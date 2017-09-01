Непреднамеренные последствия антитеррористической политики США на самом деле стали значительным вкладом в плане содействия глобальному терроризму, пишет Анджело М. Кодвилла в статье для The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению автора, руководство США уверено в том, что ответственность за террористическую деятельность лежит на частных лицах, группах боевиков или радикальных движениях. Реальность заключается в том, что ряд иностранных государств играет решающую роль в поддержке экстремистов, а правительство США оказывает им существенную поддержку для достижения своих политических целей.

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С 1950-х годов антитеррористическая политика США заключалась в том, что Вашингтон платил спонсорам террористов за то, чтобы они отказались от поддержки радикалов. Такая политика имела порочный эффект, считает Кодвилла. Теперь спонсоры террористов разыгрывают для США антитеррористическое шоу, одновременно продолжая поддерживать радикалов.

В том, что реальность такова, можно убедиться на примере Палестины и Катара. В школах Палестины продолжают говорить, согласно сообщениям, об обязанностях палестинцев убивать граждан Израиля, а катарская телекомпания «Аль-Джазира», чья аудитория достигает нескольких десятков миллионов мусульман, продолжает ежедневно подстрекать к насилию в отношении немусульман.

С 1994 года правительство США направило в Палестину примерно $5,6 млрд в рамках «обеспечения гуманитарных потребностей, предотвращения или уменьшения террористических акций в отношении Израиля; содействия стабильности и процветанию на Западном берегу Иордана, для улучшения перспектив израильско-палестинского дипломатического сотрудничества».

Щедрая финансовая поддержка со стороны США не помешала руководству Палестины публиковать инструкции о том, как правильно наносить ножевые удары гражданам Израиля, или внедрять учебники со стихами, призывающими к физической расправе над противниками Палестины. Когда это нужно, Палестина приносит свои извинения, однако у неё нет оснований полагать, что США откажутся от своей поддержки, поскольку альтернатива была бы ещё хуже. Тем не менее, целое поколение молодых людей ежедневно сталкивается с антисемитской пропагандой.

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Однако пропагандистские возможности Палестины блекнут на фоне «Аль-Джазиры» — одной из крупнейших пропагандистских машин арабского мира. Аудитория «Аль-Джазиры» насчитывает 40 млн зрителей, включая мусульманские общины в США. Телеканал описывает мусульманские похороны «мучеников», погибших в сражениях с немусульманами, восхваляет военные подвиги ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Телеканал «Аль-Джазира» принадлежит правительству Катара. Администрация США поддерживает Катар, потому что на его территории расположена авиабаза Эль-Удейд, на которой размещены 11 тыс. военнослужащих США. Это самый крупный контингент американских войск на Ближнем Востоке. Правительство Катара также вкладывает огромные денежные средства в бизнес и политику США.

Руководство Катара использует поддержку США, чтобы изменить статус-кво на Ближнем Востоке за счёт поддержки радикальных групп. Помимо выстраивания тесных отношений с Турцией и Ираном, Доха оказывает сильную поддержку «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которой сражаются в Сирии. Телеканал «Аль-Джазира» выдаёт «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за «умеренную оппозицию».

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Как считает автор, вывод заключается в том, что спонсоры террористов берут американские деньги, но не отказываются от поддержки радикалов. Получается, что финансовая и политическая поддержка США имеет большое значение для Палестины и Катара в рамках финансирования террористической деятельности.

Во время оглашения новой стратегии США в отношении Афганистана президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к Пакистану: «Невозможно выстраивать партнёрство со страной, где укрывают боевиков и террористов, которые готовы совершать атаки на должностные лица США». Остаётся только надеется, что Трамп прислушается к собственным словам, заключает автор.