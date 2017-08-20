ИА REGNUM продолжает следить за ценами на товары и услуги в ДНР и публикует очередной еженедельный обзор.

Илья Машков. Тыква. 1914

Хит-продаж на этой неделе в Донецке — арбузы, картофель и яйца. Цены на эти продукты питания продолжали снижаться. Произошло существенное снижение цены на мелкий картофель. Теперь он по цене 10 рублей за килограмм, тогда как неделю назад стоил 16 рублей. Крупный — в пределах 20−22 рублей.

Картофель

Арбузы тоже подешевели на 2 рубля и теперь продаются от 5 до 7 рублей за килограмм. Учитывая в целом не очень низкие цены на товары в ДНР, это почти даром. Что интересно, эти арбузы выращены и собраны на полях республики.

Следующая позиция — яйца. В магазинах на этой неделе они были по 28 рублей за десяток, но мелкие. А вот крупные шли в Донецке по 33 — 35 рублей и дороже.

В основном фрукты и овощи остались в той же цене, что и были. Кабачки и баклажаны — по 26 — 35 рублей и выше. Капуста — по 11 рублей. Небольшие дыни продавались по 30 рублей за килограмм. Это так называемая нижняя граница. В то же время разброс цен на овощи очень большой. Если в супермаркетах яблоки «Слава победителю» шли по 70 рублей, а в небольших овощных павильонах продавцы, не стесняясь, предлагали их по 100 рублей. Помидоры в магазинах и на рынке от 20 рублей и выше. Но за 25 рублей можно купить вполне приличные.

А вот огурцы за неделю подорожали. В магазинах они уже по 53 рубля, тогда как еще недавно были по 48. Кто не успел их законсервировать или посолить, тот опоздал.

Однако большого ажиотажа за овощами в городе не наблюдается. Для заготовок на зиму дончане предпочитают ездить на рынки, где можно поторговаться.

Яйца

«Могла бы закрыть на зиму и больше овощей, — рассказывает пенсионерка, жительница центрального района Мария Ковалева. — Но пенсия не позволяет. Понимаю, что зимой будет все дорого, но многим ли запасешься, если пенсия чуть больше 3000 рублей. Хорошо тем, у кого есть дача или садовый участок».

«В этом году неплохо уродил виноград, сливы, вишни. А вот огурцов почти ни у кого не было, — вступает в разговор дончанка Анастасия Осипенко. — Картошка, как горох, помидоры у многих спеклись от жары. Конечно, дача — это подспорье, но труда нужно вложить немало, да и средств тоже».

В основном донецкие пенсионеры живут ожиданием увеличения пенсионных выплат, которые обещал глава республики.

Предложение превышает спрос

Если пройти по донецким магазинам, то можно заметить обилие мяса и мясных продуктов. Небольшие магазинчики, часто работающие напрямую с производителями, буквально завалены разнообразными мясными товарами, начиная от свиных ножек на холодец и суповых наборов и кончая отборной свининой и говядиной. В среднем цена за килограмм свинины — 275 рублей, шея стоит 299 — 315 рублей, лопатка — 215 — 235 рублей. Встречаются перепела по цене 435 — 450 рублей за килограмм.

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Как видим, цены на мясные продукты за неделю почти не изменились. Их предлагают на вес и в отдельных расфасовках. Первой уходит продукция подешевле. Куры в супермаркетах и ритейлах продавались по 110−119 рублей за килограмм. Говяжья печень на этой неделе была по 139 рублей, куриные крылышки — 104 рубля, куриные окорочка — 125 рублей, филе — по 189 рублей.

Нужно сказать, что с началом войны мясокомбинаты («Колбико», Енакевский и Горловский и другие) начали больше выпускать продуктов из куриного мяса. Особенно у покупателей пользуются спросом сосиски и сардельки филейные с сыром, ветчиной и без них. Средняя цена — 200 рублей с небольшим.

Молоко местного производства на этой неделе в торговых точках города было от 34 — 36 рублей. Выше (97 — 107 рублей за литр) — известные марки «Село зеленое», «Ласковое лето», «Домик в деревне» и другие. Пакет сливочного масла 180−190 граммов — от 69 до 83 рублей и выше. Больше цена — лучше качество. Но учитывая более чем скромные доходы граждан, лучше разбирался маргарин.

Крупы остались примерно в той же цене. Сахар — 44 рубля за килограмм, рис — 51 — 53 рубля и выше. Но есть и элитный басманский рис по 188 рублей за 500 граммовую упаковку. Гречка в среднем на неделе стоила 50 рублей и выше. Горох — 25 — 28 рублей, овсянка — 33 рубля, манка — 25 рублей, пшено — 22 рубля, макароны местного производства — от 25 — 26 рублей.

В целом создается впечатление, что такой вопрос, как выпуск продуктов питания все-таки в республике регулируется и планируется. Учтены социальные запросы на дешевые и качественные товары.

Если в 2014 году в ДНР работали бесплатные столовые, то сегодня их нет, но остались так называемые социальные предприятия общественного питания. Рассчитаны они на одиноких людей, имеющих небольшие доходы. Работали они и в начале войны.

Приведем сегодняшние цены в одной из таких столовых: порция супа — 28 рублей, борщ — 35 рублей, гарнир — от 16 рублей, котлета — 31 рубль, отбивная — 50 рублей, салат из капусты — 15 рублей, бокал пива — 50 рублей.

Посетив донецкие продуктовые магазины и супермаркеты, можно заметить, что украинские товары в них практически отсутствуют за редким исключением. Например, в Первом республиканском супермаркете обнаружилось вино торговой марки «Коблево» и коробки конфет «Житомирские сладости». Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что конфеты поступили в феврале, и на днях истекает их срок годности. Присутствует в торговых точках в небольшом количестве и детское питание (каши) торговой марки «Карапуз» (Херсон) по цене 137 — 157 рублей за 250-граммовую упаковку, но поскольку его срок годности один год, можно сделать аналогичный вывод — каши завезли еще до тотальной экономической блокады. Что касается детского питания, то в Донецке широко представлена торговая марка «Спелненок» (Волгоградская область).

Также и моющее средство «Ферри» украинского производства (450 граммов) по цене 97 рублей, которое залежалось на прилавках, большим спросом не пользуется, тем более что в республике уже налажен выпуск подобного товара.

Моющие средства: цена разная, недостатка нет

Если в первый год войны Донецк испытывал острый дефицит моющих средств и средств гигиены, а цена самого дешевого 50-граммового тюбика зубной пасты, привезенной из Украины, была около 50 гривен (по настоящему курсу — 116 рублей), то сегодня выбор в торговых точках республики отменный. Причем львиную долю его занимают товары, произведенные в ДНР.

Сегодня в республике два предприятия выпускают моющие средства — это совместная производственно-коммерческая фирма «Юкас» (самая известная серия «Экономная хозяйка») и ОО «Евро-Азиатский союз» (Ясиноватая). Дефицит моющих и чистящих средств в 2014—2015 годах в Донецке достигал таких масштабов, что даже гуманитарные миссии пытались его восполнить и некоторые специализировались на доставке в больницы, социально-обездоленным группам граждан именно бытовой химии и средств гигиены. Поэтому нынешнее изобилие на прилавках товаров этой категории — уже признак стабильности и отрегулированных рыночных подходов.

Так, на прилавках большой выбор отбеливателей (от 20 рублей до 36 рублей за литровую емкость), жидкое мыло с различными наполнителями (32 рубля за 350-граммовую емкость), «Доместос» (50 рублей), есть средства для мытья окон и пола, для чистки кухонных плит, «Анти-жир», «Кросс» и многое другое, что необходимо современной хозяйке. Все это товары ООО СПКФ «Юкас».

С лета прошлого года на прилавки стали поступать стиральные порошки «Оригинал», «Оригинал плюс» и «Оригинал детский». Все они произведены на ОО «Евро-Азиатский союз». Цена в магазинах города от 50 рублей и выше в зависимости от упаковки. Порошки бесфосфатные и хорошего качества, расходятся в первую очередь.

На втором месте по популярности моющие средства торговой фирмы «Золушка» (Москва). 500-граммовая бутылка моющего средства — от 24 рублей. Собственно, эта марка знакома дончанам еще со времен СССР.

Шампуни и бальзамы на прилавках представлены в основном российского и белорусского производства. Больше других дончане предпочитают натуральные — серию «Агафья» (Москва, 52−59 рублей за 500 граммовую упаковку) и «Зеленая аптека» (78 рублей за 350-граммовую упаковку, Санкт-Петербург). Но в магазинах можно встретить и более дорогие шампуни из Румынии, Франции, Англии. Выбор большой.

Хозяйственное мыло — от 16 рублей. Но есть и за 32 — 36 рублей более высокого качества, наполненное натуральными компонентами.

В целом дефицита товаров на рынке ДНР не наблюдается. Напротив, за время экономической блокады жители получили возможность попробовать и оценить большое количество товаров из разных городов России, Белоруссии, Казахстана и других стран бывшего СССР.

Арбузы

Проблема жителей по-прежнему заключается в нехватке денежных средств, которую решить в условиях непрекращающихся военных действий пока затруднительно.