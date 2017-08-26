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Визит государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина не мог не вызвать интереса католического мира. Наше внимание привлек комментарий британского католического портала Catholic Herald, который наиболее откровенно изложил причины, по которым посещение монсеньором России, его встречи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом (Алфеевым) вызвали смущение у определенной части наших христианских братьев. Уважаемое издание отметило, что Ватикан все чаще и чаще обращает свое внимание на Восток, но «примирение с врагами всегда имеет риск отчуждения своих друзей». Чувство, которое понять можно, но принять трудно. Потому что именно о нем говорил Господь Христос в одной из своих притч.

«Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 20:1−16).

Россию воспринимают как работника одиннадцатого часа, который вдруг оказался очень интересным Ватикану, в связи с чем последнего подозревают — а не собирается ли Святой престол предпочесть русских добрым католикам? Но это не так. Начнем с того, что визит кардинала Паролина был государственным. Ватикан — это все-таки государство, и его чиновники являются государственными служащими, даже присутствуя на переговорах без пиджаков и галстуков. Монсеньора пригласило в Россию российское Министерство иностранных дел при активном участии посла Российской Федерации в Ватикане Александра Авдеева. В интервью итальянской газете La Stampa Авдеев достаточно откровенно объяснил свою мотивацию: «Мы верим, что визит государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина приведет к дальнейшему счастливому развитию двусторонних отношений между Ватиканом и Россией. Для этого у нас есть очень важные предпосылки: высокий уровень взаимного доверия и общность по многим вопросам». Важным здесь является то, что посол акцентирует внимание на развитии институциональных отношений. Ведь до сих пор контакты Москвы и Ватикана носили глубоко личностный характер. С польским папой Иоанном-Павлом II не получалось, а вот аргентинский папа сумел подобрать ключики к русской душе.

Да, и это тоже хорошо, но российско-ватиканские отношения нуждаются в более серьезной проработке. Святой престол — Московская патриархия — Кремль могут стать крепким треугольником, руководствуясь константой христианских ценностей вне зависимости от конъюнктурных геополитических изменений, свойственных переменным мира сего. Государственный визит кардинала Паролина показывает, что процесс идет в этом направлении. Одна деталь — соглашение об отмене визовых ограничений для дипломатов двух стран — показывает, что Ватикан не руководствуется логикой новой холодной войны, которую пытаются развязать иные злюки на Западе, Ватикан не берет во внимание концепцию санкций и наложения ограничений. И это было замечено в Москве. Дело не только в том, что цементируется мост дипломатических сношений между Святым престолом и Россией, усиливается статус и роль российского посольства и апостольской нунциатуры (в чем есть и заслуга посла Авдеева, и нунция Челестино Мильоре). Но и в том, что Русская православная церковь нашла понимающего собеседника в лице Римско-католической церкви. Так что не случайно редакционный комментарий главной ватиканской газеты L'Osservatore Romano о встрече кардинала Паролина и патриарха Кирилла получил заголовок «Новый этап».

Не будем сейчас напоминать о всех словах, сказанных в Москве и Сочи, об этом писалось много. Скажем о другом. По возвращении домой государственный секретарь дал развернутое интервью Radio Vaticana. В нем он подчеркнул, что «папа Франциск рад этому визиту в Россию, новому климату с Москвой». Кардинал заметил, что его встречи с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым, патриархом Кириллом и митрополитом Иларионом были охарактеризованы «атмосферой сердечности, слушания, уважения», и добавил: «Думаю, я должен обратить особое внимание на слово «конструктивное взаимодействие». Выстраивание институциональных отношений было связано в том числе с посещением Паролином общины российских католиков и обращением внимания на их проблемы, ведь до сих пор некоторые общины не получили обратно конфискованные коммунистическим режимом культовые сооружения. Помимо того, монсеньор указал на важность диалога святых, который был подтвержден паломничеством к мощам святителя Николая Чудотворца, выставлявшимся в Москве и Санкт-Петербурге. «Я заметил во время разговора со своими православными собеседниками, как они были тронуты этим опытом посещения мощей святителя Николая, — сказал госсекретарь. — Было подчеркнуто, что многие русские, принадлежащие к православной традиции, но которые не посещают храмы, не являются практикующими православными, пришли поклониться мощам».

В контексте контактов по государственной линии, говоря о встрече с президентом Путиным, кардинал Паролин отметил, что на ней были затронуты некоторые особые темы: ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, и в этом смысле — тема христианского присутствия. По словам монсеньора, позиции России и Святого престола по вопросу защиты христиан совпадают. На встрече с главой Российского государства кардинал отметил важную роль России в международном сообществе, наряду с большой ответственностью за созидание мира: именно высшие интересы мира должны быть превыше всех остальных интересов, подчеркнул Паролин. Но было и еще одно измерение, о котором стоит сказать. Сразу после беседы с патриархом Кириллом монсеньор посетил московский дом сестер Матери Терезы, в котором живут бомжи. Это говорит о том, что глава правительства Ватикана остается еще и священником, что говорит о христианской составляющей его служения.