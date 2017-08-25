В Министерство образования и науки и Российскую академию наук обратились с предложением создать алфавит русского языка на основе латиницы и внедрить его изучение в образовательных учреждениях.

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Это позволит России и ее жителям легче интегрироваться в международные процессы и привлечет внимание к русской культуре за рубежом, считает инициатор обращения — депутат Законодательного собрания Ленинградской области, единоросс Владимир Петров.

…Сталина нет на такого законодателя, посетовал один из опрошенных корреспондентом ИА REGNUM экспертов.

По словам областного парламентария, миллионы наших соотечественников используют всевозможные гаджеты для общения в интернете, в том числе на международных коммуникационных площадках. Но не каждая такая площадка поддерживает русскую языковую кодировку, и не каждый гаджет может иметь русскую раскладку на кириллице.

«Если бы в нашей стране существовала утверждённая единая русская латиница, то многие вопросы, связанные с интеграцией в международные технические и технологические процессы, отпали бы сами собой. Помимо этого, как в случае и с реформой турецкого языка в начале XX века, русская латиница смогла бы привлечь внимание и интерес к изучению нашей культуры и языка на Западе, среди жителей стран, чей язык основан на латинском алфавите», — уверен Петров.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат отрицал вероятность ползучей подмены кириллицы латиницей. Он подчеркнул, что «латинский русский» будет лишь альтернативой, прежде всего, для виртуального пространства.

«Открылся новый мир в интернете, различных девайсах, цифровом пространстве. Но, кроме как латинского алфавита, другого там не существует. Вспомните историю с Ататюрком в начале 20-го века, когда он насильно перевёл на латинский алфавит Турцию и достаточно продвинул её вперед, в том числе и в технологическом плане. Назарбаев пытается то же самое сейчас делать», — приводит примеры Владимир Петров.

(сс) Amway Kokshetau Казахские буквы до перехода на латиницу

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Депутат также напомнил, что около 25 лет назад Финляндия, Швеция и Норвегия заключили соглашение о выпуске в эфир американских фильмов на языке оригинала, но с субтитрами той страны, в которой идет вещание. «В результате, практически каждый второй скандинав более-менее сносно говорит на английском», — отметил Петров, видя прямую связь между этими фактами.

Однако люди, профессионально работающие с русским языком, жёстко раскритиковали депутатскую идею.

По мнению петербургского писателя-мариниста Александра Покровского, латиницы достаточно для написания русских топонимов, например, названий станций метрополитена. Чтобы иностранные туристы могли прочитать. Но для самих жителей России «латинский русский» принесёт только вред. Звучание букв будет иным, написание иным алфавитом совершенно меняет звучание привычных русских слов, подчеркнул Покровский.

«Никто не умеет говорить на этом языке, давайте делать ещё один, чтобы окончательно всех запутать. Видимо, депутату Заксобрания делать нечего. <…> От хорошего не ищут хорошего. Если есть хорошее, то его развивают, а особенно язык. Любой язык всегда сам по себе развивался, никто его не подталкивал. А если и подталкивал, то такой гений, как Александр Сергеевич Пушкин, который, видимо, не успел вовремя подстроиться под членов Заксобрания Ленобласти. Александру Сергеевичу, который спокойно владел французским, это в голову тогда не пришло. Хочется спросить, чем руководствуется депутат?», — негодует писатель.

Он напомнил и о других великих русских литераторах, которые берегли язык и алфавит своего народа, а также о «большом ученом в области языкознанья».

«Достоевский в своё время не поменял язык, Есенин не поменял, Толстой Лев Николаевич тоже. Один раз (Дмитрий) Лихачёв встал на защиту буквы ять, и это ему обошлось лагерями. Что можно придумать для депутата Заксобрания, если Лихачёва за одну букву посадили? Если бы был Иосиф Виссарионович, он бы тут же нашел применение этому законодателю», — посмеялся Покровский.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук Борис Аверин напомнил, что подобный опыт замены кириллицы на латиницу уже был. Его применил к собственным текстам писатель Владимир Набоков, в частности, в романе «Ада».

katik_shevik Рунглиш

"Этот роман есть на четырёх языках, среди них русский на латыни. Это не вызвало никакого интереса, а даже наоборот, какую-то неприязнь. Его критиковали. Сама по себе эта идея непродуктивна. Она может показаться интересной с теоретической точки зрения, но представить себе, что мы пишем русские слова латиницей… странно. Думаю, что эта идея не имеет продолжения, она неперспективна. Среди филологов, лингвистов, литературоведов эта тема вообще не обсуждается, это не тот уровень», — отметил Борис Аверин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его мнению, языков и способов их передачи в письме должно быть много, поскольку язык — явление само по себе уникальное. Вполне естественно, что в своё время не прижилась идея внедрения языка эсперанто, разработанного для облегчения коммуникации между людьми разных стран и культур.

«Почему так много алфавитов? Так должно быть! Должно быть разнотравье, а не монокультура. Сколько было проблем с единым языком эсперанто! Сколько было денег затрачено! Но никто не хочет иметь единый язык. У кириллицы своя азбука, своё произношение. Мы не понимаем друг друга, но в этом есть большая важность. Когда я начал читать на английском в оригинале, увидел мир иначе, совсем не так, как если бы прочитал в переводе», — отметил филолог.

Профессор СПбГУ подчеркнул, что даже его студенты выражают крайнюю степень обеспокоенности происходящим ныне с русским языком. Особенно тем, как его уничтожает общение в интернете, через гаджеты.

«Раньше садился писать и писал письмо: сначала черновик, потом чистовик, потом отправлял. Потом возникало 20 томов собраний сочинений, из которых 15 — письма. Сейчас этого нет. Письма не пишут, а пишут в интернете короткими фразами. В интернете упрощенный национальный язык — бесконечно краткий, простой. Это не новая культура, это падение культуры», — констатировал Борис Аверин.

Добавим, что в братской Сербии, официальным алфавитом которой также является кириллица, недавно решили ввести крупные штрафы для юридических и физических лиц за неиспользование кириллицы и попытки заменить ее латиницей в СМИ, названиях организаций и при других письменных коммуникациях.

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«Необходимо препятствовать дальнейшему притеснению нашей основной системы письменности. Ведь забота о родном языке и письме — одна из основных задач государства и общества», — пояснял необходимость такой меры академик Белградского университета Велько Брборич.

В России, хочется верить, всё же не придется прибегать к таким крайним мерам для защиты кириллического алфавита.