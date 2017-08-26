Деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2017» подошла к концу, а на выходных мероприятие посетят все желающие. Это значит, что уже можно подводить итоги прошедшего форума, который многие оценивают очень противоречиво. Удалась ли в этом году «Армия» и способна ли она конкурировать с традиционными отраслевыми выставками, такими как Международный авиационно-космический салон (МАКС), Международный военно-морской салон (МВМС) и т.п.

Дарья Антонова ИА REGNUM Статический показ ВВСТ на форуме «Армия-2017»

Дарья Антонова ИА REGNUM КВЦ «Патриот»

Министерство обороны подписывает контракты на «Армии-2017» для привлечения внимания

Для форумов «Армия» (проходят ежегодно с 2015 года) уже стало обычной практикой подписание достаточно крупных контрактов на поставки военной техники российской армии. Естественно, никакой речи о том, что эти соглашения имеют реальную привязку к мероприятию, нет — они согласовываются задолго до него. Просто этот приём позволяет привлечь внимание общественности и сделать форум главным событием месяца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Статический показ ВВСТ на форуме «Армия-2017»

В этом году Министерство обороны России подписало контрактов на 170 млрд рублей, что на 40 млрд больше, чем на «Армии-2016». Российская армия получит более 600 единиц новой военной техники, еще 200 пройдут модернизацию. 20 млрд уйдут на поставку двух бригадных комплектов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и партии крылатых ракет к ним, 4 млрд — на первую партию обновленных боевых машин пехоты БМП-3 с новым боевым модулем «Эпоха» (30-мм автоматическая пушка, противотанковые управляемые ракеты «Корнет» и пулемет ПКТ). Еще 24 млрд пойдут на поставку новых танков Т-90М (предположительно, один батальонный комплект) и боевых машин поддержки танков БМПТ «Терминатор» (ранее сообщалось о подготовке контракта минимум на 10 таких машин). 800 млн рублей получит концерн «Калашников» за поставку 6 скоростных транспортно-десантных катеров БК-16 и 9 скоростных штурмовых лодок БК-10. По остальным контрактам информация не раскрывалась, известно лишь о работах над неким боевым комплексом «Задира-16», использующем в своей работе некие «новые физические принципы» (термин не совсем корректный — речь идет о факторах, которые раньше не использовали при создании оружия — лазерах, электромагнитного излучения определённых частот и т.п.).

Помимо этого, заместитель министра обороны России Юрий Борисов подтвердил наличие контракта на поставку 100 танков нового поколения Т-14 «Армата» до 2020 года. Конечно, все эти новости важны для развития российской армии, но прямого отношения к выставке не имеют.

«Игры разума» в сфере развития Военного-морского флота России продолжаются

Различные спекуляции относительно путей развития ВМФ России на самых разных уровнях в последнее время не редкость. Площадка «Армии-2017» также не стала исключением. Начнем с реалистичных планов — в Государственную программу вооружений на период с 2018 до 2025 года (ГПВ-2025) включат две неатомные подлодки проекта 677 «Лада» и два фрегата проекта 11 356. Оба проекта являются проблемными, но реализуемыми. Первая подлодка проекта «Лада» была спущена на воду ещё в 2004 году, а в 2010 году поступила в опытную эксплуатацию, но до сих пор не поступила на баланс ВМФ и не является боеготовой. Еще две подлодки строятся. Довести, наконец, этот проект до конца вполне по силам российским кораблестроителям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Статический показ ВВСТ на форуме «Армия-2017»

Что касается фрегатов проекта 11 356, то по их строительству ударил разрыв военно-технического сотрудничества с Украиной, поставлявшей силовые установки для этих кораблей. В итоге два корабля так и стоят на стапелях без двигателей, так как аналогичные агрегаты российскими компаниями пока не разработаны (хотя работы и ведутся). В итоге решено продать эти два корабля Индии (Украина в таком случае продаст силовые установки Дели, а не Москве), а далее уже строить новую серию кораблей для России с новыми отечественными двигателями.

Однако далее пошла уже сомнительная информация — в очередной раз разговор зашёл о строительстве авианосца. Согласно заявлению Юрия Борисова, в ГПВ-2025 может быть включён и авианосец, который могут заложить в 2025 году. Причем речь идет, судя по всему, об «авианесущем крейсере», то есть де-факто лёгком авианосце, относящемся к тому же классу, что единственный в российском флоте «Адмирал Кузнецов». Небезызвестный Крыловский государственный научный центр также сразу сообщил о том, что начинает эскизное проектирование легкого авианосца, быстро забыв про свой тяжелый авианосец проекта 23 000 «Шторм». Это и неудивительно с учётом того, что эта компания использует модную «авианосную» тематику для саморекламы, по факту не имея школы и традиций создания таких кораблей. В любом случае достаточно посмотреть на указанные выше серьезные проблемы с достаточно скромными проектами, чтобы понять тот факт, что российской кораблестроительной отрасли пока рано мечтать об авианосцах, да и ограниченные финансовые ресурсы не следует расходовать на далеко не самый приоритетный для российской географии и доктрины проект.

Подробнее:Новая военно-морская стратегия России невыполнима и вредна?

Новые проекты — от культурных «тачанок» до обновленного ЗРПК «Панцирь-СМ»

На «Армии-2017» был продемонстрирован ряд новинок. Самой интересной из них стал зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗПРК) «Панцирь-СМ». Сам комплекс продемонстрирован не был, но были показаны его фотографии. Обновленный с учетом опыта сирийской военной операции «Панцирь» установлен на новое шасси «Торнадо», разработки АО «Ремдизель» и получил новые малогабаритные зенитные ракеты, которые устанавливаются в количестве 4 единиц в каждый пусковой контейнер. Эти зенитные ракеты предназначены для борьбы с небольшими и недорогими целями — беспилотниками, авиабомбами, ракетами небольшой дальности (например, от реактивной системы залпового огня «Град») и т.п. Других подробностей о «Панцирь-СМ» пока нет.

Главным новшеством динамического показа стала перспективная колесная БМП на базе платформы «Бумеранг» с обитаемым боевым модулем «Бережок» (ранее на Парадах Победы публике демонстрировалась БМП с необитаемым модулем «Бумеранг-БМ»).

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП на базе платформы «Бумеранг»

На статической же экспозиции был показан целый ряд новых образцов и прототипов. К примеру, достаточно интересен бронетранспортер БТ-3Ф, который разрабатывается на замену старой доброй «мотолыге» МТ-ЛБ, эксплуатирующейся с 1964 года и успевшей сильно устареть. Новая машина будет заметно лучше защищена, нежели предшественница.

Военно-промышленная компания продемонстрировала новый вариант модернизации советского бронетранспортера БТР-80 — БТР-87. По сравнению с БТР-82А заметно улучшена защищенность и огневая мощь (помимо 30-мм пушки установлены противотанковые управляемые ракеты). Немаловажен и тот факт, что на все выпущенные ранее БТР-82А с 2019 года начнут устанавливать тепловизионные прицелы. Также компания показала специальные машины на базе бронеавтомобиля «Тигр» — например, медицинскую модификацию. Был продемонстрирован и «Тигр-М» с 30-мм автоматической пушкой — очень мощным вооружением для машины этого класса. Новые бронеавтомобили (К-4386 «Тайфун-ВДВ» и К-53 949) продемонстрировал и АО «Ремдизель».

Ну, и самый «забавный» проект «Армии-2017» — это, вероятно, автомобиль «САМУМ» (Сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка модернизированная), представляющий собой пикап с установленной на него 23-мм зенитной установкой ЗУ-23−2. Самодельные варианты техники такого плана пользуются большим успехом среди боевиков различных террористических группировок в Сирии и Ираке. Правда, определить место такой техники в рядах регулярной армии достаточно сложно.

Дарья Антонова ИА REGNUM 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2 на автомобиле «САМУМ»

«Армия» постепенно уничтожит традиционные выставки?

Агрессивный пиар форума «Армия», всячески лоббируемого Министерством обороны России, начинает негативно сказываться на традиционных и успевших стать уважаемыми во всем мире оборонных выставках. Тот же Russia Arms Expo, проходивший раньше в Нижнем Тагиле, фактически был ликвидирован в этом году и включен в состав «Армии-2017», что можно считать серьезным ударом по позициям «Уралвагонзавода». Авиационный МАКС может со временем постичь похожая судьба, учитывая разговоры о переносе следующего авиасалона из Жуковского в Кубинку. Военно-морской же МВМС пока спасает тот факт, что в Подмосковье нет моря. Каждая их этих выставок по отдельности позволяет сконцентрировать на них профессионалов из конкретных отраслей, сфокусироваться на тонких деталях. Укрупнение же и объединение очевидно размывает эти детали и делает мероприятие менее интересным для специалистов. Не помогает серьёзному восприятию и не лучший уровень организации «Армии» (графики мероприятий постоянно меняются, причем переносится они могут даже не на часы, а на дни; сложности при передвижении из одного кластера в другой и т.п.). Мешает мероприятию и слишком частый ежегодный формат.

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