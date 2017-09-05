В августе завершился Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». ИА REGNUM продолжает публиковать работы гостей и кураторов мероприятия. Корреспонденту агентства удалось пообщаться с Павлом Косенко, представителем направления фестиваля «Аналоговая фотография» и основателем творческой лаборатории «СРЕДА».

Павел Косенко Ландари, Украина, октябрь 2016

Личный архив Павла Косенко Павел Косенко

В первую очередь, с несовершенством цифровых технологий. Если бы цифровая фотография могла дать фотографам то, что они ждут, смысла возвращаться к пленке бы не было. Однако, наигравшись в яркую чистую картинку, люди стали потихоньку осознавать, что удовольствие не в мегапикселях, а в эстетике. В том, чего как раз нет у цифровой фотографии (потому что ее создают инженеры и программисты) и что есть в пленке (которую создавали инженеры вместе с художниками и фотографами).

Причем никакая пост-обработка не в состоянии решить этой проблемы, поскольку компьютерные инструменты обработки также создаются техническими (а не эстетическими) специалистами, а у самих пользователей не хватает визуального опыта для преодоления трудностей, которые ставит перед ними цифровая фотография. Поэтому, перепробовав все возможные плагины, пресеты и профили, продвинутые фотографы часто приходят к пленке.

Вторая составляющая — это тенденция общей «развиртуализации» человечества. После 20 лет повальной компьютеризации в жизнь людей начали возвращаться предметы. Уже практически полностью возродилась индустрия виниловых пластинок. Кинотеатры после, казалось бы, полного забвения в нулевых, вновь испытывают период бурного развития во всем мире. Книги как издавались, так и продолжают издаваться, хотя их «хоронят» каждые 2−3 года.

Людям важен живой процесс и работа с физическим материалом. Цифровая фотография слишком виртуальна, работая с ней, фотографы редко видят результаты своего труда в осязаемом виде. Это примерно как лепить из глины с помощью программы 3D-моделирования, а затем распечатать кувшин на 3D-принтере. Или учиться танцевать по скайпу, когда партнера вы обнимаете в первый раз уже на сцене. Съемка на пленку — совсем другой процесс, приводящий к совершенно другому результату.

Конечно, возвращение к пленке — это не массовая тенденция. В основном на пленку снимают продвинутые фотографы с высокими внутренними требованиями к творческому процессу и эстетическому качеству изображения. Таких людей мало. Но тем не менее их становится все больше — настолько, что общемировая тенденция продаж фотопленки в 2015 году изменилась с нисходящей на восходящую, и с тех пор смотрит туда же — вперед и вверх.

Когда я увлекся фотографией, другой и не было. В 2000-х годах, когда появились доступные цифровые камеры, я начал активно снимать на цифру и посвятил этому процессу 10 лет очень активной фотографической жизни. За это время я далеко продвинулся в вопросах эстетики и компьютерной обработки, написал книгу «Живая цифра», изданную многотысячным тиражом и ставшую бестселлером. И… понял, что цифровая фотография не способна (во всяком случае, пока) дать то, что мне нужно. Поэтому вот уже несколько лет я снова снимаю в основном на пленку.

Справедливости ради надо сказать, что на цифру я тоже снимаю, причем довольно активно. Мой единственный цифровой фотоаппарат — это iPhone 6S+. Правда, ни один из существующих программных продуктов (включая Photoshop) меня не устраивает, поэтому пришлось собрать команду и начать разрабатывать собственное приложение — Dehancer. Скоро оно появится в AppStore. В нём мы активно используем эстетические наработки человечества в области пленочной фотографии. Цифровые технологии вряд ли когда-нибудь заменят аналоговые, но, по крайней мере, с нашей помощью цифровую фотографию можно сделать чуть более благородной. В любом случае, не на пленку же пилить луки и снимать еду для Инстаграма. Хотя…

Павел Косенко Опошня, Украина, октябрь 2016

Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь только тем, что люблю. Я никогда не оценивал свою любовь на предмет потенциала её коммерциализации. Наверное, мне повезло, что я пока не прогорел, хотя и такой опыт у меня тоже был. Но я глубоко уверен, что если искренне любить то, что делаешь, деньги рано или поздно придут.

Когда я вновь вернулся к пленке в 2015 году, то понял, что качественных и доступных сервисов по ее проявке/сканированию уже нет. А те лаборатории, что еще остались, обслуживают в основном цифровых фотографов и мечтают избавиться от аналоговых процессов и требовательных «аналоговых» клиентов. Как человек любящий, мириться с таким отношением я не мог, поэтому начал сам сканировать (а вскоре и проявлять) свои пленки. Ко мне присоединились единомышленники, и довольно скоро это переросло в полноценную фотолабораторию полного цикла с собственным даркрумом для ручной оптической печати.

Когда мы начинали, знакомые и друзья крутили пальцем у виска: «Пленка? В 2015 году? Да вы маньяки». И они были правы — мы действительно маньяки. Именно поэтому на сегодняшний день у нас около пятнадцати тысяч постоянных клиентов, ежемесячно мы проявляем, сканируем и печатаем около трех тысяч фотопленок. Причем эти цифры растут каждый месяц вот уже два года подряд. Именно поэтому у нас на сегодня, наверное, самый большой магазин фотопленки с лучшим ассортиментом и ценами в РФ. Только маниакальная любовь к пленке позволила собрать вокруг себя столько увлеченных фотографов, создать качественный фильмлаб-сервис и вообще среду для творческого общения. Мы так и называемся — Творческая лаборатория «СРЕДА».

Павел Косенко Йокогама, Япония, ноябрь 2016

На удивление, совсем не сложно. Каждый раз, когда мы даем объявление о новой вакансии, я не верю своим глазам — мы получаем десятки писем от желающих у нас работать. Рекорд — сорок соискателей на должность лаборанта по проявке фотопленок, именно столько писем мы получили за два дня. Это при том, что уровень зарплат у нас пока невысокий. Оказывается, очень многие люди готовы «рубиться» за идею, самые «отъявленные» из них теперь работают у нас. Мы все очень любим свою работу и практически живем на ней круглосуточно. Большее удовольствия и отдых одновременно сложно придумать.

На самом первом этапе поиск единомышленников был также прост. Когда еще не было ни вакансий, ни фирмы, мне даже не пришлось презентовать идею своему другу. Так как он сам снимает на пленку, взаимопонимание мы достигли на полуслове. И сразу начали действовать — покупать первые сканеры и искать помещение под лабораторию. Одна из первых сотрудниц, которая у нас появилась (теперь это ключевая фигура в фирме), вообще пришла к нам, покинув высокооплачиваемую должность в крупной банковской структуре. Вот до чего доводит людей любовь к фотографии. Мы и сами такие, и в людях ценим это качество.

Павел Косенко Озеро Урмия, Иран, май 2017

Естественным образом. Сначала мы начали сканировать, но быстро поняли, что без проявки много заказов не будет. Поэтому начали искать и закупать специальное оборудование (к тому моменту уже давно не выпускавшееся), осваивать новые производственные задачи. Далее клиенты стали просить не только отсканировать пленки, но и напечатать с них настоящий оптический снимок, без участия компьютера. Тогда мы выкупили у только что закрывшейся фотолаборатории ИТАР-ТАСС оборудование и пригласили на работу Юрия Милосердова, их легендарного печатника с более чем 30-летним стажем. Таким образом у нас появился даркрум с наследием главного фотоагентства страны.

Параллельно мы решали собственные творческие задачи — готовили свои новые проекты к участию на западных конкурсах, фестивалях. Общение на этой почве привело к периодическим встречами, и по факту, к созданию клуба. Где мы обсуждаем не только концептуальные творческие процессы, но и изучаем современное искусство, а также аналоговую фотографию.

Результаты не заставили себя ждать, возникла естественная потребность демонстрировать проекты, которые рождаются в нашем клубе. Для проведения выставок мы приспособили коридорное пространство перед входом в нашу лабораторию. А чтобы делать качественные выставки, потребовалось создать собственную багетную мастерскую музейного уровня. В ближайших планах — галерея и кафе, надеюсь, нам удастся их воплотить.

Несмотря на то, что снимаю я много лет, к проектной фотографии я шел долго. Мой первый осмысленный арт-проект — это книга «ОШИБКА», которую я издал в 2015 году. Это книга о том, что творчество невозможно без эксперимента. Об умении быть открытым к неожиданным результатам и умении видеть в них новые возможности. О том, как сложно позволять себе ошибаться и о том, что с возрастом это делать все труднее. О моем желании оставаться человеком, который все еще не боится совершать ошибки, то есть экспериментировать и создавать новое.

В определенном смысле эта книга была пробой пера, которая позволила мне выработать собственные подходы и вообще пощупать проект на практике. Я возил эту книгу на фестиваль UNSEEN в Амстердаме, а также на фестивали Paris Photo, Le Photobook и Offprint, показывал коллегам, собирал фидбеки и знакомился с тем, что делают другие фотографы. Это был важный для меня этап, благодаря которому я смог двинуться дальше.

Второй мой завершенный проект — книга «Непрояв.», вышедшая в следующем, 2016 году. Она была представлена на выставках «Специальное издание. Фотокнига в России 2016» (Фотомузей Дом Метенкова, Екатеринбург, Россия), «Фотобукфест 2017» (Галерея им. братьев Люмьер, Москва), The Photobook Exhibition 2016 (Benaki Museum, Афины, Греция), вошла в шот-лист конкурса INFOCUS Photobooks Exhibition 2016 (Phoenix Art Museum, Аризона, США).

Книга «Непрояв.» посвящена теме памяти через хрупкость находящегося на пленке фотографического изображения, имеющего латентную стадию, длящуюся иногда десятилетиями, иногда не заканчивающуюся никогда. В основу книги легла фотопленка, снятая мной в 1989 и проявленная лишь спустя 25 лет, в 2014 году. Книга напечатана особым образом — при просмотре под разными углами фотографии в книге принимают то негативный, то позитивный вид.

На самом деле, полностью проект «Непрояв.» не закончен. Я уже более полугода готовлю одноименную выставку, где аналогичный визуальный эффект достигается за счет оригинальной печати с ручным поливом эмульсии на хромированных пластинах, а также оформления фотографий и специального освещения для их просмотра. Выставка должна в Москве состояться осенью 2017 года — пока не знаю где, т.к. для нее сложно подобрать подходящее пространство.

Также сейчас я работаю над несколькими новыми проектами, рассказывать о которых, наверное, рано, поскольку они еще не завершены.