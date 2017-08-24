



Hayinfo.ru Что Хогланд оставил в наследство своему сменщику?

В закавказском политическом пространстве еще одна кадровая перемена. Вслед за спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Гербертом Зальбером пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) от США покинул посол Ричард Хогланд. Правда, если первая отставка считается «неожиданной», то отставка Хогланда подана как «плановая». Он уходит на пенсию. Напомним, что бывший старший помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии с января 2017 года временно исполнял должность сопредседателя МГ ОБСЕ от Соединенных штатов, после того как занимающий эту должность Джеймс Уорлик перешел на новую работу.

Интрига тут в том, что президент США Дональд Трамп еще только формирует свою администрацию, а его внешнеполитическая повестка — пишется. Поэтому то, что при назначении нового своего представителя в МГ ОБСЕ Белый Дом не взял паузу, выглядит многозначительным. Вместо Хогланда в Минской группе появится Эндрю Шофер, который 28 августа вступит в должность. Он считается опытным дипломатом, так как ранее занимал руководящие посты в представительстве США в офисе ООН в Вене, Международном агентстве по атомной энергии и других международных организациях в Вене.

Между тем стоит напомнить, что его предшественник, Хоглад, не вел себя на должности сопредседателя МГ ОБСЕ как временная фигура. Его заявления по проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта — в отличие от других сопредседателей — часто носили более детальный характер. Так, он говорил, что на столе конфликтующих Баку и Еревана лежат какие-то «новые согласованные предложения, которые ими обсуждаются». В начале августа Хогланд высказывал уверенность в том, что «в ближайшее время будут предприняты определенные шаги по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией».

Звучали и другие важные уточнения. В первую очередь, о необходимости отвести с линии соприкосновения и приграничной зоны снайперов, увеличить число наблюдателей и разместить спецоборудование. Более того, Хогланд специально подчеркивал, что «США продолжают работать с Россией по этому вопросу, несмотря на обострившиеся отношения двух стран», а также то, что «отношения в кругу сопредседателей не изменились». Отчего сразу возник вопрос о том, согласовывал ли он с другими сопредседателями Минской группы свое «прощальное» выступление в ходе брифинга, который был организован пресс-центром для иностранных журналистов Госдепартамента США?

Как уже сообщало ИА REGNUM, Хогланд обозначил шесть важных элементов для достижения «устойчивого мира». 1. Учитывая сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны взять на себя обязательство на основе переговоров выработать итоговый статус региона. 2. Территории, входившие в бывшую НКАО, которые неподконтрольны в настоящий момент официальному Баку, должны получить временный статус, который, как минимум, обеспечит безопасность этой территории и ее самоуправление (заметим в скобках, районы, кроме Нагорного Карабаха, находящиеся сейчас под контролем армянской сторон, не передаются в юрисдикцию Азербайджана и приобретают статус «временных» — С.Т.). 3. Потом эти территории могут вернуться под контроль Баку. 4. Должен быть создан безопасный коридор, соединяющий Армению с территорией Нагорного Карабаха. Однако этот коридор не должен включать всю территорию Лачина. 5. В соглашении должно быть закреплено также право всех вынужденных переселенцев и беженцев на возвращение к местам своего прежнего проживания. 6. Урегулирование должно нести в себе международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя миротворческие миссии, принципы и предоставление временного статуса самому Нагорному Карабаху. Окончательный же статус этой территории определится в будущем.

В этой связи эксперты считают, что Хогланд по сути озвучил так называемые обновление Мадридские принципы. При этом они обратили внимание на следующее обстоятельство: была ли необходимость у него именно сейчас предпринимать такой шаг, который выглядит все же как попытка на время сковать возможные действия нового представителя США Шофера? И еще. Если судить по косвенным признакам, обновленные Мадридские принципы по разным причинам не устраивают Баку и Ереван, так как нуждаются в дальнейшей проработке и в более конкретной детализации. Помимо этого Азербайджан — во всяком случае на публичном уровне — пытается в одностороннем порядке сменить повестку Минской группы, заявляя, что она должна заниматься исключительно реализацией позиций, изложенных в четырех резолюциях Совбеза ООН.

Поэтому «тройке» сопредседателей МГ ОБСЕ пора внести официальные уточнения в этот вопрос, чтобы получить новые возможности для разрешения проблемы. Пока такого нет, все сопредседатели Минской группы сами становятся заложниками ситуации, когда их по очереди разыгрывают в своих интересах конфликтующие стороны, заявляя, что лидерство в «тройке» якобы переходит или может перейти к кому-либо одному. Вот почему смена на посту сопредседателя США в МГ ОБСЕ воспринимается с повышенным вниманием, чуть ли не как «перспективная политическая интрига», хотя реальность в том, что в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта воз и ныне там.

Тем не менее, после заявления Хогланда становится ясно, что позиция администрации Трампа в вопросе урегулирования карабахского конфликта останется неизменной. Вряд ли новые шаги последуют и со стороны России и Франции. К долгосрочному урегулированию конфликта пока никто еще не готов, и для этого не созрели соответствующие геополитические условия. Как ни крути, но именно статус Степанакерта является тем самым фактором, по которому рано или поздно придется определяться Вашингтону, Москве, Парижу, Баку и Еревану.