Администрация Липецка до конца 2017 года закупит еще 40 автобусов. Об этом мэр города Сергей Иванов рассказал в ходе объезда города, который он провел 25 августа, передает портал Gorod48.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус

По словам Иванова, это будут автобусы средней и большой вместимости. Примерная стоимость каждой машины составит семь миллионов рублей.

Троллейбусов больше нет

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году мэрия Липецка закупила 21 автобус по программе обновления городского транспорта. На это ушло более 150 млн рублей. По некоторым данным, уже возникали проблемы с работой транспорта: восемь автобусов по разным причинам вышли из строя. Сейчас все автобусы находятся на гарантии, но транспортное предприятие заранее готовится к неожиданностям и планирует закупить запчасти.

Новые автобусы в течение месяца дублировали троллейбусные маршруты. По истечению месяца липчане оценили преимущества автобусов — новизну и скорость — и проголосовали за отмену троллейбусов. В итоге с 15 августа в Липецке троллейбусов больше нет.

Это решение оценили не все горожане: несмотря на обещания построить в Липецке сначала метро (правда, от этой идеи власти, кажется, уже отказались), а затем скоростной трамвай, транспорт остается проблемной точкой города. Новые микрорайоны, отдаленные от центра, до сих пор плохо обеспечены транспортом, подвижной парк частных перевозчиков и муниципалов обновляется очень медленно, а стоимость проезда растет.

С 1 августа липецкий транспорт перешел на безналичную систему оплаты — это значит, что поездку можно оплатить и транспортной картой, и наличными, но наличными выйдет дороже. Пока разница составляет всего два рубля, но с 1 сентября стоимость одной поездки при оплате наличными поднимется с 17 до 22 рублей. На этом планы администрации по изменению системы городского транспорта в Липецке не останавливаются.

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Автобусы будут ходить дольше, но не слишком долго

Ранее гордепартамент транспорта сообщил, что со 2 сентября 2017 года вводятся новые расписания движения на 12 маршрутах. Изменения коснутся автобусов №№ 300, 308К, 317, 321, 322, 332, 343, 346, 347, 351, 353, 359. Время работы маршрутов продлили на разное время — от одного часа до трех часов (автобус №346). Эти изменения в расписании не первые: с 23 августа время работы маршрута №302 продлили на час и пять минут.

Правда, и этими нововведениями некоторые липчане остались недовольны: жители новых микрорайонов сетуют, что и с новым расписанием ездить на общественном транспорте после 20:00 им будет проблематично. А кто-то вообще заявляет, что за 22 рубля (именно столько будет стоить проезд при оплате наличными с 1 сентября) автобусы должны работать круглосуточно.

Другие изменения в системе общественного транспорта, запланированные мэрией, будут касаться продления маршрутов. Один из таких вопросов — о судьбе автобуса №9, который заменил отправленный на пенсию троллейбус, — обсуждается сейчас на «Портале неравнодушных».

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Инвестор «нашелся» сам

Также развитие получила история создания платных парковок в Липецке. Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» объявил о готовности выступить в роли концессионера и потратить 35 млн рублей на разработку и установку системы паркоматов на улицах города. Соответствующее предложение оператор направил в мэрию Липецка, сообщает Most.tv.

Компания предложила установить 10 паркоматов, поддерживающих разные способы оплаты — через СМС, онлайн-банк или сайт парковочной системы. Десятая часть парковочных мест будет предназначаться для инвалидов и будет для них бесплатной. На рассмотрение предложения оператора у мэрии есть месяц.

Напомним, весной 2017 года горсовет подписал постановление о создании платных парковок на 21 участке областного центра. Тогда же депутаты решили, что час на парковочном месте будет стоить автовладельцам от 35 до 50 рублей, первые 20 минут стоянки будут бесплатными. Скидки будут предоставляться владельцам абонементов. Правда, к таким цифрам возникли вопросы, и участники дискуссии высказали опасение, что высокая цена отпугнет водителей, и искать места для парковки они будут во дворах жилых домов — то есть там, откуда машины хотят убрать совсем.

Тема платных парковок, хоть и волнует, в основном, владельцев личных автомобилей, напрямую касается общественного транспорта. Именно с помощью платных парковок депутаты и администрация хотят освободить дворы от автомобилей, «разгрузить» городские дороги, а в идеале — побудить липчан отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Доходы, которые бюджет города получит от работы платных парковок, мэрию интересуют в последнюю очередь — по крайней мере, так утверждают чиновники.