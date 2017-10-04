В Петербурге стоит выйти на главный проспект… и тут же суетливые раздатчики листовок предлагают зайти в дома терпимости, то стриптиз, то купидончики на стенах с недоотбитыими причинными местами, ладно хоть пожилые монашки периодически просят пожертвования на реставрацию очередного храма, а законодатели целыми рабочими днями так и думают, как бы улучшить нравы законами, короче говоря, все заняты делом… Все ищут счастья в личной жизни.

Цитата из к/ф «Жених на двоих». реж Рем Кериси. 2017. Франция Встреча в баре

Хорошая знакомая пришла в гости и призналась в недавнем ménage à trois. Пришлось пригласить в кино на эту французскую комедию. И потом угостить круасаном с кофе. Стараясь не впадать в морализаторство. Жизнь-то кипит. Пар свистит. Одни ратуют за свободную любовь (разной степени свободности и ценовой категории), другие за семейные ценности и скрепы. А самые ярые настаивают на воздержании и оскоплении… И давненько уже в истории человечества — всё вращается вокруг плотской любви и смерти. И семьи. И частной собственности. Рождение. Взросление. Свадьба. Рождение. Похороны. Вот и весь сюжет… Но французы так не могут. Нужно изящно, весело, с прелестными гримасами и весёлыми каламбурами.

Цитата из к/ф «Жених на двоих». реж Рем Кериси. 2017. Франция Третий лишний

Voila!

Как ни странно, есть ещё фильмы, где «настоящая любовь» (одного мужчины и одной женщины) побеждает всё. Собственно, романтическая комедия (как это ни странно) для этого и придумана. Как доказательство того, что «любовь всё побеждает». Причём с шутками по ходу дела. Версия счастливых сказок для постаревших девочек. Очередная из таких комедий — выходит в прокат. Это кино почти целомудренное, лишённое откровенных сцен секса, и даже, как шоколад с горчинкой — несёт несколько горчащих и грустных ноток в сюжете.

Стоит заметить, что французы в большинстве всё-таки обладают чувством юмора и художественным вкусом. Великая традиция комедиантов. Нация прекрасных мимов и клоунов, великолепных комедийных актёров. Занятно и то, что фильм снят женщиной. То есть это своего рода критический взгляд на мужчин. Будет тут и вежливое высмеивание гомосексуалистов с собаками, и мужских представлений о «пикапе» и якобы ясности женской психологии, да и мужчин вообще «как класса». С их жаждой меряться машинами… И даже до какой-то степени в фильме есть ироническое осмысление «французскости как таковой» с антикварными винами и гламурными манерами. То есть это, пусть не сатира, но вполне критический взгляд…

Сам фильм полон динамики в сюжете (вполне анекдотичном и рассказывающим о последствиях случайной связи, которая переросла в «настоящую любовь»), прекрасного монтажа, красочных съёмок: будут вам и дворцы, и винные погреба, и полёты на парапланах над морем и чарующими живописными горами… Но есть и попытки разобраться в характерах. И вообще в современной жизни. В «женской дружбе», например… Как показывает статистика, именно о том, существует ли она, больше всего спорят завсегдатаи женских форумов.

Цитата из к/ф «Жених на двоих». реж Рем Кериси. 2017. Франция Церемония

Но, как я заметил, это та несчастная комедия, в которой есть «второе дно», пусть не слишком глубокое, но всё-таки это не только швыряние тортами и палочные удары, или внезапные конфузы всех мастей… Хотя и этого тут полно. Но есть и чуть большее: рассказ об одиночестве современной жизни, если угодно, о «кризисе семьи», об одиночестве спивающейся матери, которая пропивает данные ей на психоаналитика деньги и дебоширит в полиции, да и о самой индустрии «организации свадеб», где работает героиня… Об индустрии счастья.

О феминизме и нерешительных мужчинах. «Сильная женщина» на европейский лад — вообще вполне себе актуальная тема. Не говоря уже о метросексуальных европейских красавцах… Короче говоря, что не век, то новые размышления о том, как принято общаться полам в этот раз. Что принято носить? Как флиртовать? Как рожать детей? Как «делать любовь и праздники»? И в этом смысле, пожалуй, мы живём в совсем уж коммерциализированном обществе с брачными агентствами и платными тамадами. И, может быть, где-то в глубине этой картины есть тоска по утраченной романтике и подлинности чувств во времена всеобщего благоденствия. Но в нынешние дни романтика и заключается в том, чтобы сходить в кино про любовь. И прослезиться с бумажным платочком.

Цитата из к/ф «Жених на двоих». реж Рем Кериси. 2017. Франция Костюмированная вечеринка

…На предпремьерном показе дарили всем душные белые розы, а сам он проходил в кинозале гостиницы «Англетер», которая известна чуть более трагическими событиями в русской культуре, чем показ французских комедий, но, может быть, это и хорошо. Должно же быть что-то лёгкое. Летние платья. Воздушные безе. Улыбки с прекрасными зубами. Дешёвый оптимизм мещанства. В зале и бухгалтерши бальзаковского возраста, и прогрессивное студенчество.

Почему же мы так стыдимся хорошо сделанной пошлости?

Вот те же ангелки на домах?! Разве это не прекрасно? А оформления кафе и витрин. Разве это не красиво? Разве не мило? Это комедия, конечно, не «Опасные связи», это ближе к фривольным романам и гравюрам галантного века. Но и никакого садизма и гильотин тут тоже нет… Вполне человеческое кино для семейного просмотра со взрослыми детьми. Если вдруг вы устали от работы в офисе и вам захотелось приторно милого и уморительно смешного, немного кокетливого и чуть-чуть прекрасного, то вам сюда. Две женщины, один мужчина, но никакого группового секса. Только ваниль и кофе.