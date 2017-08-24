Результаты социологического опроса, полученные Квиннипэкским университетом, показывают, что большинство граждан США находятся в здравом уме и пока еще не потеряли свою совесть, пишет Дженнифер Рубин в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению 62% избирателей, президент США Дональд Трамп делает гораздо больше для того, чтобы разделить страну, а 31% опрошенных поддерживает противоположную точку зрения. Это самый низкий рейтинг Трампа по данному вопросу, согласно опросу Квиннипэкского университета, который был опубликован 24 августа.

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Около 64% респондентов не одобряют политику Трампа в сфере межрасовых отношений, а 60% избирателей уверены, что Трампа не интересуют проблемы меньшинств. Согласно полученным данным, 55% опрошенных не одобряют то, как СМИ освещают деятельность Трампа, а 40% удовлетворены работой СМИ. В то же время 62% респондентов не поддерживают заявления президента США в отношении СМИ.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Из-за действий Трампа рядовые граждане США стали больше доверять СМИ. Как оказалось, 54% жителей Соединённых Штатов верят СМИ больше, чем Трампу, а 36% с осторожностью относятся к сообщениям информационных агентств. Более того, 68% респондентов не уверены в честности президента США и считают, что ему не хватает лидерских качеств и уравновешенного характера.

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Подводя итог, можно сказать, что большинство американцев считают, что Трамп лживый, вспыльчивый человек, который сеет раздор, считает автор статьи. Едва ли можно сказать, что среди наиболее лояльного сегмента своего электората (белые, не получившие образование в колледже) президенту США удалось бы заручиться поддержкой 52%. Трамп не знает, как заслужить уважение и доверие всех остальных, считает Рубин.

В понедельник президент США может прочитать речь с телесуфлёра, что он и сделал во время оглашения новой стратегии в Афганистане, на следующий день вести себя как сумасшедший, в среду — прийти в адекват. Мы подозреваем, пишет автор, что большинство граждан США уже поняли, когда Трамп является самим собой, а когда он играет роль говорящей куклы, отчаянно пытающейся защитить страну.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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По мнению автора статьи, Трамп не может работать вне сценария, иначе он начинает выходить из себя и показывать своё невежество. Моменты, когда он ведёт себя сдержанно, всегда длятся недолго. Когда Трамп произносит приготовленную для него речь, он держится уныло и неестественно, для того, чтобы он ожил, ему необходимо прийти в ярость.

Очевидно, что этим человеком движет ненависть, обида и, возможно, страх того, что обязанности президента США выходят за рамки его собственных способностей, сильно обременяя скудные интеллектуальные и эмоциональные ресурсы. Не нужно ожидать, что Трамп станет лучше. Неудачи еще больше будут разжигать ярость и способствовать падению рейтинга поддержки, заключает автор.