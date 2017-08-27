На проходящем с 22 по 27 августа Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» демонстрируются 7 иностранных экспозиций — Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Пакистана и ЮАР. На прошлогодней «Армии-2016» мы подробно поговорили об экспозиции ближайшего военного союзника России — Армении.

Дарья Антонова @ ИА REGNUM Тепловизионный прицел для ПТРК «Фагот»

Подробнее:ВПК евразийских союзников России: Армения на «Армии-2016»

В тот раз армянская экспозиция была достаточно небольшой. Наибольший интерес тогда представлял автоматизированный комплекс разведки и управления огнем артиллерии 2K02, способный выявлять цели противника на дальности до 20 км (в том числе и ночью), просчитывать их координаты и отправлять их батарее артиллерии (на дальность до 12 км от устройства). Актуальной для армянских реалий (постоянные попытки диверсий на армяно-азербайджанской и карабахско-азербайджанской границах) была и переносная допплеровская радиолокационная станция МЕГ-1, обнаруживающая людей на дальности до 2,2 км, а военную технику на дистанции до 3,3 км. На этот раз помимо этих изделий были продемонстрированы ряд других новинок, о которых мы и поговорим.

Возможности ВС Армении в области радиоэлектронной борьбы постоянно растут

На мой взгляд, главной новинкой, продемонстрированной армянскими разработчиками, стал постановщик помех «Шгарш», созданный для подавления сигнала с навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС. В таких условиях заметная часть современной военной техники (особенно высокоточные боеприпасы) теряет очень многие свои возможности, а те же беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и вовсе теряют возможность ориентироваться в пространстве (некоторое время их может вести инерциальная система, но её невысокая точность не позволяет делать это больше нескольких минут, особенно при наличии ветра). Армянская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способна работать в двух режимах, в зависимости от подключённой антенны — либо заглушая сигнал в круге радиусом до 30 км (по словам разработчика), либо в секторе 60 градусов по горизонтали и 40 градусов по вертикали. В направленном режиме, по словам армянского специалиста, сигнал GPS может глушиться на дальности до 60 км. Сама система имеет небольшие габариты и достаточно мобильна. В условиях горного ландшафта, при установке антенн на высотах, есть возможность выключать GPS далеко над территорией противника (в направленном режиме), заметно ухудшая координацию и ориентирование войск противника и усложняя эффективное применение разведывательных БПЛА. Структура помех непростая — она идентична полезному сигналу, что зачастую не позволяет спутниковому навигатору определить тот факт, что его глушат.

Дарья Антонова @ ИА REGNUM Постановщик помех «Шгарш»

Важно, что «Шгарш» уже принят на вооружение и используется ВС Армении и Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики (АО НКР). На фоне поставок современных российских систем РЭБ «Инфауна» и Р-325У, Армения получает серьезное преимущество над соседними Грузией и Азербайджаном в том, что касается возможностей по ведению радиоэлектронной борьбы.

Лазер поможет армянским войскам противостоять снайперам противника

Другой любопытной новинкой армянского военно-промышленного комплекса (ВПК) стала оптико-электронная система противодействия 3K01M. Система с помощью зондирующего лазера обнаруживает вражеские оптические и оптико-электронные системы (как днём, так и ночью) на дальности до 2,5 км, после чего имеется возможность использовать более мощный лазерный излучатель с целью «ослепить» прицел противника. На дальности до 1,5 км оптика и вовсе окажется необратимо повреждена. Что будет с глазом снайпера, смотрящего в этот момент в прицел, и говорить не приходится.

Дарья Антонова @ ИА REGNUM Оптико-электронная система противодействия 3K01M

Подобные системы не являются каким-то ноу-хау, однако не так много стран способны разработать и производить их самостоятельно, в этом смысле — это серьёзное достижение. Стоимость комплекса немала для армянского бюджета, но всё же меньше, чем у зарубежных аналогов. Как и «Шгарш», эта система уже поставлена на вооружение. Естественно, она очень важна в условиях бесконечных «снайперских войн» на границе с Азербайджаном.

Обновлённый БПЛА «АРМИ-55М» обладает высокими характеристиками и помехозащищённостью

Дарья Антонова @ ИА REGNUM БПЛА «АРМИ-55М»

Известно, что уже несколько лет Армения сама производит БПЛА, в отличие от соседнего Азербайджана, закупающего их в Израиле. Наиболее удачной моделью, созданной ВПК Армении, специалистами считался БПЛА X-55, который неплохо показал себя во время прошлогодней «Апрельской войны» в Нагорном Карабахе. На «Армии-2017» был продемонстрирован обновлённый вариант этого летательного аппарата, получивший название «АРМИ-55М». Теперь беспилотник использует более продвинутую элементную базу — помехозащищённые GPS‑ и радиоприёмники, продвинутую инерциальную систему (ведёт БПЛА в моменты утраты связи с оператором и GPS до того момента, как летательный аппарат выйдет из зоны помех). При необходимости БПЛА может оснащаться качественным тепловизором французского производства (например, для ночной разведки). Рабочая высота для «АРМИ-55М» составляет примерно 2 км (максимальная — 6 км), откуда его не видно и не слышно. Крейсерская скорость составляет 100−130 км/ч, а максимальное время полёта — до 4 часов. То есть за один полёт БПЛА может покрыть расстояние в 400—500 км. Максимальная дальность связи с оператором составляет 100 км, но полёт может вестись и в автоматическом режиме, по контрольным точкам. То есть при необходимости разведка может вестись и в глубине азербайджанской территории (с заходом в воздушное пространство на 150−200 км). Этот беспилотник уже запущен в серийное производство и серьёзно повысит возможности разведки ВС Армении и АО НКР.

Из других экспонатов стоит отметить целый ряд оснащения для сапёров, в том числе миноискатели. Это очень важно, учитывая тот факт, насколько огромны минные поля в приграничных территориях между Арменией, Карабахом и Азербайджаном. Производятся и сами мины — противотанковые ТМ-62 и ТМ-57.

Дарья Антонова @ ИА REGNUM Тепловизионный прицел для ПТРК «Фагот»

Актуальной является и модернизация советских противотанковых ракетных комплексов «Фагот», на которые армянские разработчики теперь устанавливают тепловизионный прицел, достаточно чувствительный для обнаружения целей на дальности 6 км и их распознавания на дальности 4,2 км. С учётом того, что ПТРК этой модели могут вести огонь на максимальную дальность 2−2,5 км (в зависимости от используемой ракеты), этого более чем достаточно. Эта модернизация позволяет использовать очень дешёвый, но всё ещё эффективный «Фагот» (доказано войной в Сирии и Ираке) в том числе и ночью. Стоит отметить и общий прогресс экспозиции, которая выглядела намного привлекательнее, чем в прошлом году, что немаловажно для рекламы продукции и выхода на зарубежные рынки.

Подробнее:Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) убивают традиционную войну