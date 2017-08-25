Президенту США Дональду Трампу удалось одержать, по крайней мере, временную победу за время обострения кризиса на Корейском полуострове, когда лидер КНДР Ким Чен Ын отменил запланированный ракетный удар по прилегающим районах тихоокеанского острова Гуам. Трамп заявил, что северокорейский лидер принял «очень разумное» решение, поскольку альтернативное развитие событий могло бы привести к катастрофе, пишут Сьюзан Хеннеси и Бенджамин Виттес в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По мнению авторов, для многих граждан США некоторая разрядка обстановки на Корейском полуострове стала менее значимой, чем риторика Трампа и его явные угрозы о нанесении ядерного удара по КНДР, если руководство Северной Кореи не откажется от угроз в адрес США. После слов Трампа эксперты, обеспокоенные наличием у КНДР ядерного оружия, выразили озабоченность тем, что Трамп имеет доступ к ядерному арсеналу США.

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«Если в приступе уязвленного самолюбия он решит что-то сделать с Ким Чен Ыном, мало что сможет его остановить», — заявил бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер.

«Вся система предусмотрена для быстрого реагирования в случае необходимости. Таким образом, практически невозможно осуществить контроль за реализацией решения о нанесении ядерного удара», — добавил Клеппер.

С точки зрения авторов статьи, как может человек, который не может ответственно подойти к Twitter, обладать доступом к арсеналу, который может уничтожить весь мир? Как человек, который не может выстроить логически завершённое утверждение о чем-либо, сможет проводить политику ядерного сдерживания в отношении нестабильной Северной Кореи? Как человек, такой же вспыльчивый и мстительный, как Трамп, может иметь доступ к пресловутой ядерной кнопке?

Неудивительно, что после риторики Трампа в отношении Северной Кореи возникли дискуссии о необходимости ограничения доступа президента к ядерному арсеналу. Здесь возникают два вопроса: можно ли действительно ограничить доступ президента США к ядерному оружию и насколько это хорошая идея?

Трамп не виноват в том, что Северная Корея продолжает развивать ядерную и ракетную программы. Предыдущие президенты США также пытались добиться денуклеаризации Северной Кореи, но им этого не удалось. Утверждение о том, что в отношении Северной Кореи у США нет эффективной стратегии действий, уже превратилось в клише, однако реальная ситуация такова.

Одним из аспектов текущего северокорейского кризиса является то, что разрешением данного кризиса занимается именно Трамп, поэтому вместо сдержанного и хладнокровного подхода мы получили риторику, которая только усугубляет положение, пишет FP. Угрозы президента США о том, что КНДР может столкнуться с «огнём и яростью, которую ещё не видел мир», вызвали дискуссии о профессиональной пригодности Трампа.

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Известно, что 37-й президент США Ричард Никсон проводил особую стратегию в отношении Советского союза, которая получила название «теория сумасшедшего». Это идея о том, что Никсон может быть настолько непредсказуемым, что никогда нельзя исключать возможность ядерного удара. Ранее считалось, что опасность взаимного уничтожения во времена холодной войны заставит лидеров обеих сверхдержав избегать угрозы горячей войны, которая могла бы уничтожить оба государства. «Теория сумасшедшего» заставила мир посмотреть на данную проблему под другим углом зрения и осознать возможность того, что контроль над ядерным оружием может оказаться в руках невменяемого человека. Никсон пользовался своей стратегией, чтобы получить уступки со стороны Советского Союза.

Что касается Трампа, то он сам объявил о своём желании, чтобы США стали менее предсказуемыми. Беда заключается в том, что Трампу удалось уверить в своей непредсказуемости не только Северную Корею, но и огромное число своих соотечественников. Возможно, все заявления президента были только игрой. Но если опасения ряда экспертов относительно пригодности Трампа всё же являются обоснованными, как можно оградить его импульсивность от ядерного арсенала и при этом сохранить полномочия президента по защите страны? Скорее всего, на данный вопрос не удастся найти полноценный ответ.

В случае, если какая-либо из стран запустит ядерную ракету в направлении США, то у президента будет всего несколько минут на ответный удар. При таком развитии событий ограничение полномочий президента противоречило бы Конституции. В условиях, когда нет времени для того, чтобы получить одобрение Конгресса, никто не может оспаривать власть президента и его действия, направленные на защиту страны. Но можно рассмотреть и другой вариант, когда ракеты противника еще не оказались в воздухе, однако угроза их запуска всё же сохраняется. В данном случае, в соответствии с Конституцией США и нормами международного права, возможен превентивный удар. Даже если ограничить полномочия президента для нанесения превентивного удара, это направило бы сигнал противнику о том, что ядерный потенциал США опутан бюрократией, следовательно, по американской политике сдерживания был бы нанесён существенный удар.

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Недавно конгрессмены Эд Марки и Тед Лью предложили законопроект, согласно которому, президент США был бы обязан заручится одобрением Конгресса перед нанесением превентивного ядерного удара. Однако данный законопроект не может решить проблему. Даже если предположить, что Трамп ежесекундно получал бы спутниковые снимки Северной Кореи в режиме реального времени и увидел, что КНДР готовит пуск баллистической ракеты в направлении Калифорнии, согласно предложенному законопроекту, ему всё равно бы потребовалось первоначально получить одобрение Конгресса, а только потом нанести ядерный удар. Польза этого законопроекта для обороны США очевидна.

По мнению авторов, ограничить доступ Трампа к ядерному арсеналу можно было бы только в одном случае, если бы отсутствовала угроза нанесения ядерного удара по США. Тогда Конгресс, возможно, смог бы принять закон, запрещающий президенту США наносить ничем не спровоцированный ядерный удар по Великобритании или Северной Корее. Однако, согласно международному праву, ничем не спровоцированный ядерный удар является незаконным.

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Остаётся надеяться, что американские офицеры откажутся наносить незаконный ядерный удар, а президенту США всё же хватит благоразумия. Трамп заставил всех задуматься об усовершенствовании контроля над ядерным арсеналом и создании предохранительных механизмов от незаконного ядерного удара. На настоящий момент нет ответов на данные вопросы. Самое лучшее, что можно сделать — не голосовать за сумасшедших кандидатов, баллотирующихся в президенты, считает FP.