компартии. Предложенная история во всех отношениях остается таинственной, хотя сюжетно она вписывается в мифы и легенды, которые окружали Багирова при жизни и после расстрела, что само по себе, как пишет известный советский публицист и партийный деятель Расим Агаев, «заслуживает пера хорошего литератора и историка». Хотя бы потому, что до недавнего времени Багиpов считался в Азербайджане одиозной личностью, с которой связывались масштабные pепpессии. В России историк Дмитрий Фурман называет Багирова «азербайджанским Берией», а шведский ученый Сванте Корнелл считал его «азербайджанским Сталиным».

В описаниях бакинских СМИ ситуация выглядит следующим образом. Внук сестры Багирова, исследователь Мамед Таги Багиров, решил рассказать журналистам: «Один уважаемый человек искал останки своего отца. В беседе с ним каратель, исполнивший приказ о расстреле его отца, случайно сказал, что здесь был расстрелян и в этой же могиле покоится прах Мир Джафара Багирова, ведь расстрелянных не хоронили в гробах или саване. Их расстреливали в арестантской робе или одежде, сбрасывали в ямы и закапывали. Вот так же расстреляли и захоронили Багирова. Это произошло всего два года назад, после чего начались лабораторные исследования. В Лондоне анализ ДНК образцов скелета моей бабушки — сестры Мир Джафара, похороненной в Губе, а также крови ее правнучки, полностью подтвердили подлинность останков Багирова».

Мир Джафар Багиров

После этого их решили похоронить на старом Ясамальском кладбище Баку, где покоится прах первой супруги Багирова — Марии, которая скончалась в 1926 году. На вопрос, откуда появились слухи о том, что Мир Джафар не был расстрелян и находился в ссылке в Сибири, Мамед Таги ответил так: «Есть такой лжеученый и лжеисторик — Адалят Тахирзаде. Это он выдумал эту историю, запустил ее в интернет, да к тому же еще прикрепил фотографию какого-то старца-слепца — мол, это и есть Багиров. Что за ахинея! Недавно скончался известный работник органов прокуратуры времен СССР Идрис Аскеров. В период правления Мир Джафара Багирова в довольно молодом возрасте он работал прокурором Наримановского района. Когда при нем заводили речь насчет ссылки в Сибирь, он сильно нервничал и опровергал эту историю. Кстати, именно Аскеров и поведал нам о расстреле Багирова в Баку».

Отметим в этой связи определенные сопутствующие обстоятельства. По нашим наблюдениям, в последние годы некоторые историки и политики Азербайджана стали проявлять склонность к переоценке роли Багирова в истории республики. Кто он — палач, уничтоживший десятки тысяч людей, или спаситель, борец, который «даже в условиях жесткой сталинской диктатуры бился за свободу Азербайджана, защищал его от разных политических посягательств»? Так высвечивается вторая сторона медали, называемой «история Советского Союза», которая оказывается острой, где-то трагической, но обогащенной тем фактическим материалом, который раньше по понятным причинам игнорировался. Поэтому для того, чтобы высветить некоторые элементы, обратимся к официальной хронике.

Бронепоезд «Мир Джафар Багиров». 1943

5 марта 1953 года в Москве умирает Иосиф Сталин. Между Хрущевым, Маленковым и Берией разворачивается борьба за власть. В этой связи осуществляются любопытные кадровые маневры. Сначала постановлением совместного заседания Пленума ЦК КПСС, Совета министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР Багиров становится кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Затем 6 апреля 1953 года постановлением IV-го пленума ЦК КП Азербайджана он освобождается от должности первого секретаря ЦК Компартии республики и назначается председателем Совета министров Азербайджанской ССР. 26 июня на совещании Совета министров СССР Берия обвиняется в шпионаже и заговоре с целью захвата власти в СССР. Его арестовывают. 2 июля созывается пленум ЦК КПСС. Багиров прибывает в Москву вместе с первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана Мир Теймуром Якубовым и первым заместителем председателя Совета министров Т. Кулиевым. По прибытии в Москву Багиров сначала сообщает о своем приезде Маленкову и Хрущеву, а затем звонит Берии. И этот звонок перехватывают чекисты.

Затем состоялся короткий телефонный разговор Багирова с Микояном, но последний не раскрывает суть формирующейся политической интриги. Только после этого состоялась встреча Багирова с Хрущевым, от которого он узнал о выдвинутых против Берии обвинениях и его аресте. Дальше 7 июля постановлением пленума ЦК КПСС Багиров выводится из состава ЦК КПСС и из кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС. Его лишают возможности вернуться в Азербайджан, назначив заместителем начальника объединения «Куйбышевнефть» министерства нефтяной промышленности СССР. 29 октября 1953 года Багирова первый раз допрашивают в качестве свидетеля по делу Берии. Доступа к протоколам этого допроса нет до сих пор. 13 марта 1954 года решением КПК при ЦК КПСС Багиров исключается из партии и его арестовывают.

12 апреля 1956 года в Баку начался открытый судебный процесс над Багировым и еще пятерыми бывшими высокопоставленными государственными чиновниками — экс-министром внутренних дел Дагестанской АССР Р. А. Маркаряном (в 1936—1939 годах работал завотделом, а затем и заместителем комиссара внутренних дел Азербайджана), экс-наркомом внутренних дел Туркменской ССР Т. М. Борщевым, экс-министром внутренних дел Армянской ССР Х. И. Григоряном (в 1937—1938 годах являлся заведующим отделом в Наркомате внутренних дел АзССР), экс-министром внутренних дел Азербайджанской ССР А. Атакишиевым и экс-наркомом внутренних дел Азербайджанской ССР С. Ф. Емельяновым. 26 апреля 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала Багирова наряду с другими обвиняемыми виновным «в участии в изменнической группе и в совершении террористических расправ над советскими гражданами» и приговорила его вместе с Маркаряном, Борщевым и Григоряном к расстрелу с конфискацией всего имущества. Багиров подал прошении о помиловании, но 12 мая Президиум Верховного Совета СССР отклонил ходатайство.

26 мая 1956 года Багиров был расстрелян. По некоторым предположениям — в Коломне, что вписывается в логику действий тогдашнего партийного и советского руководства, считавшего опасным держать арестованных бывших лидеров национальных советских республик в их столицах, не говоря уже о расстрелах. Более того, личное дело Багирова и сейчас находится в архивах Генпрокуратуры России в Москве, а не в Баку. Кстати, в этой связи Агаев справедливо отмечает, что «исследователи этого периода советской истории так и не нашли ответа на вопрос, который мог бы пролить дополнительный свет на загадки багировской судьбы». Один из них: почему после смерти Сталина были сняты со своих высоких должностей практически все республиканские лидеры, но только Багирова приговорили к расстрелу? Почему в ходе следствия над Берией и Багировым особое внимание уделялось их взаимоотношениям, явно с попыткой выявить какие-то планы, которые могли возникнуть у Берии и Багирова после смерти Сталина? В дальнейшем мы попытаемся найти ответы на эти вопросы, связанные с ненаписанными еще страницами истории Закавказья 1920−30-х годов.

(Продолжение следует)