Накануне очередного Дня российского кино, который по традиции отмечается по-прежнему 27 августа, как и День советского кино — в былые времена (что теперь представляется довольно странным — праздновать дату подписания Лениным декрета о национализации кинематографии), было бы как раз любопытно попытаться проанализировать состояние отечественного кинематографа на основе зрительских предпочтений в прокате за 25 лет.

Советский режиссер Сергей Эйзенштейн

Хотя у нас принято нынче ориентироваться по непонятной причине на всё американское, включая подсчёты именно кассовых сборов, причём в долларах, а не учитывать результаты посещаемости, как это было в СССР или существует до сих пор во Франции, всё же куда разумнее рассмотреть, например, список пятидесяти самых популярных российских фильмов, чтобы понять, что действительно желают смотреть в кинотеатрах наши зрители и на что вынуждены ориентироваться кинематографисты. Если обратить внимание на жанровую составляющую этих картин, то 40% можно так или иначе отнести к различного рода комедиям — от лирических до эксцентрических, включая в данный ряд также анимационные ленты, поскольку в них тоже много юмора.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР Трус, Балбес и Бывалый

Конечно, и в советские времена среди рекордсменов проката было немало комедийных фильмов, а творчество Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Георгия Данелии не только продолжает привлекать зрителей уже во время телепоказов, стабильно обеспечивая высокий рейтинг, но и вызывает непреодолимое желание у современных кинематографистов попытаться повторить подобный успех. Это приводит к созданию прямых и косвенных ремейков, разного рода продолжений или же таких картин, которые словно подсознательно рассчитаны на перекличку с прежними хитами проката. Однако порою получается, что эти нынешние комедии сопоставимы, скорее, с неудачными работами признанных мастеров уже в поздний период их кинокарьеры.

Кроме того, комедии (прежде всего — игровые, а не анимационные, которые более затратны при производстве) зачастую обходятся куда дешевле для их создателей, и среди таких лент оказывается гораздо больше прибыльных и даже суперприбыльных, то есть доходы от кинопроката могут в несколько раз превышать бюджет. Вот мы и видим в числе подобных непритязательных опусов, срывающих банк, «Горько!», «Ёлки 3», «Наша Russia: Яйца судьбы», «Самый лучший фильм»… Хотя было бы впору употреблять по отношению к каждому из них название «Самый худший фильм». И самая посещаемая за четверть века лента «Ирония судьбы. Продолжение» (8,82 млн. зрителей) Тимура Бекмамбетова одновременно является одной из наиболее прибыльных (соотношение кассовых сборов и бюджета — 9,98), но вряд ли можно посчитать её удачной в художественном плане. А ещё по крайней мере забавно то, что телевизионный суперхит «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова, будучи выпущенным в 1976 году в советский кинопрокат, умудрился там привлечь дополнительную аудиторию в количестве 7 млн. человек на серию при явно заниженном тираже 295 копий.

Цитата из к/ф «Самый лучший фильм». реж Кирилл Кузин. 2007. Россия Поцелуй

Если далее анализировать упомянутый список российских фильмов, то следует отметить, что другую внушительную группу образуют четыре исторических картины («Викинг» и «Адмиралъ» Андрея Кравчука, «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева и «Тарас Бульба» Владимира Бортко), пять «фэнтэзи» («Дневной дозор. Мел судьбы» и «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, «Волкодав» Николая Лебедева, «Вий» Олега Степченко и «Книга мастеров» Вадима Соколовского) и три фантастических ленты («Притяжение» и «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука, «Чёрная молния» Александра Войтинского и Дмитрия Киселёва). И для них является общим то, что все являются приключенческими по своей сути, а действие не всегда развёртывается в современности.

Цитата из к/ф «Дневной дозор». реж Тимур Бекмамбетов. 2005. Россия Городецкий в исполнении Константина Хабенского

Также знаменательно, что три военных фильма («Сталинград» и «9 рота» Фёдора Бондарчука, «Сволочи» Александра Атанесяна) и пять ретро-картин («Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова, «Легенда №17» Николая Лебедева, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Кандагар» Андрея Кавуна и «Время первых» Дмитрия Киселёва) не имеют отношения к настоящему, а посвящены более-менее отдалённому прошлому. И лишь три ленты, которые можно в какой-то степени причислить к драмам, но с приключенческим или криминальным уклоном («Экипаж» Николая Лебедева, «Бумер. Фильм второй» Петра Буслова и «Бой с тенью II. Реванш» Антона Мегирдичева), посвящены именно сегодняшним дням.

Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия Стиляги

В любом случае получается, что отечественные зрители предпочитают отвлекаться от реальности, выбирая веселье или же устремляясь в иные времена. Так что налицо тенденция своеобразного эскапизма. Впрочем, и по тому, насколько часто и с каким желанием обращаются сами кинематографисты к современности, а не бегут в другие эпохи, можно сделать неутешительный вывод, что социальные проблемы нынешней действительности отпугивают в равной мере публику и создателей, среди которых обнаруживаются только авторы «унылого арт-хауса», совсем не интересующего большинство зрителей.

А ведь в советские времена входили в число лидеров проката такие фильмы, не лишённые социальности, как «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Экипаж» Александра Митты (в новой версии Николая Лебедева этого практически нет!), «Калина красная» Василия Шукшина, «Афоня» Георгия Данелии, «Мачеха» Олега Бондарева, «Служебный роман» Эльдара Рязанова, «Русское поле» Николая Москаленко и, наконец, «Маленькая Вера» Василия Пичула, последний суперрекордсмен в СССР, сумевший привлечь свыше 50 млн. зрителей. По нынешним временам — просто фантастический результат!