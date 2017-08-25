Только что, к сожалению, произошло крайне неприятное событие на Нижне-Бурейской ГЭС, но к анализу происшедшего имеет смысл возвращаться после того, как свои выводы о причинах аварии и возможных последствиях сделает техническая комиссия. А сегодняшняя статья — о Бурейской ГЭС, об Амуре и его притоках, о нашем Дальнем Востоке.

РусГидро Бурейская ГЭС

За последнее десятилетие РусГидро сумело завершить проекты, начатые еще в СССР — знаменитые советские долгострои. Нам есть, за что хвалить социалистическую, плановую экономику красной Империи, но то, что происходило в энергетической отрасли Дальнего Востока, напоминает затянувшийся фильм ужасов. Недострои, недоделки, законсервированные стройки привели к тому, что до 1991 года так и не удалось присоединить к единой энергетической системе СССР изолированно действовавшую энергосистему Дальнего Востока. Современную Россию клянут либералы — за ее «отсталость и неумение осваивать передовые отрасли экономики». Наши не то что уважаемые, а просто таки обожаемые заокеанские партнеры сообщают, что экономика России «порвана в клочья», патриотические информационные площадки уверяют, что в олигархически-капиталистической России царствует коррупция, казнокрадство, из-за чего страна просто-таки на грани коллапса.

И вот под этот многоголосый хор, в три голоса оплакивающий «отсталую страну», наши энергетики — просто работают, просто выполняют свои обязанности. Да, не просто, порой ценой огромных усилий, но они умудряются завершать то, что «не потянула» Советская власть, да еще и делают это при помощи оборудования, которое сами же разработали и произвели. Вопреки всем стонам, клевете, наветам энергетики продолжают совершенствовать наше, отечественное восьмое чудо света — Единую Энергетическую Систему России. Ново-старые генерирующие мощности, новые ЛЭП — и вот уже энергосистема Дальнего Востока соединена с энергосистемой России. Завершается Дело, начатое Глебом Кржижановским и его единомышленниками и соратниками: Россия стала обладательницей ЕЭС, раскинувшейся на 11 часовых поясов! Это огромный, колоссальный, потрясающий задел для того, чтобы Россия реально стала энергетической супердержавой нового века — сама матушка-природа и история нашей с вами цивилизации обеспечили нас конкурентным преимуществом, повторить который на этой планете не способно ни одно другое государство. Под шум и ор энергетики «сшивают» территорию России новыми ЛЭП, наполняя их электроэнергией с новых генерирующих мощностей.

Бурейская ГЭС — срез истории России

История строительства Бурейской ГЭС — это срез совсем недавней истории всей России. От поражений системы планирования к хаосу 90-х, от них — к сложному, непростому становлению энергетики нулевых и к реформам РАО ЕЭС, от них — к упорядоченной и спокойной работе в составе РусГидро, к тесному сотрудничеству с Федеральной Сетевой Компанией. И рождение ГЭС Нижне-Бурейской — наглядное, вещное доказательство того, что новая система развития энергетики в России состоялась и весьма жизнеспособна. Да, это уже не социализм с его планами, но проекты инфраструктурные, соединяющие энергосистемы регионов России, обеспечивающие развитие стратегических проектов, в том числе и транспортных, остаются заботой государственных компаний.

Частные энергетические компании, пришедшие в этот сектор экономики, способны поддерживать ЕЭС России там, где все уже стабильно, там, где дополнительные энергетические мощности не являются чем-то стратегическим. А государственные концерны — это государственная же стратегия, которая имеет сразу два направления. С одной стороны — это «сшивание» регионов, строительство генерирующих мощностей, которые помогают качественной работе по перетокам электроэнергии по нашей единой энергосистеме. С другой — это потенциал для развития промышленности на нашем Дальнем Востоке и одновременно задел для создания энергомостов на экспорт, для реализации становления России как энергетической супердержавы. Бурейская ГЭС обеспечивает связь Дальнего Востока и ЕЭС Забайкалья, и она же вырабатывает и передает электроэнергию по экспортным контрактам в Китай. И она же — прикрывает Дальний Восток от наводнений, что показали события тяжелейшего лета 2013-го года. Рассказывать о Нижне-Бурейской ГЭС, не сказав ни слова о «главной» ГЭС на реке, для которой Нижне-Бурейская только помощник? Нелогично, так что давайте-ка все по порядку.

Амур-батюшка и его притоки

Когда мы слышим слова «Дальний Восток», в голове сразу всплывают те его части, которые у нас ассоциируются именно с ним. Сахалин, Камчатка, Чукотка, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и река Амур. Романтично и необычно звучит название главной реки Дальнего Востока на китайском языке — Хэйлунцзян, что в переводе означает «Река черного дракона». С цветами у китайцев все не так просто: черный олицетворяет добро, а белый, наоборот, зло. Вот жил в реке белый дракон, черный его победил и до сих пор в ней живет. «Хвост» черного дракона — в степях Монголии и Даурии, туловище — в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях России и в провинции Хэйлунцзян Китая, левые лапы дотягиваются до Станового хребта, правые — до Китая и Приморья, а голова «пьет воду» из Татарского пролива. Но это, что называется, лирическое отступление, давайте вернемся к цифрам и описанию гидрологии Амура и его притоков.

Длина Амура от места слияния рек Шилка и Аргунь до впадения в Татарский пролив — 2'824 километра, его главные притоки — Зея, Бурея, Сунгари, Уссури, Анюй и Амгунь. По особенностям долины реку делят на три участка. Верхний Амур — до впадения Зеи, Средний Амур — от Зеи до устья Уссури, Нижний Амур — от Уссури до Николаевска-на-Амуре. Важнейшая особенность Амура и его притоков, уникальная для России — очень значительные колебания уровня воды, обусловленные летне-осенними муссонными дождями. При этом паводки могут держаться до 70 дней, могут достигать на Среднем и Нижнем Амуре 10−25 километров и превышать межень (фазы низкого уровня воды в реке, межень бывает летняя и зимняя) на 10−15 метров. Эти особенности реки стали известны с момента ее освоения Россией, и никакой радости у тех, кто пытался жить на ее берегах, они не вызывали. Смывались посевы, уходили под воду поселки, вечными казались проблемы с речными причалами, которые приходилось восстанавливать едва ли не каждый год. Идеи о том, что течение реки, эти ее невероятные паводки надо каким-то образом научиться регулировать, появились давно, но по настоящему систематическими наблюдения и изыскания стали только в середине 30-х годов минувшего века.

И вот тогда стало очевидно, что регулировать течение самого Амура просто невозможно, поскольку его притоки выносят в его русло огромное количество песка, создавая на Амуре заносы, заставляя постоянно менять течение. «Хочешь регулировать разливы Амура — научись контролировать его притоки», таким был основной вывод гидрологов тридцатых годов. Да, кстати, о политике, которая в данном конкретном случае зависит от реки — государственная граница России и Китая проходит по середине русла Амура. Время от времени в СМИ раздаются даже не крики, а самые настоящие вопли: «Караул, кремлевский режим подарил 100 500 квадратных километров территории страны Китаю!!!». А никто ничего не дарит — это просто Амур-батюшка в очередной раз ушел влево, поскольку вправо ему уйти не удается, природа распорядилась так, что правый, китайский, берег Амура сложен скалами. Так что можем подарить еще один лозунг-девиз: «Хочешь действительно неизменной границы с Китаем — научись контролировать течение притоков Амура». Дождаться бы еще таких правителей, которые будут об этом почаще вспоминать…

Неспешная поступь советской энергетики Дальнего Востока

Но дальше вывода о том, что освоение Дальнего Востока напрямую зависит от возможности не только контролировать течение притоков Амура, но и от использования их гидроэнергетического потенциала, в 30-е годы прошлого века ничего не сшевельнулось, поскольку у страны было, что называется, и без того хлопот полон рот. Индустриализация, создание новых промышленных районов в европейской части страны и на Урале, страшнейшая война и восстановление всего, что разрушили, превратили в руины те самые европейцы, которые сейчас поучают нас, как правильно жить. Только в 1955 году Амурская комплексная экспедиция АН СССР подтверждает ранее сделанные выводы о том, что река Бурея, один из главных притоков Амура, обладает огромным энергетическим потенциалом, позволяющим построить на ней крупную ГЭС. Казалось бы, что после этого настанет пора активной работы, но тут сказалась еще одна проблема советских, да и нынешних времен. Нас, простите, просто мало, физически мало для такой огромной территории — ну, вот некому было осваивать регион Дальнего Востока, мы только-только сейчас начинаем приводить в достойное состояние эту часть нашей страны. А шестидесятые годы прошлого века стали эпохой нового, индустриального покорения Сибири. Именно тогда наши бабушки-дедушки и родители покоряли Енисей и Ангару, именно тогда началась эпоха сибирских нефти и газа.

Госплан и экономический «штаб» СССР не стали торопиться с созданием технико-экономического обоснования строительства ГЭС на Бурее, такое задание институт «Ленгидропроект» получил только десять лет спустя после проведения комплексной экспедиции. К 1969 году была готова схема комплексного использования Буреи, после чего проектировщики приступили к составлению документации для строительства именно комплексного гидроузла — уже тогда было очевидно, что ГЭС должны быть две, а не одна. «Хочешь регулировать разливы Амура — научись контролировать его притоки», намерен построить крупную ГЭС — будь добр предусмотреть и контрГЭС, иначе во время больших водосбросов пострадают все, кто живет ниже по течению. Причина не только в муссонном характере климата, но и в суточных колебаниях уровня потребления электроэнергии. Ночью люди и производства просто спят, всю электроэнергию, которую способны произвести ГЭС, просто физически некуда деть. Но проблемы человека и энергосетей нисколько не волнуют реку, поперек течения которой стоит плотина — река течет и течет, норовя переполнить водохранилище и хлынуть поверх плотины. Чтобы этого избежать, гидроэнергетикам приходится сбрасывать воду мимо турбин, и этот холостой сброс порой имеет колоссальные объемы. От нижнего бьефа плотины вниз по течению идет «большая вода», от которой вполне могут пострадать расположенные вдоль реки населенные пункты и сельскохозяйственные угодья. Значит, эту волну нужно уметь остановить — нужна вторая плотина, нужно второе водохранилище, которое будет способно принять эту волну и придержать на нужное время. Плотина и водохранилище только ради этой цели дело полезное, но уж слишком дорогое, поэтому обустройство на их базе еще одной ГЭС — решение разумное и рациональное.

Талакан — «находка» гидроэнергетиков

В августе 1973 государственная комиссия во главе с замминистра энергетики и электрификации определила под место будущей плотины — Талаканский створ. Выбор места для строительства плотины — отдельная наука и всегда очень большая работа. Первый вопрос, который поставили перед собой энергетики — какой мощности стране нужна ГЭС? Давайте посмотрим на географическую карту России и найдем место расположения Бурейской ГЭС. Это — юг Дальнего Востока, в начале 70-х годов на его территории дефицит электроэнергии был чрезвычайно высок, поэтому генерирующая мощность требовалась «чем больше, тем лучше». Большая мощность требует не только большого потока воды, но и предъявляет очень серьезные требования к месту расположения плотины.

Плотина нужна большая, высокая и, следовательно, очень тяжелая — значит, грунтовое или песочное дно уже не подходят, нужно скалистое дно. Большое водохранилище — это большой напор воды на тело плотины, которое нужно как можно прочнее «привязать» к берегам, то есть оптимально найти место на реке, где она течет по скальному грунту между скалистых берегов. И дополнительное требование — ниже по течению должна быть возможность построить контрплотину и контрГЭС. Экспедиция 1957 года в качестве перспективных наметила шесть створов — Ушунский, Тырминский, Орлинский, Чеугдинский, Талаканский и Долдыканский, на рубеже 70-х проектировщики остановили свой выбор на паре Талакан и Долдыкан. В Талаканском створе выросла Бурейская ГЭС, в Долдыканском только что закончено строительство Нижне-Бурейской. Технико-экономическое обоснование для этого гидрокомплекса в составе двух ГЭС было закончено институтом Ленгидропроект в 1975 году.

Работа по составлению ТЭО шла без спешки еще и потому, что, повторимся, нам физически не хватает людей для освоения нашей огромной территории. В том же 1975 году было закончено капитальное строительство находящейся по дальневосточным меркам совсем рядом Зейской ГЭС, что дало возможность поручить строительство новой электростанции «Зеягэсстрою». Опытные специалисты что тогда, что сейчас — на вес золота, так что удивляться такому организационному решению не приходится. 1 марта 1976 года десант «Зеягэсстроя» высадился в районе поселка Талакан, чтобы приступить к подготовительным работам.

Сбои государственного планирования на примере реки Буреи

Жилье, база для строительной техники и складские помещения, линии электропередач — так начинается любая ГЭС, и Бурейская исключением не стала. Но, судя по дальнейшим событиям, плановые отделы системы управления экономикой СССР уже начинали давать первые сбои. Сдавались в эксплуатацию жилые пятиэтажки, улучшалась автомобильная дорога от ближайшей станции железной дороги — Новобурейской — до поселка Талакан, тянулись ЛЭП, была построена и начала работу средняя школа, дети пошли в детский сад, для взрослых открывали магазины, кинотеатр, больницу, сберкассу — а министерство энергетики и электрификации все еще тянуло и тянуло. Уже и бетонный завод был построен, работали ремонтно-механическое и строительно-монтажное управление, а руководство страны никак не могло решить вопрос с финансированием строительства самой ГЭС. В 1979 году на карте Амурской области появилась новая «точка» — поселок строителей Талакан стал официальным населенным пунктом, население которого в том году составило 900 человек, но по мере разворачивания стройки людей становилось все больше. Только в 1982 году, наконец, был утвержден технический проект Бурейской ГЭС, и ее строительство было включено в пятилетний план. Это уже было срывом изначального плана, по которому пуск первого агрегата должен был состояться в 1983 году, но теперь его рывком передвинули на 1990-й, хотя при этом не преминули объявить Бурейскую ГЭС всесоюзной ударной стройкой.

В 1983 году строители приступили к первой очереди возведения плотины, началось сооружение продольной и поперечной перемычек, появился правобережный котлован первой очереди. Бурея была недовольна вмешательством в ее жизнь — первый год строительства ознаменовался и первым большим паводком. И вот тут, конечно, сказалось то, что работы вели специалисты, прошедшие школу Зейской ГЭС — временные перемычки выдержали натиск воды, никаких ЧП не случилось. К февралю 1985 были завершены все работы на дне реки, и начался новый этап строительства — пошел первый бетон в основание будущего машинного зала. Это то самое событие, которое традиционно сопровождается бросанием часов, монет и прочего — такова примета того, что стройка будет завершена в срок, что будут выдержаны все проектные параметры. Никто не был против, все были «за» — кроме Буреи. Будто собравшись с силами после первой проверки на прочность, 24 апреля 1986 года река пошла на штурм, и в этот раз удача оказалась на ее стороне. Люди не пострадали, но вся техника, находившаяся в котловане первой очереди, была затоплена. Воду откачали, технику отремонтировали, но вот с самой большой бедой не справились — в стране начались «перестройка и гласность». Для Бурейской ГЭС началось время финансирования строительства по остаточному принципу. Только ленивый не успел посмеяться над слоганом Дмитрия Медведева — «Денег нет, но вы держитесь», так и не уразумев, что это был откровенный, беззастенчивый плагиат «лучшего немца всех времен и народов» Михаила Сергеевича Горбачева. Вот только, в отличие от Медведева, который этот текст произнес в Крыму, Горбачев это не сказал, а реализовал на практике в том самом краю, где январские — 40 — привычное дело. Сколько держаться? Горбачевское руководство где-то на потолке увидело новую дату — 1994 год.

«Святые» девяностые в Талакане

Люди Буреи держались, держались даже в «святые девяностые». Как эта святость выглядела в Талакане? Хлеб по карточкам, продовольственный паек вместо зарплаты — мука, крупы, соль, макароны, консервированные овощи. Деньги на продолжение строительства? Нет, не слышали. Стройматериалы, топливо? Нет, не видели. В 1992 году стройку официально приостановили, все надежды строителей теперь были связаны с тогдашним начальником строительства Леонидом Каулинем, который почти все время вынужден был проводить в Москве, выпрашивая, выколачивая, выцарапывая хоть какие-то крохи финансирования и объемы стройматериалов. В 1993 стало еще хуже, да и дальше просвета не предвиделось.

Вот текст телеграммы, отправленной по случаю нового, 1995, года, Леонидом Семеновичем Каулинем на имя министра топливной энергетики Шафранника:

«На строительстве Бурейской ГЭС из-за отсутствия финансирования сложилась неуправляемая обстановка. Срывается выполнение программы работ по левобережному котловану. Из-за отсутствия топлива остановлен транспорт. Заработная плата не выплачена за август-ноябрь. Многодетные и малообеспеченные семьи голодают. Желаю вам и вашим семьям, чтобы вы никогда не оказались в подобной обстановке».

Да, в 1994 году в Амурскую область приезжали сам Борис Николаевич Ельцин, громогласно наобещавший стократное увеличение финансирования стройки, да вот только забывший об этом обещании уже через месяц. В 1995 году не стало денег даже на частичную зарплату — рассчитываться стали ватниками, сапогами, валенками, которые, при везении, удавалось обменять в окрестных селах на что-нибудь съестное. Разумеется, продолжать существовать вот в таких условиях соглашались далеко не все — поселок пустел на глазах, остававшиеся люди устраивали забастовки, голодовки, которые лихие журналисты называли голодным бунтом. Но это они зря — народ, обитавший в Талакане, к тому времени ого-го как приспособился к святой жизни. Огороды, охота, рыболовство в исполнении рабочих высшей квалификации стали привычным образом жизни. Не отставали и женщины — сколько замечательных рецептов чая из трав, пирожных из моркови и прочих прекрасных блюд было ими придумано в те годы! Нет, безусловно, вдова великого человека, первого президента России, абсолютно и совершенно права, называя девяностые годы «святыми»! Чем могли, строителям Бурейской ГЭС в те годы помогали власти района и области — денег не было и у них, но время от времени подвозили консервы, муку, что-то еще. Как, за счет каких внутренних резервов держались две трети трудового коллектива на месте еще четыре года? Про эти испытания нужно писать не статью, а книги, и хочется верить, что рано или поздно это обязательно произойдет. Пока о тех временах имеется только видеофильм, сделанный РусГидро, но размещенный в интернете настолько неудачно, что количество просмотров до сих пор мизерное. Если найдете полчаса времени — обязательно посмотрите, тут собраны свидетельства очевидцев того жестокого времени.

Чубайс всея Руси и Бурейская ГЭС

В апреле 1998 года произошло событие, которое долгие годы было в центре внимания всей России — новым руководителем РАО «ЕЭС России» стал Анатолий Борисович Чубайс. Даже сейчас при чтении этой фразы многих переполняют эмоции, причем далеко не положительные. Но аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru уже рассказывал о том, что далеко не все в творчестве этого человека стоит мазать черной краской. Его бы энергию, да в правильное русло!.. Бурейская ГЭС стала еще одним случаем, когда господин Чубайс продемонстрировал качества незаурядного государственника, сумевшего вытянуть проект в адски сложных условиях, которые в России сложились, во многом, его же стараниями.

В ноябре 1999 года Анатолий Чубайс приехал в поселок Талакан, причем не один, а вместе с тогдашним первым вице-премьером Николаем Аксененко. Еще один человек с крайне замысловатой биографией, напомним ее вкратце в той части, которой она касается судьбы Бурейской ГЭС. С 1994 Николай Емельянович трудился на высших постах в министерстве путей сообщения, в 1997 занял пост министра. В мае 1999 года его назначили на пост первого вице-премьера в правительстве Степашина и сняли с поста министра. В августе 1999 года в России появился новый премьер-министр — Путин Владимир Владимирович, который и вернул Аксененко в кресло министра путей сообщения в сентябре 1999 года. Короче — в Талакан прибыли глава РАО «ЕЭС России» и начальник МПС. Что происходило на совещании, которое там состоялось, историки Бурейской ГЭС умалчивают. Возможно, что в будущем музее электростанции найдется место для дыбы или томика Библии, при помощи которой были временно побеждены бесы или для какого-то научного прибора, при помощи которого два Савла стали Павлами — время покажет. Важен факт — Чубайс сказал, что деньги будут, и они — появились.

Земля не сошла с орбиты, не наскочила на небесную ось, но, на наш взгляд, произошедшее было феноменом, чудом, сродни прилету на Землю марсиан. Вчитайтесь только: Анатолий Чубайс обещал найти деньги для государственной стройки и — нашел, и они исправно поступили туда, куда было положено! И никто другой на подобное чудо способен не был, поскольку после дефолта 1998 года в государственном бюджете России гуляли сквозняки. Чубайс убедил Аксененко, что МПС просто-таки обязано выделить средства на финансирование, и Аксененко — поверил и сделал то, что просили. Схема говорит сама за себя — только два таких деятеля, как Чубайс и Аксененко, могли в то время провернуть эту авантюру.

Деньги на возобновление строительства выделил Транскредитбанк, а гарантом стало МПС. Для обеспечения гарантии ОАО «Бурейская ГЭС» выпустило векселя, которое авалировало РАО «ЕЭС России», которое, в свою очередь, тут же передало их в залог МПС. Срок погашения векселей — с 2007 года по 2013, равными долями. В 2003 году, правда, на МПС обрушился шквал критики за нецелевое расходование средств, векселя пришлось гасить раньше срока, но это уже отдельная история. За три года стройка Бурейской ГЭС возобновилась в полном объеме, Чубайс медленно, но верно погасил все задолженности по зарплатам, отчеты из Талакана приобрели совсем иной характер. Чубайс, начиная с 2001 года, сумел обеспечить финансирование уже через РАО «ЕЭС России», судьба Аксененко не задалась — сначала лишился постов и попал под суд за нанесенный ущерб, заключение сменилось домашним арестом, после чего, в 2005 — ранняя смерть. Лейкемия не щадит никого.

Второе рождение стройки

Январь 2000 — перекрытие Буреи, июль 2000 — в тело плотины лег первый миллион кубов бетона, февраль 2002 — из Питера в Талакан на «Русланах» прибыли два рабочих колеса гидротурбин — прямиком из цехов Силовых машин в дальневосточную тьмутаракань. В августе 2002 колеса смонтированы на рабочие места, в январе 2003 в плотине уже 2 млн кубометров бетона. В феврале прибыл трансформатор, в марте — смонтирован статор первого гидроагрегата, в апреле — ротор. Мы почему так подробно про эти «железяки»? Маршрут указан, а вот габариты грузов: вес трансформатора — 340 тонн, вес ротора — 740 тонн. Так что за словом «доставка» — та еще работа! В апреле началось заполнение Бурейского водохранилища, и вот тут стоит еще раз отметить профессионализм специалистов «Ленгидропроекта». Место для плотины было выбрано так, что при площади водохранилища в 750 квадратных километров самая большая ширина его составляет пять километров, то есть зона затопления была минимальной, отселять пришлось только один населенный пункт.

В апреле 2003 года на ГЭС было смонтировано ОРУ-220 (открытое распределительное устройство, необходимо для преобразования электроэнергии, вырабатываемой турбиной под параметры, которые необходимы для общей сети), в мае и июне первый гидроагрегат был подвергнут всем необходимым испытаниям, а в 9 июля для осуществления символического пуска станции в Талакане побывал Владимир Путин. Но если Владимир Владимирович побывал на Бурейской ГЭС только один раз, Анатолий Чубайс, будто сам удивляясь тому, что сумел сделать для этой фантастической стройки, мотался и мотался в эту дальнюю даль, запуская каждый новый гидроагрегат. На стройке забыли о том, что такое задержка зарплаты — даже в ту пору, когда в Талаканском створе работали пять тысяч человек разом, бухгалтерия РАО «ЕЭС России» уверенно справлялась со своей работой. Не сразу, зато до последней копейки были погашены все задолженности по зарплате, копившиеся все девяностые годы. В срок были закончены и все новые социальные объекты — новая школа, отделения банков и всего прочего, что необходимо для нормального функционирования поселка городского типа в наше с вами время.

В октябре 2007 был запущен последний, шестой по счету, гидроагрегат. Шесть раз по 335 МВт, 2010 мегаватт общая установленная мощность, восьмая в России по этому показателю. Анатолий Чубайс аккуратно, до последнего пункта выполнил все, что было необходимо для Бурейской ГЭС, включая бюрократически корректную передачу плотины в ведение РусГидро. Перечитывая абзац, мы и сами-то чувствуем себя, будто только что сочинили новый рассказ о бароне Мюнгхаузене, но все это — чистая правда: Бурейская ГЭС была построена и работает с 2009 года на полную мощность только и исключительно потому, что это было сделано Анатолием Чубайсом. Энергетика полна парадоксов!..

К 2009 году на Бурейской ГЭС были окончены все работы по всему объему технического задания. Успели вовремя — в 2013 году Бурейская ГЭС, наряду с ГЭС Зейской, приняла на себя максимально возможное количество воды невероятного паводка. Так что, как ни парадоксально, и к этому тоже причастен Анатолий Чубайс. Как ни удивительно, но это при его руководстве РАО «ЕЭС России» нашлись финансы для того, чтобы «Ленгидропроект» обновил технико-экономическое обоснование Нижне-Бурейской ГЭС (НБГЭС), которая стала второй частью Бурейского гидрокомплекса.

Новых планов громадьё

Предваряя будущую статью о Нижне-Бурейской ГЭС (НБГЭС), коротко поясним, для каких целей она задумана, почему нужна вторая плотина на той же реке. НБГЭС — это так называемая «контр-ГЭС», основная цель которой — нивелировать, принимать на себя сбросы воды той ГЭС, что стоит выше по течению. Десять с лишним тысяч кубометров воды в секунду, которые способна пропустить через себя Бурейская ГЭС — это, согласитесь, совсем немало. При таком сбросе вниз по течению идет «большая вода», которая, рано или поздно, может добавиться к воде, которую несут в Бурею ее притоки, а это уже потенциальный риск подтопления населенных пунктов, дорог, сельскохозяйственных территорий в районах, расположенных ниже по течению. Плотина контр-ГЭС строится таким образом, чтобы образовалось еще одно водохранилище, способное принять в себя воду больших сбросов и отрегулировать этот поток до уровня полной паводковой безопасности. Но строить только плотину и только водохранилище — слишком уж дорогое удовольствие, поэтому обустройство ГЭС и является самым разумным решением. Вода, которая уже поработала в турбинах Бурейской ГЭС, будет использована второй раз, теперь уже на турбинах НБГЭС. Энергосистема Дальнего Востока получит дополнительную генерацию НБГЭС, но это еще не весь экономический эффект — ведь совсем в другом режиме сможет работать и Бурейская ГЭС. Теперь не будет необходимости искусственно снижать выработку электроэнергии, можно повысить коэффициент использования установленной мощности — уже не надо бояться большого сброса, ниже по течению выставлена дополнительная страховка. Так что НБГЭС — это не только ее собственные 320 МВт, но и весомый «плюс» от гидроагрегатов Бурейской ГЭС. Но, как мы уже и говорили, рассказ о ГЭС Нижне-Бурейской станет отдельной статьей.

Дальний Восток и юг Якутии-Саха обеспечивают Геоэнергетику работой, регулярно поставляя новости об энергетических проектах, которые там реализуются. Мы постараемся собрать все самое интересное о крупнейшем в мире месторождении коксующегося угля, о том, как и что получается и не получается у «Мечела» в Эльге, рассказать о планах электрификации первой в истории новой России частной железной дороги длиной более 300 км. Уже этой осенью наши энергетики планируют реализовать совершенно новый проект, которого еще не было ни в истории современной России, ни в истории СССР. Новейшая, разработанная целиком и полностью в России вставка постоянного тока — это событие в нашей инженерной науке, совсем скоро в Могоче она будет смонтирована полностью и обеспечит энергомост между Дальним Востоком и Забайкальем мощностью в 200 МВт. Вы ничего не знаете об этих планах? Будем бороться!