Как сообщил Совкомфлот, а потом процитировали многие мировые агентства, «17 августа 2017 года танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» успешно завершил свой первый коммерческий рейс, доставив партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути (СМП) из Норвегии в Южную Корею. В ходе этого рейса судно установило новый рекорд преодоления СМП — 6 дней 12 часов 15 минут. При этом «Кристоф де Маржери» стал первым в мире торговым судном, которое смогло совершить переход по СМП без ледокольной проводки на всем протяжении трассы.»

Kremlin.ru Танкер Кристоф де Маржери

Что же это за судно?

Корабль был назван в честь главы французской компании Total Кристофа де Маржери, погибшего в 2014 году в катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково. Танкер открывает линейку из 15 судов, класса «Ямалмакс». Суда, правда строятся не на российских, а на южнокорейских верфях, судостроителем является Daewoo Shipbuilding Marine Engineering. Но действительно, часть оборудования отечественная, в частности газовоз оснащен самым современным навигационным оборудованием петербургской компании Транзас. За один рейс судно способно перевезти 172 600 куб. метров СПГ — этого объема достаточно, чтобы на четыре недели полностью обеспечить газом такую страну, как Швеция. Длина судна достигает 299 метров, высота судна от киля до клотика — 60 метров. Экипаж составляет 29 человек и полностью укомплектован российскими моряками. Штатный офицерский состав газовоза включает 13 человек, каждый из которых обладает значительным опытом арктического судоходства и дополнительно прошел специализированную подготовку.

MEDEF Кристоф де Маржери

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Судно ледового класса

Судно обладает ледовым классом Arc7 — самым высоким среди существующих транспортных судов. Ледовый класс морских судов — параметр, показывающий его способность находиться в море в зависимости от тяжести ледовых условий. В России ледовые классы судов регламентируются Российским морским регистром судоходства, который определяет: «Arc7 (ЛУ7) — самостоятельное плавание в сплоченных 1-летних арктических льдах при их толщине до 1,4 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летнее-осеннюю при эпизодическом преодолении ледяных перемычек набегами. Плавание в канале за ледоколом в 1-летних арктических льдах толщиной до 2,0 м в зимнее-весеннюю и до 3,2 м в летнее-осеннюю навигацию.»

Таким образом, нельзя сказать, что танкер является обычным транспортным судном, это судно определенного ледового класса, которое создавалось под работу на Северном морском пути с учетом существующих в данное время и прогнозируемых в ближайшей перспективе погодно-климатических условий. А условия в последние несколько лет относительно благоприятные, но даже уменьшение ледового покрова на протяжении морского пути не позволяет обычным транспортным судам проходить северным путем без сопровождения ледоколов.

Надо отметить, что переход состоялся в августе — самом теплом месяце в арктических широтах.

Совкомфлот заявляет, что «Кристоф де Маржери» может круглогодично следовать по Севморпути в западном от Сабетты направлении и на протяжении шести месяцев (с июля по декабрь) — в восточном. Еще раз необходимо отметить, что по данному маршруту и в указанные сроки могут двигаться не все транспортные суда, а только имеющие определенный ледовый класс. Конечно, формально, танкер не ледокол, но близок к нему по своим характеристикам.

Помогает преодолевать льды и особенность силовой установки танкера. В традиционных двигательных системах двигатель находится внутри корпуса судна и вращение передается на винт посредством промежуточных валов, иногда через редуктор. Танкер оснащен тремя винто-рулевыми колонками класса «Азипод». Причем он стал первым в мире судном ледового класса, оснащенным такими колонками.

Винто-рулевая колонка «Азипод» состоит из электродвигателя, расположенного в отдельном корпусе — поде. Гребной винт установлен непосредственно на валу электродвигателя, что позволило передавать вращающий момент с двигателя непосредственно на винт, минуя промежуточные валы или редукторы. Отказ от промежуточных элементов позволил исключить потери энергии, возникающие в них при передаче энергии с вала двигателя на винт. Установка закреплена вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и может вращаться вокруг вертикальной оси на 360°, что позволяет получить лучшую маневренность судна как по курсу, так и по скорости по сравнению с обычными движительными установками. Кроме того, такое техническое решение сокращает объём машинного отделения, повышая тем самым грузовместимость, что весьма актуально для транспортных судов. Три двигателя обеспечивают высокую ледопроходимость и маневренность и позволяют использовать принцип движения кормой вперед, что необходимо для преодоления торосов и тяжелых ледовых полей.

Kremlin.ru Танкер Кристоф де Маржери

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Импортозамещение?

В любом случае, хоть мы и говорим о прогрессе в создании судов, необходимых для эксплуатации в северных широтах, и это действительно так, нельзя забывать, что суда строятся в Южной Корее, и новый танкер ходит под флагом Кипра, и портом приписки у него значится Лимасол. Понятно, что для существующих правил судовладения, налогообложения и привлечения средств на постройку легче находиться судам в иностранной юрисдикции, но, может быть, для специализированных судов, призванных работать для нужд Арктики, можно было разработать отдельные процедуры финансирования и налогообложения и попробовать произвести действительное импортозамещение, о котором много говорится в последнее время. В России достаточное количество судоверфей, и возможно, надо было договариваться об условиях, когда технология постройки таких судов постепенно переходила бы в Россию и последние из 15 судов мы могли бы построить самостоятельно. Хочется привести в пример китайцев — покупая технику, которую они не могут производить, они ставят условием последующее производство на своей территории. Недавно, например, у Украины купили технологию строительства самого большого, созданного в Советском Союзе, транспортного самолета АН-225 «Мрия» и уже готовят корпуса для завода и жилье для обслуживающего персонала.

В любом случае этот переход стал заметным событием не только для страны, но и для всего мира, внимание к Северному морскому пути привлечено не только со стороны транспортного сообщества. Факт остается фактом. Общая продолжительность рейса из Хаммерфеста (Норвегия) в Порён (Южная Корея) с использованием СМП, который осуществил танкер «Кристоф де Маржери» составила 19 дней, что примерно на 30% меньше, чем потребовалось бы при переходе по традиционному южному маршруту через Суэцкий канал. Ждем следующих построенных судов и следим за работой первого.